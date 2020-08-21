Поменяет ли Лукашенко Клайпеду на Усть-Лугу? 🔊 Воспроизвести Вильнюс в тревоге: не отомстит ли «Батька» Литве за действия против его власти



Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Вильнюс в тревоге: если Александр Лукашенко сохранит власть, он может серьезно отомстить балтийской республике за ее «антилукашенковскую» позицию после президентских выборов в Белоруссии. Например, забрав у Литвы белорусский транзит.



Даже премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на встрече с журналистами в Сейме 18 августа признал вероятность того, что «Батька» может использовать экономические рычаги в качестве мести Литве, поддерживающей протесты в Белоруссии. Об этом говорят многие экономисты, сообщает портал Вильнюс в тревоге: если Александр Лукашенко сохранит власть, он может серьезно отомстить балтийской республике за ее «антилукашенковскую» позицию после президентских выборов в Белоруссии. Например, забрав у Литвы белорусский транзит.Даже премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на встрече с журналистами в Сейме 18 августа признал вероятность того, что «Батька» может использовать экономические рычаги в качестве мести Литве, поддерживающей протесты в Белоруссии. Об этом говорят многие экономисты, сообщает портал svpressa.ru Сейм Литвы на чрезвычайной сессии, созванной 18 августа из-за событий в соседней стране, принял резолюцию, призывающую не признавать итогов президентских выборов в ней и ввести санкции против должностным лиц Белоруссии. Резолюция требует от Европы не признавать легитимность Лукашенко как президента. Нелегитимным правителем называл его и глава Литвы Гитанас Науседа, а министр иностранных дел Линас Линкявичюс вовсе поименовал «Батьку» «бывшим президентом».



Лукашенко и до этой политической коллизии угрожал Литве забрать транзит и перевести его в Латвию из-за того, что Вильнюс не только не поддержал его предложение вместе строить Белорусскую АЭС, но и запретил своим хозяйственникам покупать электроэнергию этой станции. Которую Литва почему-то считает небезопасной. И уговаривает поступить так же страны — члены ЕС. Особенно — Латвию и Эстонию.



А у «Батьки» на Белорусскую АЭС — большие надежды, о чем он не раз говорил в последние дни. Так как она обеспечит страну электроэнергией, а излишки Лукашенко планирует продавать за рубеж. Ввод в строй Белорусской АЭС к тому же снизит зависимость страны от российского газа.



С Латвией, которая не поддержала Литву в борьбе с этой станцией, «Батька» наладил было отношения, пообещал перевести часть грузов в ее порты. Еще до президентских выборов в Белоруссии был назначен на 1 сентября его визит в Ригу. Но Латвия сейчас поддержала Литву в ее борьбе против власти Лукашенко. О чем заявил и президент Эгилс Левитс. И теперь неясно, как должен поступить Александр Григорьевич? Ведь если он уведет транзит из Клайпеды, а в Риге его вроде бы уже не ждут, то остается, видимо, лишь российская Усть-Луга, куда его давно звали, но он все не шел и не шел.



То есть, если «Батька» решит следовать экономической логике и «принципам» политической мести, то его путь — прямо в Усть-Лугу. Как бы он ни пропагандировал до своих президентских выборов политическую и экономическую многовекторность, на долю России по данным за 2019 год проходится 49,2% внешнеторгового оборота Белоруссии. С любимой «Батькой» Украиной — 8,2%. С Китаем, на который с надеждами взирает официальный Минск, — 4,4%. С Германией, кормилицей Евросоюза, на который «Батька» тоже обращал свой заинтересованный взор, — лишь 3%. С США, чьи интересы выражал во время визита в Минск приветливый Майкл Помпео, получивший в ответ еще более приветливую призывную улыбку Александра Лукашенко, — 1,2%. Даже у Литвы больше — 2,1%.



Россия в 2019-м была основным покупателем белорусских товаров, закупив их на 13,4 млрд долларов (41,2% всего экспорта Белоруссии). И основным поставщиком — на 22 млрд долларов (55,9% импорта).



Надо заметить, что в основном только России и нужны белорусские товары. Надо поддерживать «младшего брата», как говорил сам Александр Григорьевич. На Западе, в той же Германии — свои грузовики, свои трактора, своя молочная и мясная продукция, свои фермеры. Ничего белорусского там не нужно.



То есть — было бы логично направить весь белорусско-российский торговый поток через российский порт Усть-Луга. Это было бы взаимовыгодно обоим партнерам по Союзному государству. Тем более, что «Батьке» не раз говорили о преференциях.



Видимо, такое развитие событий пугает Сквернялиса. Он как бы заочно уговаривает Лукашенко: «Сегодня мы можем сказать только одно — более эффективного, дешевого и экономически выгодного пути для белорусских грузов, чем через Клайпедский порт, нет». Возможно, если не учитывать вероятные преференции с российской стороны в случае перевода белорусского транзита в наши порты.



Тревога Литвы понятна. Клайпедский порт — одно из предприятий, формирующих бюджет страны. В прошлом году он обслужил 14,1 млн тонн белорусских грузов, что составило 30,5% общей перевалки. А 10 млн тонн на терминале насыпных грузов — почти все белорусские; 98% из этих 10 млн тонн — удобрения «Беларуськалия».



Недаром, когда в Литве говорят о санкциях в отношении Белоруссии, речь ведут лишь о персональных мерах против чиновников, у которых вряд ли есть недвижимость и деньги в литовских банках. Так что нечего будет замораживать. И которые вряд ли стремятся посетить Литву, планирующую запретить им въезд в страну.



Известный литовский экономист Жигимантас Маурицас назвал угрозой для своей страны экономические санкции в отношении Белоруссии. «В результате Беларусь стала бы еще ближе восточным соседям — России, Китаю, странам Центральной Азии», — считает он, видимо, опасаясь не только политической ориентации Минска, но и перевода белорусского транзита в российские порты. «Санкции должны быть направлены на конкретных людей — элиту, чтобы как можно меньше коснулись общества», — цитирует литовского экономиста портал ru.delfi.lt.



Вот даже радикальный идеологический лидер правых Литвы, патриарх литовской политики профессор Витаутас Ландсбергис заявил о поддержке применении санкций «для слуг режима».



То есть, ругая Лукашенко и выступая против него, Литва хочет сохранить экономическое сотрудничество с Белоруссией. Возможно, такое же избирательное отношение к соседу и у Латвии. Маурицас предупреждает: «Санкции надо координировать с соседями, которые иногда являются конкурентами. Если Литва прыгнет выше пупа, другие могут воспользоваться ситуацией и перенять часть бизнеса или экономического влияния».



То есть на политической сцене демонстрируется презрение к Александру Лукашенко и его окружению, поддержка оппозиции. А за кулисами идет экономическая борьба за белорусские торговые потоки… Категории: в странах Балтии, экономика Ключевые слова: Клайпеда, Белоруссия, Беларусь, порт, клайпедский, Лукашенко, Усть-Луга — статья прочитана 136 раз Комментарии