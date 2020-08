Дружить нельзя враждовать. Почему соперничали Моцарт и Сальери 🔊 Воспроизвести Ужин с шампанским в доме актера Эмануэля Шиканедера для Вольфганга Амадея Моцарта (второй слева) и Антонио Сальери (второй справа), гравюра XIX века © Leemage/Corbis via Getty Images



Скорее всего, первое, что приходит вам на ум об Антонио Сальери, который родился 18 августа 270 лет назад, — это история об отравлении Вольфганга Амадея Моцарта. Якобы один так сильно завидовал таланту другого, что не вынес конкуренции и избавился от наглого выскочки. Когда же Александр Пушкин написал свою "маленькую трагедию" "Моцарт и Сальери", все окончательно смешалось в сознании людей



Между двумя композиторами правда существовало соперничество — ему способствовало и их происхождение, и воспитание, и творческий путь, который им пришлось пройти, чтобы добиться признания. Между двумя композиторами правда существовало соперничество — ему способствовало и их происхождение, и воспитание, и творческий путь, который им пришлось пройти, чтобы добиться признания.







Соната для фортепиано №11 (A-dur) Вольфганга Амадея Моцарта. YouTube / Brilliant Classics'



Из Антонио Сальери, который был старше Моцарта всего на шесть лет, никто не собирался делать музыкального вундеркинда. Его семья была довольно зажиточной, родители не имели к музыке никакого отношения: насколько известно, отец будущего композитора торговал колбасой.



Но так выходит (это нужно для полного интеллигентного воспитания), что Антонио Сальери оказывается в учениках у одного из величайших и крупнейших скрипичных виртуозов XVIII века Джузеппе Тартини, а на клавесине его берется обучать воспитанник не менее известного органиста падре Мартини — Джузеппе Симони.



Сальери старался, но особых талантов не проявлял. В 14 лет он остался сиротой и оказался в семье друзей его отца — богатом аристократическом доме в Венеции, где начал заниматься композицией. Чуть позже вместе со своим будущим учителем Флорианом Гассманом, придворным композитором короля Германии Иосифа II, отправился в Вену.



Короче говоря, пока Моцарт покорял высшее общество своим обаянием, харизмой и уникальными способностями, Сальери равномерно, с трудолюбием, не разгибая спины постигал искусство. Свое первое произведение, которое он показал публике, Антонио написал в 21 год, и оно сразу получило признание, как и следующая комедийная опера. К этому времени юный музыкант овладел всеми популярными тогда жанрами — концертами, мессами, драматическими формами. Его слава прокатилась по всей Европе, даже дошла до России: в 1774 году в Петербурге была поставлена опера Сальери "Освобожденный Иерусалим" по поэме Торквато Тассо.







' YouTube / HALIDONMUSIC'



В 24 года Сальери становится придворным композитором камерной музыки и капельмейстером итальянской оперной труппы (у короля Германии на службе, между прочим). Моцарт же к тому времени уже четыре года живет в Италии (судьба будто так и пытается развести их в разные стороны). В Милане ставится его опера "Митридат, царь Понтийский", которую принимают с большим успехом, там же он пишет еще три оперы, две мессы, офферторий и множество камерных и фортепианных сочинений. Да, Моцарт отличался просто какой-то нечеловеческой продуктивностью. В обществе даже ходили легенды, что он может сесть за клавесин и с ходу написать целое произведение на любой предложенный мотив.



Так вот, если Сальери спокойно писал произведения для царской публики, Моцарт, оказавшись на службе у архиепископа Зальцбургского, чувствовал себя слугой. Ему не нравилось, что приходилось иногда посвящать себя сочинениям, что его не привлекали. Его возмутил тот факт, что, когда он задержался во время своей поездки в Мюнхен, архиепископ приказал ему срочно вернуться назад. В итоге композитор разрывает с ним все отношения, остается без работы, денег, а еще — навлекает на себя гнев отца, которого на самом деле очень боится. После этих событий Моцарт переезжает в Вену.



Фрагмент кантаты "Per la Ricuperata Salute di Offelia", созданной композиторами Вольфгангом Амадеем Моцартом, Антонио Сальери и неизвестным композитором Корнетти © Matej Divizna/Getty Images



Несмотря на то что Моцарт многим нравился и часто веселил светское общество вечерами, в отличие от Сальери он в свое время был очень недооцененным музыкантом. Частенько Амадею приходилось самому добиваться возможности что-то поставить или исполнить, пока у Антонию все карты были на руках.



