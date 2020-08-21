NASA следит за вмятиной в магнитном поле Земли 🔊 Воспроизвести Пролетающие над Южно-Атлантической магнитной аномалией спутники хуже защищены от космической радиации, и за ситуацией нужен контроль



Потоки солнечного материала попадающие в магнитосферу Земли © NASA Goddard/Tom Bridgman



Специалисты NASA активно следят за Южно-Атлантической аномалией – большую область с пониженной напряженностью магнитного поля земли, которая простирается от Южной Америки до юго-западной части Африки. Это ослабляет защиту планеты от космического излучения и ставит под угрозу нормальную работу спутников, которые там пролетают,. Об этом ведомство пишет Специалисты NASA активно следят за Южно-Атлантической аномалией – большую область с пониженной напряженностью магнитного поля земли, которая простирается от Южной Америки до юго-западной части Африки. Это ослабляет защиту планеты от космического излучения и ставит под угрозу нормальную работу спутников, которые там пролетают,. Об этом ведомство пишет на своем сайте



Вторая, Бразильская аномалия, расположена в южной части Атлантического океана на примерно равном расстоянии от берегов Бразилии и Африки. Магнитное поле в этом регионе ослабело настолько, что этот фактор приходится учитывать при эксплуатации спутников. Дело в том, что радиационный щит Земли здесь почти не защищает их от действия космических лучей и заряженных частиц из



В NASA отметили, что пока аномалия не создает проблем для жизни на поверхности планеты, однако, согласно наблюдениям, эта зона продолжает медленно расширяться, а магнитная напряженность в ней уменьшается. В будущем, согласно прогнозам, она может разделиться на две части, что создаст дополнительные проблемы для спутников.



Специалисты предполагают, что основным источником аномалии могут быть движения раскаленных масс жидкости внешнего ядра планеты. Они создают электрический ток, формирующий магнитное поле Земли, однако делают это неравномерно. На Земле существует две соседних области с необычно низким магнитным полем. Одна из них, Кейптаунская аномалия, расположена на юге Африки, на​ берегах реки Лимпопо. В XIII-XVI веках "сила" магнитного поля там несколько раз резко падала и уменьшалась до критически низких значений.Вторая, Бразильская аномалия, расположена в южной части Атлантического океана на примерно равном расстоянии от берегов Бразилии и Африки. Магнитное поле в этом регионе ослабело настолько, что этот фактор приходится учитывать при эксплуатации спутников. Дело в том, что радиационный щит Земли здесь почти не защищает их от действия космических лучей и заряженных частиц из пояса ван Аллена . Некоторые ученые объединяют Кейптаунскую и Бразильскую аномалии, называя ее Южно-Атлантической магнитной аномалией.В NASA отметили, что пока аномалия не создает проблем для жизни на поверхности планеты, однако, согласно наблюдениям, эта зона продолжает медленно расширяться, а магнитная напряженность в ней уменьшается. В будущем, согласно прогнозам, она может разделиться на две части, что создаст дополнительные проблемы для спутников.Специалисты предполагают, что основным источником аномалии могут быть движения раскаленных масс жидкости внешнего ядра планеты. Они создают электрический ток, формирующий магнитное поле Земли, однако делают это неравномерно. ТАСС Категории: в мире, технологии Ключевые слова: NASA, вмятина — статья прочитана 107 раз Комментарии