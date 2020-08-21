Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео 🔊 Воспроизвести







В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения в томском аэропорту, на которых запечатлен Алексей Навальный в кофейне перед вылетом в Москву.



На видео, опубликованном порталом life, видно, как блогер сел за столик в кафе. Затем к нему подошел сотрудник ФБК* Илья Пахомов и передал стакан, из которого Навальный выпил.



Госпитализация Алексея Навального



Ранее самолет, на котором руководитель ФБК* летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Во время полета блогеру стало плохо, из-за чего его экстренно госпитализировали. Врачи оценили состояние Навального как стабильно тяжелое.



Пресс-секретаря ФБК Кира Ярмыш заявила, что блогера отравили. Она подчеркнула, что накануне он не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что нельзя утверждать, что у блогера токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. Точный диагноз, как ожидается, поставят сегодня. На видео, опубликованном порталом life, видно, как блогер сел за столик в кафе. Затем к нему подошел сотрудник ФБК* Илья Пахомов и передал стакан, из которого Навальный выпил.Госпитализация Алексея НавальногоРанее самолет, на котором руководитель ФБК* летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Во время полета блогеру стало плохо, из-за чего его экстренно госпитализировали. Врачи оценили состояние Навального как стабильно тяжелое.Пресс-секретаря ФБК Кира Ярмыш заявила, что блогера отравили. Она подчеркнула, что накануне он не употреблял алкоголь и "не принимал никаких таблеток". Заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что нельзя утверждать, что у блогера токсическое отравление, однако такую версию также рассматривают. Точный диагноз, как ожидается, поставят сегодня.



Директор той кофейни в аэропорту Петр Филоненко заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании происшествия. По данным S7, на борту самолета Навальный не ел и не пил.



Юристы ФБК решили обратиться в СК: они уверены, что инцидент подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".



*ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.



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Российские врачи заявили, что Навальный нетранспортабелен



Главный врач омской больницы, куда был госпитализирован оппозиционный политик Алексей Навальный, заявил о том, что тот нетранспротабелен. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.



По словам Ярмыш, к такому выводу врачи пришли исходя из текущего состояния Навального, которое стало нестабильным, информирует



«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», - сообщила пресс-секретарь.



Она отметила, что соратники Навального планировали отправить его самолетом на лечение заграницу, поскольку в омской больнице нет необходимого оборудования. Запрет на его перевозку пресс-секретарь назвала «покушение на его жизнь», которое прямо сейчас совершают врачи и лживая власть, которая это санкционировала».



Как пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на фонд Cinema For Peace, из Германии в России вылетел самолет с медицинским оборудованием для транспортировки Навального. Политика могут доставить в больницу Берлина уже к полудню. Вопрос о транспортировки Навального должен был быть решен на консилиуме омских и московских специалистов. Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Омской области, вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается: он находится в состоянии естественной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.Директор той кофейни в аэропорту Петр Филоненко заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании происшествия. По данным S7, на борту самолета Навальный не ел и не пил.Юристы ФБК решили обратиться в СК: они уверены, что инцидент подпадает под статью "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".* * *Главный врач омской больницы, куда был госпитализирован оппозиционный политик Алексей Навальный, заявил о том, что тот нетранспротабелен. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.По словам Ярмыш, к такому выводу врачи пришли исходя из текущего состояния Навального, которое стало нестабильным, информирует mk.ru. «Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», - сообщила пресс-секретарь.Она отметила, что соратники Навального планировали отправить его самолетом на лечение заграницу, поскольку в омской больнице нет необходимого оборудования. Запрет на его перевозку пресс-секретарь назвала «покушение на его жизнь», которое прямо сейчас совершают врачи и лживая власть, которая это санкционировала».Как пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на фонд Cinema For Peace, из Германии в России вылетел самолет с медицинским оборудованием для транспортировки Навального. Политика могут доставить в больницу Берлина уже к полудню. Вопрос о транспортировки Навального должен был быть решен на консилиуме омских и московских специалистов. Категории: в России Ключевые слова: отравление, Навальный — статья прочитана 98 раз Комментарии