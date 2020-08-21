Коронавирус в Литве не собирается отступать 🔊 Воспроизвести







За минувшие сутки в Литве подтверждено 37 новых случаев коронавируса и один смертельный исход, сообщило в пятницу, 21 августа 2020 года, Министерство здравоохранения Литвы.



На данный момент общее количество случаев выросло до 2528, коронавирусом больны 714 человек, 1755 человек выздоровели.



Если сложить общее количество на четверг с подтвержденными в пятницу случаями, то общее число должно быть 2566, однако Национальный центр общественного здоровья утверждает, что нынешние данные даются после уточнения инофрмации из медучреждений.



От коронавируса скончались 83 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 3320 человек.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 159 завозных случаев.



За минувшие сутки проведено 5035 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 599 тыс. 513.



На данный момент общее количество случаев выросло до 2528, коронавирусом больны 714 человек, 1755 человек выздоровели.Если сложить общее количество на четверг с подтвержденными в пятницу случаями, то общее число должно быть 2566, однако Национальный центр общественного здоровья утверждает, что нынешние данные даются после уточнения инофрмации из медучреждений.От коронавируса скончались 83 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 3320 человек.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 159 завозных случаев.За минувшие сутки проведено 5035 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 599 тыс. 513. Инф. «Обзора», BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, смертность, количество, коронавирус — статья прочитана 172 раза Комментарии