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Трамп признался, что избегал разговоров о переносе посольства в Иерусалим





Президент США Дональд Трамп игнорировал мировых лидеров после объявления о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В этом он 21 августа признался на митинге в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния).

По словам американского лидера, перед принятием решения он испытывал «огромное давление с других сторон света», поэтому, когда о принятом решении было объявлено публично, он «просто отключил свой телефон».

«Короли, королевы, премьер-министры, президенты, диктаторы — звонили все: «Не делайте этого, не делайте! На всем Ближнем Востоке будет кровопролитие!» — сказал Трамп.

Далее, отметил он, в Вашингтоне убедились, что приняли правильное решение, не прислушавшись к перечисленным рекомендациям. При этом американский лидер объяснил, что многие кандидаты в президенты США обещали перенести посольство в Иерусалим, но сделать это удалось только ему.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году администрация президента США Дональда Трампа изменила десятилетнюю внешнюю политику Соединённых Штатов, откровенно перейдя на сторону Израиля, признав Иерусалим столицей Израиля и переместив туда американское посольство. Кроме того, глава Белого дома закрыл палестинские дипломатические представительства в Вашингтоне и сократил финансирование палестинских программ помощи.

Источник: ИА REGNUM
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Президент США Дональд Трамп
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добавлена сегодня, 22 августа, 12:40

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