В ВОЗ заявили, что Европе жесткий карантин по COVID-19 не нужен 🔊 Воспроизвести Без паники. (сс) Michael Kowalczyk







Европа способна противостоять пандемии коронавируса без полной остановки экономики, так как власти этих стран накопили достаточно информации о коронавирусе, заявил 20 августа журналистам глава европейского департамента ВОЗ Ханс Клюге.



«Благодаря базовым общенациональным и дополнительным прицельным мерам у нас появилось гораздо больше возможностей искоренить локальные вспышки вируса. Мы можем управлять ситуацией с вирусом и сохранять функционирование как экономики, так и образовательной системы», — заявил Ханс Клюге.



По его словам, сейчас ситуация сильно отличается от периода первой волны коронавирусной пандемии.



При этом Клюге отметил, что сейчас важно открыть детские образовательные учреждения, так как все страны Европы постепенно возвращаются к нормальному образу жизни.



Источник: ИА REGNUM Европа способна противостоять пандемии коронавируса без полной остановки экономики, так как власти этих стран накопили достаточно информации о коронавирусе, заявил 20 августа журналистам глава европейского департамента ВОЗ Ханс Клюге.«Благодаря базовым общенациональным и дополнительным прицельным мерам у нас появилось гораздо больше возможностей искоренить локальные вспышки вируса. Мы можем управлять ситуацией с вирусом и сохранять функционирование как экономики, так и образовательной системы», — заявил Ханс Клюге.По его словам, сейчас ситуация сильно отличается от периода первой волны коронавирусной пандемии.При этом Клюге отметил, что сейчас важно открыть детские образовательные учреждения, так как все страны Европы постепенно возвращаются к нормальному образу жизни. Категории: в мире, здоровье Ключевые слова: ВОЗ, карантин — статья прочитана 161 раз Комментарии