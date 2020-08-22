Пятые колонны? 🔊 Воспроизвести Листая старые страницы



Приведённая ниже статья была опубликована в газете "Обзор" 10 мая 2007 года. Сегодня она интересна целым рядом моментов. Например, напоминанием о том, что антироссийский "мейнстрим" в Литве в частности и в странах Балтии в целом стал законодателем политических мод задолго до Донбасса и Крыма.



А ещё старая публикация примечательна наивным взглядом её автора на общественно-политическое устройство Литвы.



Год 2020-й. Фото Аркадия БАБАХИНА, "Обзор"







Полемические заметки по поводу



«Масштаб срежиссированных из-за границы волнений и беспорядков в Эстонии показал, что большая часть вчерашних оккупантов-колонистов и их потомков всё ещё не смирилась с тем, что Балтийские государства воссоздали свою независимость. Приведённая ниже статья была опубликована в газете "Обзор" 10 мая 2007 года. Сегодня она интересна целым рядом моментов. Например, напоминанием о том, что антироссийский "мейнстрим" в Литве в частности и в странах Балтии в целом стал законодателем политических мод задолго до Донбасса и Крыма.А ещё старая публикация примечательна наивным взглядом её автора на общественно-политическое устройство Литвы.«Масштаб срежиссированных из-за границы волнений и беспорядков в Эстонии показал, что большая часть вчерашних оккупантов-колонистов и их потомков всё ещё не смирилась с тем, что Балтийские государства воссоздали свою независимость. Они также и не стали лояльными гражданами и жителями этих стран, а по-прежнему остаются орудием неоимперской и реваншистской политики Российской Федерации, направленно против Балтийских государств, “пятой колонной”, последовательно проводящей свою разрушительную деятельность.



Цель этой деятельности - ослабить и подорвать основы государственности и независимости Балтийских стран”, - это утверждается в заявлении Гражданского движения Литвы “Иной выбор” (“Lietuvos rytas”, Литва, 4 мая 2007 года).



Похоже, что Литва понемногу удаляется от основ нормального - демократического, гражданского - общества. Очередной шаг был сделан, когда после таллинских событий некоторые деятели, претендующие на внимание общественности, легко разделили жителей Литвы на “чистых” и “нечистых”, правоверных граждан и “пятую колонну”, представители которой спят и видят, как бы нанести удар в спину гостеприимной титульной нации.



Само собой разумеется, что в “пятую колонну” были зачислены русские и те, кто причисляет себя к ним. Поскольку никаких аргументов в подтверждение того, что такое подразделение действительно существует в Литве, не приводится, то, надо полагать, что для сортировки достаточно национального признака.



Тогда получается, что в Литве есть русская “пятая колонна”, а также польская, белорусская, украинская и т.д. и т.п. Страна хоть у нас и небольшая, но национальностей и народностей хватает. А значит, поляки, если следовать логике “сортировщиков”, тут же предадут Литву, как только это вдруг станет выгодно Польше. Белорусы по ночам записывают передаваемые по радио инструкции Минска, что нужно будет делать, когда Батька задумает что-нибудь нехорошее учинить против балтийского соседа. А подстрекаемые Януковичем украинцы... Не знаю, что именно плохого можно было бы высосать из пальца для украинцев и всех остальных “инородцев”, но результат не важен. Важна установка.



Между тем я, например, считаю, что национальные меньшинства – это, прежде всего, позитивный потенциал для развития отношений между двумя странами - исторической родиной представителей такого национального меньшинства и той страной, где они ныне живут, где пустили корни. Пусть не обижаются на меня монголы или жители Бенина, но как-то незаметно, чтобы в Литве кто-то очень уж убивался из-за того, что с этими странами Вильнюс ещё не очень активно дружит.



Это - как в семье. Вот мой отец - русский, он родился на Украине. Кстати, как и его дед, мой прадед (дальше просто неизвестно). Моя мать - украинка. Поэтому для меня русская и украинская культура одинаково близки. И я никогда не позволю себе слова плохого в адрес русских или украинцев.



Точно так же я отношусь и к Литве, ставшей для меня домом родным, а для моих детей - вообще родиной. И у подавляющего большинства так называемых русскоязычных чувства - похожие. Я уж не говорю о тех представителях национальных меньшинств, кто уже не в первом колене является жителем Литвы. Всякого нормального человека, когда отношения родных для него стран развиваются успешно, только радует. И наоборот: массовое соревнование, кто выше написает на российскую или любую иную стенку (просто российская ныне пользуется исключительной популярностью по причине быстро получаемых политических дивидендов), никакой эйфории вызвать, в принципе, не может. И не из-за заклятости и врождённой преданности Кремлю или какому-нибудь другому “средоточию зла”, а по вполне объяснимым житейским понятиям. Моя наполовину украинская душа только радуется, когда Вильнюс и Киев находят общий язык.



Поэтому сортировка на благонадёжных граждан Литвы и её потенциальных предателей лишь по национальному происхождению, мягко говоря, вызывает недоумение.



Да, мы, не попавшие в число “избранных”, иначе относимся к некоторым моментам. Например, для меня Советский Союз был моей страной. И когда, будучи солдатом, мне довелось служить в Узбекистане и Литве, то их я воспринимал как части, пусть и чрезвычайно разные, одной большой страны. Родной для меня.



Поэтому-то и считал в своё время, что вовсе не обязательно разваливать страну, чтобы потом на её обломках попытаться построить что-нибудь путное. Но Литва сделала свой выбор. И это было её право, которое, замечу, ныне никто из “инородцев” не оспаривает. Принимать его или уезжать, решал каждый из нас.



