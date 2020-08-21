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В ФРГ назвали пиком наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев


Угрозы США ввести санкции против участников проекта «Северный поток – 2» являются верхом наглости, заявил 20 августа мэр немецкого города Засниц Франк Крахт, сообщают "Известия".

Именно в этом городе в порту стоит судно «Академик Черский», способное достроить газопровод. Из-за этого в начале августа три американских сенатора Тед Круз, Том Коттон и Рон написали мэру и оператору немецкого порта Мукран компании Sassnitz GmbH письмо, в котором пригрозили «финансовым уничтожением» в случае поддержки проекта.

Среди возможных рестрикций названы запрет немецкому политику на въезд в США, а также заморозка всех активов порта.
«Мы должны доказать миру, что не позволим себя запугать. Это пик наглости», — прокомментировал угрозы Крахт.

Мэр отметил, что не намерен отступать и отказываться от газопровода, который выгоден не только Засницу, но и всей Европе, пишет Focus.

Мэра поддержала премьер-министр немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг, а также статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен. Они назвали угрозы неприемлемыми.



В декабре прошлого года США впервые ввели санкции против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2». Из-за этого проект был приостановлен. Осталось достроить около 160 км.

Из-за давления Вашингтона, надеющегося вывести свой сжиженный природный газ на европейский рынок, 24 страны Евросоюза выразили протест Штатам, а Германия пообещала обсудить санкции на уровне ООН.
Категории: в мире
Ключевые слова: США, ФРГ, «Северный поток – 2», угрозы, наглость
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добавлена сегодня, 21 августа, 17:00

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