Когда Моцарт покидает свою должность, ему приходится браться буквально за любую работу, любой заказ, лишь бы заработать хоть что-то. Несмотря на свой добродушный и веселый характер, у немца было много поводов позавидовать старшему коллеге, тем более что его отец во многом потворствовал этому: несостоявшийся музыкант Моцарт-старший мечтал о покорении мира искусства через своего ребенка. Потому и частенько высказывался некрасивыми словами в адрес итальянского композитора.



Так родилось соперничество между Моцартом и Сальери, которое доходило до смешного. Например, в одном конце дворца могли ставить оперу одного композитора, а в другом, в то же самое время, — другого. В то время была популярная забава — светское общество любило вечерами собираться на музыкальные вечера (где, кстати, в основном и проходили премьеры произведений), послушать музыку и пообщаться. Там-то частенько и происходили их творческие стычки.



Оба композитора признавали одаренность соперника. Они не пытались оклеветать и унизить друг друга. Моцарт и Сальери сражались за положение в обществе.



В целом оперы Сальери ставились гораздо чаще, чем Моцарта (на работы немца, особенно не комические или написанные на неизвестный сюжет, не было спроса, поскольку в труппе боялись, что на такую постановку никто не придет), его произведения имели больший успех, кроме того, и сам композитор был более рукопожатным, пока Моцарт имел репутацию легкомысленного и ненадежного человека. Этому поспособствовал по большей части уход со службы. Тогда все музыканты обязательно находились у кого-то при дворе, никакого фриланса не допускали.



Иллюстрация из драмы А.С. Пушкина "Моцарт и Сальери" © Stefano Bianchetti/Corbis via Getty Images







Сальери разбирался во вкусах публики и понимал, что ей нужно. Опера тогда была несколько другим жанром, чем сейчас, не всегда от нее ждали каких-то серьезных тем и сложных мелодий.



Моцарт был своенравным. Он мог неприлично пошутить, любил высмеивать недалеких собеседников (независимо от их статуса и положения), писал музыкальные шутки. А еще — сочинял оперы, которые в те времена были довольно сомнительными для исполнения и постановки. Например, популярнейшая сейчас "Волшебная флейта" — первая опера на немецком языке. Тогда только итальянский язык считался идеальным и самым подходящим для пения. Моцарт же бросил вызов и написал оперу на своем родном немецком языке.



Кстати, появление этого зингшпиля (Singspiel, в переводе с немецкого "пьеса с пением", такой драматический жанр) потом немного подпортило карьеру Сальери. Королю показалось, что зингшпиль скоро станет очень популярным направлением, и он принял решение закрыть итальянскую оперу у себя при дворце. Но это не оказалось визионерским решением, и Сальери вскоре вернулся на свое место.







' YouTube / Royal Opera House'



Получается, что ни Моцарт, ни Сальери не испытывали друг к другу каких-то супернегативных эмоций. Более того — итальянец зачастую относился к коллеге по-дружески. Их встречи, может, и иллюстрировали какую-то борьбу между ними, но всегда проходили с достоинством.



Так как же и от чего все-таки умер Моцарт? Он с детства болел, и слабое здоровье сопровождало его всю жизнь. Он мог упасть в обморок во время очередной репетиции, слечь с лихорадкой, кроме того, тогдашний образ жизни (от алкоголя до кровопускания) не добавлял ему сил.



Есть такая интересная романтическая легенда о его смерти (она, кстати, отлично показана в фильме Милоша Формана "Амадей"). В 1791 году осенью на пороге квартиры композитора появляется таинственный незнакомец, одетый в черное и скрывающий свое лицо. Человек заказал у Моцарта "Реквием" — погребальное сочинение. Моцарту всегда нужны были деньги, потому он и согласился.



Чем больше он работал над произведением, тем слабее становился. Это замечали все вокруг. Кроме того, зловещий образ преследовал его, в лихорадке, в бреду он говорил своей супруге, что костлявая стоит на пороге и ждет лишь, когда он закончит свой magnum opus.



Ему было столь плохо, что он уже не мог сам записывать ноты. Ему помогали то ученики, то супруга, в фильме даже сам Антонио Сальери. Все они писали за Моцартом музыку под диктовку, пока в декабре морозной ночью великий австрийский композитор не покинул этот мир.



Ученые-медики, которые занимались этим вопросом, считают, что достоверно установить причины смерти Моцарта уже невозможно, но предполагают, что причиной могла стать хроническая суставная болезнь, усугубленная инфекционным заболеванием и кровопусканием, которым пытались спасти композитора. Кстати, установить личность заказчика "Реквиема" тоже не удалось.



Есть даже такой термин — синдром Сальери (это когда испытываешь неконтролируемую агрессию в адрес объекта своей зависти). Итальянец точно не собирался Моцарта травить, он порой даже восхищался талантом и произведениями немца и, наверное, единственный тогда понимал, насколько недооценено его дарование.