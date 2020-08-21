Пока из Вильнюса призывают Беларусь к забастовкам... 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Проходящие в Беларуси забастовки на некоторых государственных заводах, чья работа связана с Литвой, пока не оказали негативного влияния на Клайпедский порт или на Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai), сообщил министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич.



По его словам, и Клайпедский порт, и Lietuvos gelezinkeliai сегодня работают в обычном ритме.



"Угроз или негативных перемен нет, потоки идут в обычном порядке, порт работает в обычном режиме. Интенсивность работы железных дорог не снижается, можно сказать, что даже повышается. Каких-то угроз мы не усматриваем", - после встречи с главами предприятий сказал журналистам в пятницу Я. Наркевич.



По его словам, белорусские предприятия, которые важны для Lietuvos gelezinkeliai и Клайпедского порта, сейчас "практически не бастуют". Однако, по информации министра, в начале забастовок для экспорта через Клайпеду использовались запасы удобрений. По его словам, и Клайпедский порт, и Lietuvos gelezinkeliai сегодня работают в обычном ритме."Угроз или негативных перемен нет, потоки идут в обычном порядке, порт работает в обычном режиме. Интенсивность работы железных дорог не снижается, можно сказать, что даже повышается. Каких-то угроз мы не усматриваем", - после встречи с главами предприятий сказал журналистам в пятницу Я. Наркевич.По его словам, белорусские предприятия, которые важны для Lietuvos gelezinkeliai и Клайпедского порта, сейчас "практически не бастуют". Однако, по информации министра, в начале забастовок для экспорта через Клайпеду использовались запасы удобрений. Я. Наркевич, глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка и глава Клайпедского порта Альгис Латакас сказали, что даже если бы Беларусь и захотела применить экономические рычаги для мести Литве за поддержку оппозиции, экспортировать продукцию через другие порты Балтийского моря Беларуси экономически было бы невыгодно.



"Направление грузов в порты Латвии или России не было бы перспективно", - сказал министр транспорта. Он также отметил, что не получил от представителей белорусских властей сигналов о вероятном перенаправлении грузов.



По словам М. Бартушки, было бы трудно представить иное направление для грузов, нежели Клайпеда, которая так эффективно для белорусских предприятий.



"Факт, что иные направления, вполне вероятно, были бы дороже клайпедского. Работа с Клайпедой оперативная, налаженная, эффективная", - сказал глава Lietuvos gelezinkeliai.



По его словам Литовские железные дороги за год перевозят 18-19 млн тонн белорусских грузов, а общий их поток достигает около 50 млн тонн. Выручка компании только от белорусских грузов составляет порядка 100 млн евро.



Руководитель Клайпедского порта, треть грузов которого составляют белорусские товары, А. Латакас подчеркнул, что Беларусь исключительно важна для порта. Он также считает, что у белорусской экономики нет экономически выгодных альтернатив Клайпедскому порту.



"У Беларуси нет экономически обоснованных перспектив. Поскольку для этого необходима техническая подготовка, специализированные терминалы, которые есть в Клайпеде. Даже если бы затраты на железную дорогу позволили, сегодня такой возможности (направить грузы в другие порты - BNS) нет", - сказал А. Латакас.



К протестам против президента Александра Лукашенко присоединяется все больше государственных предприятий, поэтому есть опасения потери на какое-то время белорусских товаров, предназначенных для экспорта, которые составляют треть грузов порта. Все эти товары в порт доставляет компания Lietuvos gelezinkeliai.



На этой неделе забастовка состоялась на заводе "Беларуськалий", чью продукцию отгружает крупнейший в порту Терминал насыпных грузов, контролируемый белорусским предприятием и предпринимателем Игорем Удовицким.



По словам А. Латакаса, удобрения с "Беларуськалия" в направлении Литвы движутся как обычно, и этому предприятию тоже было бы невыгодно направлять свои грузы в другое место. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Беларусь, порт, забастовки — статья прочитана 167 раз Комментарии