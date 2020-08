Мы выбираем новые впечатления 🔊 Воспроизвести







Путешествия... Почему мы их так любим? Ведь можно всю жизнь прожить в одном городе или деревне, а можно путешествовать всю жизнь, нигде не задерживаясь на долго, а можно выезжать несколько раз в год.



Каждый выбирает что-то для себя, а мы, висагинские путешественники, выбираем познавательные экскурсионные программы, которые дарят нам прекрасное настроение, новые интересные знания, свежие яркие впечатления и эмоции...



Вот и очередные выходные мы провели в столице Литвы, путешествуя больше двух часов по миру моды, среди прекрасных платьев, костюмов и аксессуаров знаменитых кутюрье. Выставка носит название «Аристократия у руля моды. XVIII—XX вв».



Наша экскурсия началась с костюма начала 20 в. Мы услышали рассказ о Жанне Пакен — первой женщине-кутюрье, французском модельере. Она была иконой стиля 1910-х годов. Одна из основоположников стиля модерн в одежде и пионер современного фэшн-бизнеса. Была известна смелыми решениями и нововведениями в сфере моды. Вот и очередные выходные мы провели в столице Литвы, путешествуя больше двух часов по миру моды, среди прекрасных платьев, костюмов и аксессуаров знаменитых кутюрье. Выставка носит название «Аристократия у руля моды. XVIII—XX вв».Наша экскурсия началась с костюма начала 20 в. Мы услышали рассказ о Жанне Пакен — первой женщине-кутюрье, французском модельере. Она была иконой стиля 1910-х годов. Одна из основоположников стиля модерн в одежде и пионер современного фэшн-бизнеса. Была известна смелыми решениями и нововведениями в сфере моды.



Сама Жанна любила повторять: «Я ничего не придумывала, я лишь кое-что убирала».











Следующий представитель моды начала 1900-х годов - это Поль Пуаре. В 1905 году он предложил рубашечный покрой женского платья без корсета. Он предлагал Парижу платье в виде туники. Кутюрье является изобретателем так называемой «хромой юбки» — юбки с шириной ниже колена около 30 см, которая позволяла передвигаться исключительно семенящей походкой. Но для вечера он оставляет яркие нарядные платья, с вышивкой стеклярусом.



В 20-е годы одним из популярных танцев становится Танго, для него были нужны совершенно другие платья и обувь, узкие платья разрезают по бокам и драпируют складками, кружевами. А ноги украшают специальные туфли с ремешком на подъёме, которые были удобными, мягкими, устойчивыми и при этом отлично держались на ногах даже во время страстных па.



Женщины стараются привлечь к себе внимание разными способами, в моду входит яркая косметика, очень популярным становится использование мундштука, а после открытия Говардом Картером гробницы Тутанхамона в 1922 году в одежде появляются египетские мотивы, в том числе очень яркие и изысканные украшения в виде жука скарабея.











В 30-е годы появляется так называемый «голливудский» стиль в одежде. Мода во всей красе предстала перед зрителями на экранах, доведенная до божественного абсолюта голливудскими мастерами. К работе над кассовыми фильмами приглашали самых талантливых модельеров, и те создавали для кино лучшие свои произведения. Ведь призвано всё это было поразить и увлечь в чудесный мир грёз, да и лучшей рекламы, чем демонстрация своего творения на кумире, не придумаешь.



Грета Гарбо, Джоан Кроуфорт, Кетрин Хепберн, Глория Свенсон, Луиза Брукс и многие другие кинодивы блистали в нарядах от Жана Пату, Коко Шанель, Рене Юбера, Адриан и многих других.



Вторая мировая война внесла свои коррективы в мир моды. Платья и ткани стали более практичными, часто однотонными, аксессуары тоже стали напоминать военную атрибутику. Платье скорее стало униформой. Несколько костюмов модного дома Адриан представлены нашему вниманию.











Но война заканчивается, и женщины, измученные горем, страданиями, голодом, вновь хотят красоты и блеска. И тут на арену выходит Кристиан Диор и создаёт самый женственный стиль в истории моды — New Look. Он подчёркивал все достоинства идеальной женщины — тонкую талию и хрупкие формы. Женщина Dior противопоставляла свою невесомость выносливости популярной в то время женщины-труженицы, готовой взвалить на свои плечи страну, если мужчина занят войной. Брижит Бардо, Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди — верные поклонницы New Look.



Это было как воспоминание о 19 веке... Блеск и шик, снова появляется корсет, вышивка, блестки. Изящные туфельки с острым носиком и тонкий каблучок приходят на смену толстой и грубой платформе.











Коллекция одежды и аксессуаров 60-х годов представлена моделями знаменитого французского модного дизайнера Андре Куррежа. В 1964 году он создает знаменитую космическую коллекцию. Это были непривычные наряды, казалось, что они не шьются, а строятся - короткие юбки, строгие геометрические формы, обувь на плоской подошве, новые ткани, пластик, кислотные цвета, все это было характерно для его коллекции.



И здесь выставка делает поворот в обратную сторону, мы вновь удаляемся...



Олег Кассини – американский модельер русско-итальянского происхождения; более всего известен как официальный дизайнер Жаклин Кеннеди, в начале 1960-х годов создавший для нее более 300 платьев.



Именно тогда, во многом благодаря этим совместно с ней созданным образам, первая леди США стала одной из самых элегантных женщин в Вашингтоне и навсегда вошла в историю как икона стиля. Также он одевал самых ярких звезд Голливуда, со многими из которых модельера связывали личные отношения: в свое время Олег Кассини едва не женился на Грейс Келли, у него был роман с Мэрилин Монро. Посмотреть на шедевры этого мастера нам посчастливилось на выставке.











Ну а дальше рассказ идет о русской аристократии, живущей в эмиграции во Франции.



Ирен Голицина - Модельер. Княжна. Представительница древнего российского аристократического рода Голицыных. Известна по коллекции брючных костюмов, получивших название «palazzo pajama». Это были на самом деле брючные костюмы, состоящие из маленьких зауженных брючек и небольшой туники. И эти «пижамы» носили все - от Жаклин Кеннеди до Элизабет Тейлор.Часть такого костюма представлена в коллекции.



Итальянская пресса в 1962 году назвала Ирен дизайнером года, а в 1965 году Голицына была удостоена Международной дизайнерской премии. С тех пор к услугам мадам Голицыной прибегали многие знаменитости - Софи Лорен, Одри Хепберн, Грета Гарбо и Клаудия Кардинале.



Ирина Юсупова – по матери она приходилась внучкой императору Александру III, наследница царской фамилии, после отъезда во Францию в эмиграцию какое-то время занималась модным делом. Они создали собственный модный дом, назвав его начальными буквами своих имён – «IrFe». Моделями и вышивальщицами в «IrFe» были сплошь графини и княжны, обнищавшие и готовые работать за небольшие деньги. Ни Ирина Юсупова, ни её супруг ничего не понимали в бизнесе и не занимались рекламой. У них был лишь прекрасный вкус и знание модных тенденций. Тем не менее, Ирина Александровна сумела показать своих моделей-аристократок и коллекцию созданной одежды в отеле «Ритц». Показ имел оглушительный успех.



До 1930-х годов «IrFe» находился в одном ряду с большими домами моды. Одежду от Юсуповой хвалили за рафинированный вкус и некое новаторство (например, Ирина придумала роспись своих шелковых моделей).











Можно узнать очень много интересного об эпохе, о людях, о жизни, разглядывая сохраненные образцы одежды, обувь, различные аксессуары, от вееров и шляпок до чесалок для париков и ловушками блох. Всего это можно и не увидеть, и не узнать, если не посетить выставку Александра Васильева в Вильнюсе. А путеводительницей по этой прекрасной выставке была тихая и скромная экскурсовод Дайва, которая так старалась рассказать нам о многих деталях костюма и показать самые интересные и красивые платья. Мы говорим слова благодарности Дайве за проведенную экскурсию, за терпение и понимание!



А вторая часть нашего путешествия прошла в Вильнюсском ботаническом саду. Это прекрасное место отдыха, где можно побыть в тишине, прогуливаясь по аллеям парка и плутая по дорожкам японского сада, можно посмотреть сверху на сад и просто подышать свежим воздухом,а можно любоваться цветами. Сейчас время цветения астр, гладиолусов и георгинов. Но в Ботанический сад обязательно надо приехать в период цветения сирени, рододендронов, пионов, роз. Ведь сад прекрасен в любое время года!



Хочется пожелать всем, кто еще не побывал на выставке А. Васильева поторопиться и обязательно окунуться в мир исторического костюма, моды, полюбоваться фотографиями красивейших женщин 20 века.



Опоздавшие вскоре могут и не увидеть всего этого великолепия.



Висагинас-Вильнюс



Фотографии Татьяны Антипиной и Татьяны Балакиной



Васильева поторопиться и обязательно окунуться в мир исторического костюма, моды, полюбоваться фотографиями красивейших женщин 20 века.Опоздавшие вскоре могут и не увидеть всего этого великолепия. Татьяна АНТИПИНА , специально для «Обзора»