Мы, те, кто живёт ныне здесь, приняли независимую Литву. И, к слову, не только приняли, но и помогали её становлению.



Разные установки той поры не стали непреодолимым препятствием для сегодняшней жизни в одной стране.



Те же русские Литвы действительно ныне хотят, чтобы наша страна была независимым, суверенным государством. Чтобы все вопросы в ней решались исключительно в интересах самой Литвы. Как, скажем, посылать или не посылать наших парней под пули в Ирак или Афганистан, где далеко не каждый считает их освободителями, несущими светоч демократии. Это нужно самой Литве или так просто хочется кому-то в Вашингтоне? Единственная мера, повторюсь, это то, насколько это в интересах самой Литвы, а также осознание ценности жизни каждого её гражданина.



То же можно сказать и в отношении Москвы, и всех остальных столиц мира. Спокойно, без визга, отстаивать свои интересы. Именно этого, поверьте, хочется от наших руководителей мне и, уверен, многим другим иноязычным жителям Литвы, которых наиболее ретивые деятели уже поспешили записать в без пяти минут предатели.



Или взять отношение к памятнику Бронзового солдата. Я глубоко уверен, что те из солдат Советской армии, кто погиб на территории Литвы, впрочем, как и на территории других стран, во время Второй мировой войны, не являются оккупантами. Если одного пребывания в их рядах достаточно для такого клейма, то тогда тот же Александр Солженицын, немало сделавший своим творчеством для обретения Литвой и всеми другими республиками бывшего СССР независимости, также - оккупант? Он ведь тоже воевал, а затем, к слову, сидел в лагерях.



И как быть с тем, что претензии к советским воинам, ставшим вдруг оккупантами, адресуются исключительно в адрес России? Вот, например, генерал Иван Черняховский, чей памятник стоял в сквере на вильнюсском проспекте Гядиминаса - украинец. Да и отец нынешнего президента Украины (страны, между прочим, нашего стратегического партнёра), Виктора Ющенко погиб и похоронен на территории одной из стран Балтии. Может, этого достаточно, чтобы обозвать оккупантами заодно и украинцев?



Вот и получается, что в ходу аргументы: Гитлер был пять лет в Литве, а Советский Союз - пятьдесят, значит, СССР в десять раз хуже. Поэтому то, что делал и что хотел, в конце концов, сделать Гитлер, для очень многих становится как бы и неинтересно, непоучительно. Или, когда пускают под нож не тебя, а целые народы по соседству, уже и не повод помнить об этом вечно и не допускать ростков подобного сегодня?



По той же причине Вторую мировую войну стараются представить исключительно как противостояние Гитлера и Сталина, делая вид, что за каждой строчкой на воинском памятнике не лежит чей-то сын, брат или отец. Которые жизни свои отдали, чтобы не было больше никогда на земле Хатыни и Освенцима, Бабьего Яра и Маутхаузена. Это было их единственной целью, а не сталинские репрессии и ГУЛАГ, куда, как показывает пример того же Солженицына, немало их попало после войны. Не они, павшие во время Второй мировой войны, виновны в ссылках и арестах.



Никто, кстати, и не призывает забывать о той боли и страданиях, через которые пришлось пройти жителям Литвы. Кстати, людям не только литовской национальности. Однако демонстративно, как бы в отместку, смешивать с грязью память миллионов погибших во время той войны - вряд ли признак большого ума. Вот в минувший четверг одно из главных национальных ежедневных изданий на литовском языке дважды в “Редакционной колонке” назвало памятник Бронзовому солдату “бронзовой вещью”, тем самым фактически подтверждая, что одной из причин таллинских событий является как раз именно демонстративное вытирание ног о священные для многих русскоязычных понятия.



Странно, но в русскоязычном издании газеты для этой редакционной статьи места почему-то не нашлось. Может быть, потому, что не до конца ещё размылась грань в некоторых головах в понимании разницы между канделябром и памятником погибшим?



Конечно, при наличии большого желания и полном отсутствии мозгов и сердца (я уж не говорю об элементарном воспитании и культуре) можно было бы позубоскалить - для доходчивости - и на темы, святые для большинства представителей титульной нации. Но это тот путь, который ведёт в тупик. И по которому уже несутся вприпрыжку те, кто, засучив рукава, делит граждан Литвы на “пятые” и прочие колонны.



Из-за особенностей производственного процесса выпуска “Обзора” эту статью я пишу до 9 мая, когда многие наши читатели помянут добрым словом тех, кто отдал свои жизни за освобождение Европы от фашизма. Поэтому могу только предположить, как пройдёт этот день. Но одно я знаю уже точно сегодня, до праздника, который и праздником-то не все хотят считать.



Уверен, что и в этот день, и в дальнейшем почти все начальники Литвы - и большие, и совсем крошечные - как чёрт ладана будут бояться памятников Второй мировой войны. Как будто бы её и не было вовсе. Потому что, в противном случае, им тут же пришьют пособничество оккупантам и служению Кремлю. Вот это - ещё одна примета того, что в Литве появилось неприятие иного мнения. Что, согласитесь, имеет мало общего с настоящим демократическим обществом.



Именно поэтому я хочу ещё раз подчеркнуть: эта статья не столько о межнациональных разногласиях, сколько о соответствии нынешней ситуации в Литве основам нормального демо¬кратического общества.



Европейский союз проповедует уважение к чужому мнению и чужим чувствам. Литва могла бы показать пример в этом. Но захочет ли она этого?



Александр ШУЛЬГА



"Обзор"



10 мая 2007 года (№ 539) Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, пятая колонна, Иван Черняховский — статья прочитана 85 раз Комментарии