Русский драмтеатр Литвы - Минскому театру им. Янки Купалы: мы с вами! 🔊 Воспроизвести Коллектив минского театра. Фото с сайта Национального академического театра имени Я.Купалы







Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) в ответ на события в Беларуси выражает поддержку коллективу Национального академического театра имени Янки Купалы, сообщает пресс-служба РДТЛ в своём пресс=релизе.



«От имени Русского драматического театра Литвы хочу выразить поддержку и почтение коллективу Минского театра имени Янки Купалы. Больно видеть расправу над людьми в соседней стране. Больно сознавать, что наших коллег преследуют за их гражданскую позицию. Вместе с тем, их единодушие, их смелость, их настрой вызывают огромное уважение с нашей стороны! Мы с вами!» – говорится в обращении от имени театра руководителя РДТЛ Ольги Полевиковой. «От имени Русского драматического театра Литвы хочу выразить поддержку и почтение коллективу Минского театра имени Янки Купалы. Больно видеть расправу над людьми в соседней стране. Больно сознавать, что наших коллег преследуют за их гражданскую позицию. Вместе с тем, их единодушие, их смелость, их настрой вызывают огромное уважение с нашей стороны! Мы с вами!» – говорится в обращении от имени театра руководителя РДТЛ Ольги Полевиковой. Генеральный директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко был уволен из-за своей публичной поддержки демонстрантам оппозиции, требующим отставки Александра Лукашенки после спорных выборов. Один из первых руководителей государственных учреждений П. Латушко и его коллеги по театру на прошлой неделе публично выразили протест против силовых действий милиции и потребовали пересчета голосов на выборах президента. После увольнения генерального директора вся труппа театра единодушно написали заявления об увольнении, говорится в пресс-релизе РДТЛ.







«Я благодарен за поддержку людям театра. Коллектив театра Янки Купалы – исключительный, этот театр – это сердце белорусского народа, это символ нашей нации», – говорил П. Латушко собравшимся в его поддержку у театра сотрудникам театра и сотням демонстрантов в Минске.



Национальный академический театр им. Я. Купалы не один раз приезжал на гастроли в Вильнюс и полюбился театральным зрителям Литвы.



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От "Обзора": Какое всё-таки счастье, что последние лет тридцать позиция руководства РДТЛ всегда совпадает с позицией властей Литвы! Инф. «Обзора», РДТЛ Категории: общество, культура, в странах Балтии Ключевые слова: Русский драматический театр Литвы, РДТЛ, Национальный академический театр имени Янки Купалы, Павел Латушко — статья прочитана 89 раз Комментарии