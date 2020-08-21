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Основным диагнозом Навального названо нарушение обмена веществ

Но транспортировать его по-прежнему нельзя





- Основным диагнозом оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, заявил главврач омской Больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский. Его цитирует пресс-служба Минздрава Омской области.

"На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ", - сказал главврач.

По его словам, "вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что привело к потере сознания", сообщает INTERFAX.RU.

Следов оксибутиратов и барбитуратов в его организме исследование не обнаружило. Исследование продолжается, продолжил он.

Химический компонент, который нашли на коже и одежде политика, оказался образцом промышленной химии от пластикового стаканчика.

"Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это - обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он (химкомпонент - ИФ) найден не в крови, а на поверхности человека и одежды", - сказал Мураховский.

"Состояние Навального расценивается, как нестабильно тяжелое. При взлете и посадке нестабильность может увеличиться в виде гемодинамических нарушений (нарушение кровотока - ИФ), так и судорожного синдрома. Поэтому консилиум принял решение, что рисковать нельзя. Хотя общее состояние незначительно улучшилось", - цитирует омский Минздрав.
Категории: в России
Ключевые слова: отравление, Навальный
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добавлена сегодня, 21 августа, 16:00

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