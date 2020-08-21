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Reuters: сомалийские пираты захватили торговое судно под флагом Панамы

Африканские пираты. U.S.Navy


Сомалийские пираты впервые с 2017 года захватили судно, сообщает 20 августа агентство Reuters.

По информации агентства, судно шло под флагом Панамы из ОАЭ в порт Могадишо.

Нападение пиратов произошло 19 августа. По некоторым данным, на судне «возникли механические проблемы».

Численность и национальная принадлежность экипажа захваченного судна пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, последний подобный случай произошел в апреле 2017 года, когда сомалийские пираты напали на сухогруз OS35, шедший под флагом Тувалу.
Категории: в мире
Ключевые слова: Сомали, пираты
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добавлена вчера, 20 августа, 19:29

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