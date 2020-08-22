Главная >> Новости >> в странах Балтии >> МИД Литвы рекомендует воздержаться от поездок в Ирландию, Грецию, Польшу и Лихтенштейн

МИД Литвы рекомендует воздержаться от поездок в Ирландию, Грецию, Польшу и Лихтенштейн

Фото: www.novaturas.lt/




МИД Литвы в пятницу обновил рекомендации по поездкам за рубеж - теперь рекомендуется воздержаться от поездок в пораженные коронавирусом Ирландию, Грецию, Польшу и Лихтенштейн.

Министерство информировало BNS, что рекомендация изменена с учетом роста показателей заболеваемости коронавирусом.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний на пятницу, заболеваемость коронавирусом в Ирландии достигает 26,6 случая на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, в Греции - 26,2, в Польше – 26, в Лихтенштейне – 28,7.

Согласно действующему сейчас в Литве порядку, из стран, где заболеваемость коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, приехать в Литву можно, однако необходимо иметь с собой отрицательный результат теста на коронавирус и обязательно самоизолироваться на две недели.
* * *

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Греции и изменениями в рекомендациях МИД туроператоры Novaturas и Tez Tour до 15 сентября останавливают все полеты в Грецию и на ее острова - Крит, Корфу и Родос.

Сейчас в Греции отдыхает более 378 клиентов Novaturas, прорабатывается вопрос о доставке этих людей в Литву, говорится в сообщении компании. В сообщении Tez Tour указано, что клиенты компании, которые сейчас находятся в Греции, будут доставлены домой в соответствии с предусмотренным графиком полетов.

"Безопасность путешественников - наш главный приоритет. Мы готовы к различным сценариям, так что, наблюдая стремительный ежедневный рост показателей в Греции и превышение в четверг (показателя - ред.) 25 случаев на тысячу жителей, мы с сегодняшнего дня останавливаем полеты в Грецию", - сказала для пресс-релиза глава Novaturas Аудроне Кейните.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, Греция, туризм, Novaturas
статья прочитана 133 раза
добавлена сегодня, 22 августа, 08:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка