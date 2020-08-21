Выручка Rimi Lietuva за полугодие выросла на 6, 9% 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Оборот компании Rimi Lietuva, которой принадлежит одна из крупнейших розничных торговых сетей в Литве, в первом полугодии 2020 года составил 172,9 млн евро (без НДС) и был на 6,9% больше, чем за такой же период прошлого года.



Оборот управляющей Rimi Lietuva группы Rimi Baltic увеличился на 2,6% до 757,6 млн евро, указано в отчете о деятельности контролирующей предприятие шведской группы ICA Gruppen.



Выручка Rimi Baltic в Латвии увеличилась на 2,7% до 398,5 млн евро, между тем выручка в Эстонии уменьшилась на 1,4% до 186,3 млн евро.



Во втором квартале года по сравнению с таким же периодом 2019 года оборот Rimi Baltic в Литве увеличился на 3,5% до 86,3 млн евро, в Латвии он увеличился на 0,9% до 200,4%, в Эстонии уменьшился на 7,9% до 90,2 млн евро.



В середине этого года Rimi Baltic принадлежало 277 магазинов (в начале года – тоже 277), из них 131 (130) – в Латвии, 84 (86) – в Эстонии, 62 (61) – в Литве. Оборот управляющей Rimi Lietuva группы Rimi Baltic увеличился на 2,6% до 757,6 млн евро, указано в отчете о деятельности контролирующей предприятие шведской группы ICA Gruppen.Выручка Rimi Baltic в Латвии увеличилась на 2,7% до 398,5 млн евро, между тем выручка в Эстонии уменьшилась на 1,4% до 186,3 млн евро.Во втором квартале года по сравнению с таким же периодом 2019 года оборот Rimi Baltic в Литве увеличился на 3,5% до 86,3 млн евро, в Латвии он увеличился на 0,9% до 200,4%, в Эстонии уменьшился на 7,9% до 90,2 млн евро.В середине этого года Rimi Baltic принадлежало 277 магазинов (в начале года – тоже 277), из них 131 (130) – в Латвии, 84 (86) – в Эстонии, 62 (61) – в Литве. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, компания, оборот, lietuva, Rimi Lietuva, Rimi Baltic — статья прочитана 37 раз Комментарии