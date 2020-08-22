Янтарный самородок назван в честь российского флага 🔊 Воспроизвести Вес очередной крупной находки Янтарного комбината достигает почти 1,5 кг.











Коллекционное собрание Калининградского янтарного комбината (входит в структуру Госкорпорации Ростех) пополнил новый уникальный экземпляр-тяжеловес. Самородок добыли работники Приморского карьера в минувший вторник, 18 августа, говорится в сообщении пресс-службы комбината.



Вес уникального янтаря на момент добычи составил 1459 граммов. Согласно традиции комбината, самородку присвоили имя «Триколор». Такое название камень получил в честь российского флага в преддверии знаковой даты – 22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. Кроме того, данный экземпляр по своей форме близок к прямоугольнику, что напоминает силуэт стяга. Вес уникального янтаря на момент добычи составил 1459 граммов. Согласно традиции комбината, самородку присвоили имя «Триколор». Такое название камень получил в честь российского флага в преддверии знаковой даты – 22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. Кроме того, данный экземпляр по своей форме близок к прямоугольнику, что напоминает силуэт стяга.



Все добытые самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Гохран России). Камни, признанные драгоценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли Amberforum.



Из-за пандемии коронавируса в этом году форум не состоялся, он перенесен на 2021 год. Однако самородки все же будут выставлены на продажу. 19 сентября в Светлогорске пройдет первый аукцион эксклюзивного янтаря. Помимо самородков, в качестве лотов будут представлены редкие сувенирные камни – инклюзы и янтарные капли. Принять участие в торгах смогут все желающие. Мероприятие будет проводиться на открытом воздухе недалеко от побережья Балтийского моря.



Подробная информация об аукционе эксклюзивного янтаря размещена на сайте Янтарного комбината по следующим ссылкам:



• http://www.ambercombine.ru/press_center/news/2274/



• http://www.ambercombine.ru/customers_and_partners/amber_trades/auktsion-19-09-2020/index.php











АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.



Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 килограмм. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 – 17, в 2017 – 18. До этого в год добывалось не больше 5–6 таких камней.Все добытые самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Гохран России). Камни, признанные драгоценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли Amberforum.Из-за пандемии коронавируса в этом году форум не состоялся, он перенесен на 2021 год. Однако самородки все же будут выставлены на продажу. 19 сентября в Светлогорске пройдет первый аукцион эксклюзивного янтаря. Помимо самородков, в качестве лотов будут представлены редкие сувенирные камни – инклюзы и янтарные капли. Принять участие в торгах смогут все желающие. Мероприятие будет проводиться на открытом воздухе недалеко от побережья Балтийского моря.Подробная информация об аукционе эксклюзивного янтаря размещена на сайте Янтарного комбината по следующим ссылкам:• http://www.ambercombine.ru/press_center/news/2274/• http://www.ambercombine.ru/customers_and_partners/amber_trades/auktsion-19-09-2020/index.phpобразовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2019 году реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах – на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков.– одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. Инф. «Обзора» Категории: экономика, в России Ключевые слова: Янтарный комбинат, самородок, коронавирус — статья прочитана 149 раз Комментарии