По приезде из Германии обязательна двухнедельная самоизоляция 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Для приезжающих из Германии вводится двухнедельная самоизоляция - в пятницу Министерство здравоохранения Литвы внесло это государство в список пораженных коронавирусом стран.



По данным Европейского центра превенции и контроля заболеваний на пятницу, заболеваемость коронавирусом в Германии в течение последних 14 дней составляет 16,5 случая на 100 тыс. жителей.



По данным Минздрава, сейчас в странах-членах Евросоюза (ЕС) показатель заболеваемости ниже 16 случаев на 100 тыс. жителей в семи странах, кроме Литвы: в Словении, Италии, Словакии, Эстонии, Финляндии, Венгрии и Латвии.



Показатель заболеваемости в Литве составляет 12,8.



Согласно действующему сейчас в Литве порядку, из стран, где заболеваемость коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, приехать в Литву можно, однако необходимо иметь с собой отрицательный результат теста на коронавирус и обязательно самоизолироваться на две недели.



По приезде в Литву из стран, где заболеваемость выше 16 случаев на 100 тыс. жителей, но не превышает 25, обязательна только самоизоляция.



В Литву разрешен въезд иностранцам из стран ЕС и нескольких других европейских стран. Иностранцы из третьих стран в Литву въехать не могут, помимо установленных правительством исключений. По данным Европейского центра превенции и контроля заболеваний на пятницу, заболеваемость коронавирусом в Германии в течение последних 14 дней составляет 16,5 случая на 100 тыс. жителей.По данным Минздрава, сейчас в странах-членах Евросоюза (ЕС) показатель заболеваемости ниже 16 случаев на 100 тыс. жителей в семи странах, кроме Литвы: в Словении, Италии, Словакии, Эстонии, Финляндии, Венгрии и Латвии.Показатель заболеваемости в Литве составляет 12,8.Согласно действующему сейчас в Литве порядку, из стран, где заболеваемость коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, приехать в Литву можно, однако необходимо иметь с собой отрицательный результат теста на коронавирус и обязательно самоизолироваться на две недели.По приезде в Литву из стран, где заболеваемость выше 16 случаев на 100 тыс. жителей, но не превышает 25, обязательна только самоизоляция.В Литву разрешен въезд иностранцам из стран ЕС и нескольких других европейских стран. Иностранцы из третьих стран в Литву въехать не могут, помимо установленных правительством исключений. BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Германия, Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии