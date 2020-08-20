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Отставка главы МИД Польши принята премьер-министром страны

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал в отставку и она была принята главой правительства страны, сообщает РИА Новости.

"В четверг Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел", - говорится в сообщении польского МИД.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий принял отставку главы Чапутовича. Об написал глава канцелярии премьера Михал Дворчик в своем аккаунте в Twitter.

Министр посчитал, уточнили в МИД Польши, что "после президентских выборов самое время сменить главу польской дипломатии". Напомним, что Яцек Чапутович занимал должность министра иностранных дел республики меньше двух лет - с января 2018 года, сообщает "Российская газета".
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: польша, министр иностранных дел
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добавлена сегодня, 20 августа, 17:30

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