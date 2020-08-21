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Reuters: сомалийские пираты захватили торговое судно под флагом Панамы
Сомалийские пираты впервые с 2017 года захватили судно, сообщает 20 августа агентство Reuters.
По информации агентства, судно шло под флагом Панамы из ОАЭ в порт Могадишо.
Нападение пиратов произошло 19 августа. По некоторым данным, на судне «возникли механические проблемы».
Численность и национальная принадлежность экипажа захваченного судна пока неизвестны.
Как сообщало ИА REGNUM, последний подобный случай произошел в апреле 2017 года, когда сомалийские пираты напали на сухогруз OS35, шедший под флагом Тувалу.
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