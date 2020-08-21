С. Тихановская не хочет жить во страхе и во лжи 🔊 Воспроизвести Стоп-кадр







Беларусь пробудилась, люди больше не хотят жить в страхе и лжи, говорит кандидат белорусской оппозиции на выборах президента Светлана Тихановская.



"Наша общая цель проста - мы не хотим больше жить во стране и во лжи. Мы хотим того, что по праву принадлежит каждому человеку в мире - право жить, не быть избитым на улице, право не оказаться в тюрьму без суда и право на честные, прозрачные и открытые выборы", - сказала она в Вильнюсе в пятницу на пресс-конференции, организованной информационным агентством BNS.



Кандидат потребовала, чтобы в Беларуси были проведены прозрачные, честные выборы.



С. Тихановская приехала в Литву в начале прошлой недели после президентских выборов в Беларуси, напоминает BNS. "Наша общая цель проста - мы не хотим больше жить во стране и во лжи. Мы хотим того, что по праву принадлежит каждому человеку в мире - право жить, не быть избитым на улице, право не оказаться в тюрьму без суда и право на честные, прозрачные и открытые выборы", - сказала она в Вильнюсе в пятницу на пресс-конференции, организованной информационным агентством BNS.Кандидат потребовала, чтобы в Беларуси были проведены прозрачные, честные выборы.С. Тихановская приехала в Литву в начале прошлой недели после президентских выборов в Беларуси, напоминает BNS. В Литве она какое-то время была в самоизоляции, потом сделала тест на коронавирус, и он оказался отрицательным, после чего, ещё до истечения оговоренных правительством Литвы для всех жителей и гостей Литвы 14 дней самоизоляции, стала появляться на публике.



Находясь в Вильнюсе, С. Тихановская обратилась к руководителям стран ЕС с призывом не признавать результаты голосования в Беларуси и пообещала, чтобы инициированный ею Координационный совет незамедлительно объявит о проведении новых выборов с участием зарубежных наблюдателей, пишет BNS.



В ходе пресс-конференции задавались разные вопросы, в том числе и о том, поддержала бы Тихановская штурм манифестантами государственных зданий. Интересно, какая бы была реакция в любом государстве, являющимся членом ЕС или принадлежащем к евроатлантической солидарности, если бы такой вопрос касался не Беларуси, России или Украины?







Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Лояльная авторитарному лидеру Александру Лукашенко Центральная избирательная комиссия объявила, что он якобы победил на выборах с 80% голосов, а С. Тихановская получила около 10% голосов. Оппозиция и западные государства утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы. В стране начались массовые протесты, забастовки. Зf несколько дней правоохрана задержала несколько тысяч демонстрантов, потом часть их освободила. Сообщается о применении правоохранителями насилия в отношении задержанных, информирует BNS. О случаях насилия со стороны манифестантов BNS не сообщает. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Беларусь, Тихановская — статья прочитана 177 раз Комментарии