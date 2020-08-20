Литва собирается обжаловать Пакет мобильности в Суде справедливости ЕС 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора" Литва собирается обжаловать в Суде справедливости Европейского союза (ЕС) неприемлемый для нее и для других государств Восточной и Центральной Европы Пакет мобильности, регламентирующий деятельность автоперевозчиков.



Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич в четверг после встречи с представителями перевозчиков сообщил, что жалоба находится в стадии подготовки, только пока нет договоренности о том, подаст ли ее Литва вместе с другими оппонентами Пакета мобильности.



"Мы до этого предпринимали различные действия, чтобы этого (вступления Пакета мобильности в силу - BNS) не было. Но мы говорили, что если он будет принят, то мы готовились именно к обжалованию и сейчас именно этим занимаемся", - сказал в четверг журналистам Я. Наркевич. Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич в четверг после встречи с представителями перевозчиков сообщил, что жалоба находится в стадии подготовки, только пока нет договоренности о том, подаст ли ее Литва вместе с другими оппонентами Пакета мобильности."Мы до этого предпринимали различные действия, чтобы этого (вступления Пакета мобильности в силу - BNS) не было. Но мы говорили, что если он будет принят, то мы готовились именно к обжалованию и сейчас именно этим занимаемся", - сказал в четверг журналистам Я. Наркевич. По ее словам, в начале сентября правительство планирует принять решение о подаче жалобы, тогда Министерству бстиции будет поручено эту жалобу подготовить.



По словам участников встречи, некоторые положения Пакета мобильности вступили в силу уже на этой неделе, например, положение об обязательном отдыхе водителя не в кабине грузовика.



Как сказал Я. Наркевич, с учетом распространения коронавируса, сейчас ночевка в кабине грузовика - наиболее приемлемый вариант.



По словам председателя правления Международного альянса транспорта и логистики Агне Маргявичюте, в контексте пандемии необходимо хотя бы временно отменить положение о том, что водители должны отдыхать не в кабине.



Европарламент принял Пакет мобильности в июле. Его поддерживают преимущественно старые члены ЕС из Западной Европы, например, Германия и Франция.



Едва ли не большинство дискуссий вызывает положение, обязывающее периодически возвращать грузовики в страну их регистрации. Инициаторы новых правил говорит, что это поможет в борьбе с фиктивными предприятиями автоперевозок, которые с целью снижения затрат учреждаются в одном месте, а деятельность осуществляют в другом.



Восточные европейцы говорят, что новый порядок вытеснит транспортные компании периферийных стран с рынка и увеличат загрязнение на дорогах в результате выхлопов. BNS Категории: авто Ключевые слова: Пакет мобильности — статья прочитана 136 раз Комментарии