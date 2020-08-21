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Производители электроэнергии Литвы смогут участвовать в аукционах в Польше
Генеральный директор Litgrid Дайвис Вирбицкас отметил, что для литовских производителей открываются еще одни двери на польский рынок.
"Литовские компании могут участвовать в аукционах PSE и продавать там свои долгосрочные услуги по поставками электроэнергии. Участие в польском рынке также важно потому, что Литва тоже развивает свой механизм поставок энергии, так что опыт будет полезен как поставщикам, так и нам", - отметил в пресс-релизе Д. Вирбицкас.
В аукционах смогут участвовать производители электроэнергии как из Литвы, так и из других стран ЕС, чьи системы напрямую соединены с Польшей.
В пятницу пройдет предварительный аукцион для участников из Литвы. Те участники, которые предоставят свои предложения для этого аукциона, смогут принять участие в основном аукционе в 2025 году. Польский механизм продажи резервов мощностей заработал в 2018 году, первый аукцион был проведен на поставки электроэнергии в 2021 году.
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