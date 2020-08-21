В ФРГ назвали пиком наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2» 🔊 Воспроизвести Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев



Угрозы США ввести санкции против участников проекта «Северный поток – 2» являются верхом наглости, заявил 20 августа мэр немецкого города Засниц Франк Крахт, сообщают "Известия".



Именно в этом городе в порту стоит судно «Академик Черский», способное достроить газопровод. Из-за этого в начале августа три американских сенатора Тед Круз, Том Коттон и Рон написали мэру и оператору немецкого порта Мукран компании Sassnitz GmbH письмо, в котором пригрозили «финансовым уничтожением» в случае поддержки проекта.



Среди возможных рестрикций названы запрет немецкому политику на въезд в США, а также заморозка всех активов порта. Именно в этом городе в порту стоит судно «Академик Черский», способное достроить газопровод. Из-за этого в начале августа три американских сенатора Тед Круз, Том Коттон и Рон написали мэру и оператору немецкого порта Мукран компании Sassnitz GmbH письмо, в котором пригрозили «финансовым уничтожением» в случае поддержки проекта.Среди возможных рестрикций названы запрет немецкому политику на въезд в США, а также заморозка всех активов порта.



Мэр отметил, что не намерен отступать и отказываться от газопровода, который выгоден не только Засницу, но и всей Европе, пишет



Мэра поддержала премьер-министр немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг, а также статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен. Они







В декабре прошлого года США впервые ввели санкции против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2». Из-за этого проект был приостановлен. Осталось достроить около 160 км.



Из-за давления Вашингтона, надеющегося вывести свой сжиженный природный газ на европейский рынок, 24 страны Евросоюза «Мы должны доказать миру, что не позволим себя запугать. Это пик наглости», — прокомментировал угрозы Крахт.Мэр отметил, что не намерен отступать и отказываться от газопровода, который выгоден не только Засницу, но и всей Европе, пишет Focus Мэра поддержала премьер-министр немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг, а также статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен. Они назвали угрозы неприемлемыми В декабре прошлого года США впервые ввели санкции против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2». Из-за этого проект был приостановлен. Осталось достроить около 160 км.Из-за давления Вашингтона, надеющегося вывести свой сжиженный природный газ на европейский рынок, 24 страны Евросоюза выразили протест Штатам, а Германия пообещала обсудить санкции на уровне ООН Категории: в мире Ключевые слова: США, ФРГ, «Северный поток – 2», угрозы, наглость — статья прочитана 153 раза Комментарии