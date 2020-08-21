Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты США от демократов 🔊 Воспроизвести Она заявила, что согласна стать претендентом на указанный пост



Камала Харрис. Фото: ТАСС/ © AP Photo/Carolyn Kaster



Демократическая партия США утвердила в среду своим кандидатом в вице-президенты страны на ноябрьских выборах сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин).



Председатель съезда конгрессмен от штата Миссисипи Бенни Томпсон констатировал, что альтернатив кандидатуре Харрис нет. "Я объявляю, что Камала Харрис выбрана кандидатом от демократов в вице-президенты", - заявил он.



Харрис выступила после Томпсона и заявила, что согласна стать претендентом на указанный пост. Она в отличие от большинства других участников съезда выступала не дистанционно, а присутствовала в зале. Демократическая партия США утвердила в среду своим кандидатом в вице-президенты страны на ноябрьских выборах сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин).Председатель съезда конгрессмен от штата Миссисипи Бенни Томпсон констатировал, что альтернатив кандидатуре Харрис нет. "Я объявляю, что Камала Харрис выбрана кандидатом от демократов в вице-президенты", - заявил он.Харрис выступила после Томпсона и заявила, что согласна стать претендентом на указанный пост. Она в отличие от большинства других участников съезда выступала не дистанционно, а присутствовала в зале.



По словам Харрис, она будет следовать ценностям, которые передала ей мать и которые разделяет кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден. "Мы должны выбрать президента, который принесет с собой изменения, улучшения, который будет выполнять сложнейшую работу. Президента, который сплотит черных, белых, латиноамеринцев, выходцев из Азии, представителей коренного населения в стремлении достичь будущего, которого мы все желаем, - указала Харрис. - Мы должны выбрать Джо Байдена".



Джозеф Байден, утвержденный во вторник кандидатом в президенты США от демократов, 11 августа заявил, что выбрал Харрис своей напарницей в предвыборной гонке. Она ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США. В декабре 2019 года Харрис объявила о выходе из гонки. Позже сенатор выступила в поддержку Байдена. Сенатор не раз называла себя "единственной темнокожей" среди участников предвыборной борьбы. Ее мать родом из Индии, а отец приехал в США с Ямайки. Это первый случай в истории США, когда кандидатом от демократов или республиканцев на пост вице-президента становится женщина, не являющаяся представительницей белого населения страны, сообщает Харрис рассказала участникам съезда краткую историю знакомства своих родителей - Шайамалы Гопалан, эмигрировавшей в США в 1960 году из Индии, и Дональда Харриса, приехавшего в США в 1961 году с Ямайки. "Мама учила меня тому, что служение людям наделяет жизнь целью и смыслом, - указала Харрис. Она вряд ли могла себе представить, что я буду стоять перед вами, произнося следующие слова: "Я согласна стать кандидатом в вице-президенты Соединенных Штатов Америки".По словам Харрис, она будет следовать ценностям, которые передала ей мать и которые разделяет кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден. "Мы должны выбрать президента, который принесет с собой изменения, улучшения, который будет выполнять сложнейшую работу. Президента, который сплотит черных, белых, латиноамеринцев, выходцев из Азии, представителей коренного населения в стремлении достичь будущего, которого мы все желаем, - указала Харрис. - Мы должны выбрать Джо Байдена".Джозеф Байден, утвержденный во вторник кандидатом в президенты США от демократов, 11 августа заявил, что выбрал Харрис своей напарницей в предвыборной гонке. Она ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов в президенты США. В декабре 2019 года Харрис объявила о выходе из гонки. Позже сенатор выступила в поддержку Байдена. Сенатор не раз называла себя "единственной темнокожей" среди участников предвыборной борьбы. Ее мать родом из Индии, а отец приехал в США с Ямайки. Это первый случай в истории США, когда кандидатом от демократов или республиканцев на пост вице-президента становится женщина, не являющаяся представительницей белого населения страны, сообщает ТАСС. Категории: политика, в мире Ключевые слова: Демократическая партия США — статья прочитана 171 раз Комментарии