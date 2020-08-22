МИД Литвы рекомендует воздержаться от поездок в Ирландию, Грецию, Польшу и Лихтенштейн 🔊 Воспроизвести Фото: www.novaturas.lt/







МИД Литвы в пятницу обновил рекомендации по поездкам за рубеж - теперь рекомендуется воздержаться от поездок в пораженные коронавирусом Ирландию, Грецию, Польшу и Лихтенштейн.



Министерство информировало BNS, что рекомендация изменена с учетом роста показателей заболеваемости коронавирусом.



По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний на пятницу, заболеваемость коронавирусом в Ирландии достигает 26,6 случая на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, в Греции - 26,2, в Польше – 26, в Лихтенштейне – 28,7.



Согласно действующему сейчас в Литве порядку, из стран, где заболеваемость коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, приехать в Литву можно, однако необходимо иметь с собой отрицательный результат теста на коронавирус и обязательно самоизолироваться на две недели. Министерство информировало BNS, что рекомендация изменена с учетом роста показателей заболеваемости коронавирусом.По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний на пятницу, заболеваемость коронавирусом в Ирландии достигает 26,6 случая на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, в Греции - 26,2, в Польше – 26, в Лихтенштейне – 28,7.Согласно действующему сейчас в Литве порядку, из стран, где заболеваемость коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, приехать в Литву можно, однако необходимо иметь с собой отрицательный результат теста на коронавирус и обязательно самоизолироваться на две недели. * * *



В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Греции и изменениями в рекомендациях МИД туроператоры Novaturas и Tez Tour до 15 сентября останавливают все полеты в Грецию и на ее острова - Крит, Корфу и Родос.



Сейчас в Греции отдыхает более 378 клиентов Novaturas, прорабатывается вопрос о доставке этих людей в Литву, говорится в сообщении компании. В сообщении Tez Tour указано, что клиенты компании, которые сейчас находятся в Греции, будут доставлены домой в соответствии с предусмотренным графиком полетов.



"Безопасность путешественников - наш главный приоритет. Мы готовы к различным сценариям, так что, наблюдая стремительный ежедневный рост показателей в Греции и превышение в четверг (показателя - ред.) 25 случаев на тысячу жителей, мы с сегодняшнего дня останавливаем полеты в Грецию", - сказала для пресс-релиза глава Novaturas Аудроне Кейните. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Греция, туризм, Novaturas — статья прочитана 133 раза Комментарии