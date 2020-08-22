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Определена опасность беспроводных наушников
Главная опасность беспроводных наушников заключается в том, что они излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека. Это особенно касается копий оригинальных гаджетов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
«У человека активность нервной системы тоже имеет электромагнитные токи, и число лиц, страдающих от магнитных колебаний природы, только возрастает», — добавил ученый.
Эксперт указал на то, что максимальную опасность представляют «реплики» устройств. Именно они наиболее вредны для слуха и зрения. Чтобы проверить безопасность гаджета, Тимофеев предложил положить телефон, а в подключенных к нему наушниках отойти на определенное расстояние. Если на расстоянии в несколько метров сигнал станет слабым, значит, наушники безопасны.
По словам специалиста, стандарты разных стран предполагают сертификацию устройств с разным уровнем излучения. О риске развития рака из-за беспроводных наушников заявили ученые 40 стран. При этом Bluetooth-технологии признаны безопасными, именно поэтому их широко используют по всему миру.
Lenta.ru
Категории: технологии, здоровье
Ключевые слова: беспроводные наушники
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