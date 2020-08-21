Врачи не считают, что Навального отравили 🔊 Воспроизвести Медики установили диагноз, но не будут разглашать его СМИ, сообщил заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи Анатолий Калиниченко











Исследования не выявили следов ядов в организме Алексея Навального, который находится в реанимации в омской больнице. Врачи не считают, что он был отравлен, сообщил в пятницу журналистам заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко,



"Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - сказал Калиниченко.



Он добавил, что диагноз медики уже установили, но не будут разглашать его СМИ. "Мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента",- сказал Калиниченко.​​​​​ Исследования не выявили следов ядов в организме Алексея Навального, который находится в реанимации в омской больнице. Врачи не считают, что он был отравлен, сообщил в пятницу журналистам заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Анатолий Калиниченко, информирует ТАСС. "Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз "отравление" остается где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенес отравление", - сказал Калиниченко.Он добавил, что диагноз медики уже установили, но не будут разглашать его СМИ. "Мы имеем осложнения, мы имеем те состояния, которые у него есть - они полностью укладываются в ту структуру того диагноза, который мы установили. Он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента",- сказал Калиниченко.​​​​​ Категории: в России Ключевые слова: отравление, Навальный — статья прочитана 182 раза Комментарии