Reuters: сомалийские пираты захватили торговое судно под флагом Панамы 🔊 Воспроизвести Африканские пираты. U.S.Navy



Сомалийские пираты впервые с 2017 года захватили судно, сообщает 20 августа агентство Reuters.



По информации агентства, судно шло под флагом Панамы из ОАЭ в порт Могадишо.



Нападение пиратов произошло 19 августа. По некоторым данным, на судне «возникли механические проблемы».



Численность и национальная принадлежность экипажа захваченного судна пока неизвестны.



Как сообщало ИА REGNUM, последний подобный случай произошел в апреле 2017 года, когда сомалийские пираты напали на сухогруз OS35, шедший под флагом Тувалу. Сомалийские пираты впервые с 2017 года захватили судно, сообщает 20 августа агентство Reuters.По информации агентства, судно шло под флагом Панамы из ОАЭ в порт Могадишо.Нападение пиратов произошло 19 августа. По некоторым данным, на судне «возникли механические проблемы».Численность и национальная принадлежность экипажа захваченного судна пока неизвестны.Как сообщало ИА REGNUM, последний подобный случай произошел в апреле 2017 года, когда сомалийские пираты напали на сухогруз OS35, шедший под флагом Тувалу. Категории: в мире Ключевые слова: Сомали, пираты — статья прочитана 193 раза Комментарии