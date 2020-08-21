Щедрый жест: ВУ предложит белорусским студентам бесплатное обучение 🔊 Воспроизвести







Финансируемый за счёт литовских налогоплательщиков Вильнюсский университет (ВУ) в четверг сообщил, что предложит белорусским студентам бесплатное обучение.



Это будет сделано с целью выражения солидарности и поддержки демократическим устремлениям соседней страны, утверждает ВУ.



Поступающие белорусы смогут выбрать программу обучения и в балакалавриате, и в магистратуре, все расходы на обучение возьмет на себя университет.



Самые способные студенты в первый год обучения будут получать стипендию в размере 200 евро в месяц.



ВУ предоставить возможность перепоступления для белорусских студентов, подвергающихся преследованиям по причинам гражданского и политического характера.



По словам ректора ВУ Римвидаса Петраускаса, история университета тесно связана с формированием белорусской идентичности, а также общностью литовского и белорусского народов, у университета и самого города Вильнюса немало признаков белорусской идентичности.



Претендовать на стипендию поступающие смогут до 14 сентября.



Как сообщает ВУ, предназначенная для белорусов так называемая "стипендия Великого княжества Литовского" пополнит проект стипендий, приуроченный к 450-летию ВУ. Этот проект призван поощрять способную молодежь из социально поддерживаемых семей к получению высшего образования. Это будет сделано с целью выражения солидарности и поддержки демократическим устремлениям соседней страны, утверждает ВУ.Поступающие белорусы смогут выбрать программу обучения и в балакалавриате, и в магистратуре, все расходы на обучение возьмет на себя университет.Самые способные студенты в первый год обучения будут получать стипендию в размере 200 евро в месяц.ВУ предоставить возможность перепоступления для белорусских студентов, подвергающихся преследованиям по причинам гражданского и политического характера.По словам ректора ВУ Римвидаса Петраускаса, история университета тесно связана с формированием белорусской идентичности, а также общностью литовского и белорусского народов, у университета и самого города Вильнюса немало признаков белорусской идентичности.Претендовать на стипендию поступающие смогут до 14 сентября.Как сообщает ВУ, предназначенная для белорусов так называемая "стипендия Великого княжества Литовского" пополнит проект стипендий, приуроченный к 450-летию ВУ. Этот проект призван поощрять способную молодежь из социально поддерживаемых семей к получению высшего образования. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: Вильнюсский университет, бесплатное обучение — статья прочитана 459 раз Комментарии