Основным диагнозом Навального названо нарушение обмена веществ 🔊 Воспроизвести Но транспортировать его по-прежнему нельзя











- Основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, заявил главврач омской Больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский. Его цитирует пресс-служба Минздрава Омской области.



"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", - сказал главврач.



По его словам, "вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что привело к потере сознания", сообщает INTERFAX.RU.



Следов оксибутиратов и барбитуратов в его организме исследование не обнаружило. Исследование продолжается, продолжил он.



Химический компонент, который нашли на коже и одежде политика, оказался образцом промышленной химии от пластикового стаканчика.



"Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это - обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он (химкомпонент - ИФ) найден не в крови, а на поверхности человека и одежды", - сказал Мураховский.



"Состояние Навального расценивается, как нестабильно тяжелое. При взлете и посадке нестабильность может увеличиться в виде гемодинамических нарушений (нарушение кровотока - ИФ), так и судорожного синдрома. Поэтому консилиум принял решение, что рисковать нельзя. Хотя общее состояние незначительно улучшилось", - цитирует омский Минздрав. - Основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, заявил главврач омской Больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский. Его цитирует пресс-служба Минздрава Омской области."На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", - сказал главврач.По его словам, "вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что привело к потере сознания", сообщает INTERFAX.RU.Следов оксибутиратов и барбитуратов в его организме исследование не обнаружило. Исследование продолжается, продолжил он.Химический компонент, который нашли на коже и одежде политика, оказался образцом промышленной химии от пластикового стаканчика."Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это - обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он (химкомпонент - ИФ) найден не в крови, а на поверхности человека и одежды", - сказал Мураховский."Состояние Навального расценивается, как нестабильно тяжелое. При взлете и посадке нестабильность может увеличиться в виде гемодинамических нарушений (нарушение кровотока - ИФ), так и судорожного синдрома. Поэтому консилиум принял решение, что рисковать нельзя. Хотя общее состояние незначительно улучшилось", - цитирует омский Минздрав. Категории: в России Ключевые слова: отравление, Навальный — статья прочитана 56 раз Комментарии