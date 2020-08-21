Booking.com увольняет своих работников в Литве 🔊 Воспроизвести







В литовском центре обслуживания клиентов международного сервиса по бронированию отелей и гостиниц онлайн Booking.com с марта сокращено около 70 работников. Вполне вероятно, что численность работников центра до конца года сократится еще как минимум на 25%.



По данным портала rekvizitai.lt, в марте в центре работало около 370 человек, в конце апреля их число сократилось до 330, а сейчас, согласно данным Фонда соцстраха Sodra, на предприятии работает 302 человека.



Сервис Booking.com открыл центр в Литве в 2018 году. Тогда сообщалось, что в течение пяти лет в Вильнюсе будет трудоустроено до 900 человек.



В августе управляющая Booking.com компания Booking Holdings сообщила, что из-за влияния коронавирусного кризиса на туристический сектор она вынуждена уволить 25% работников во всем мире.



У Booking.com более 17 тыс. работников, из них около 4,25 тыс. планируется уволить за период с сентября до конца года. По данным портала rekvizitai.lt, в марте в центре работало около 370 человек, в конце апреля их число сократилось до 330, а сейчас, согласно данным Фонда соцстраха Sodra, на предприятии работает 302 человека.Сервис Booking.com открыл центр в Литве в 2018 году. Тогда сообщалось, что в течение пяти лет в Вильнюсе будет трудоустроено до 900 человек.В августе управляющая Booking.com компания Booking Holdings сообщила, что из-за влияния коронавирусного кризиса на туристический сектор она вынуждена уволить 25% работников во всем мире.У Booking.com более 17 тыс. работников, из них около 4,25 тыс. планируется уволить за период с сентября до конца года. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Booking.com — статья прочитана 181 раз Комментарии