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Литовский производитель удобрений надеется на ветер
Один из крупнейших в Литве частных концернов Achemos grupe, который недавно объявил о планах инвестировать в парк ветрогенераторов в Балтийском море и построить завод компонентов для таких генераторов в Клайпеде, учредил предназначенную для этих проектов компанию Smeltes veju jegaine.
Ее возглавил Паулюс Петрашка, работавший в другой компании концерна - Renerga, которой принадлежат парки ветрогенераторов мощностью 117,5 мегаватт в Литве и за рубежом, сообщила Achemos grupe.
Член правления Achemos grupe Нерюс Ясинавичюс ранее говорил, что концерн уже подготовил предварительные бизнес-планы и встречается с мировыми лидерами этого рынка и потенциальными партнерами.
По его словам, завод компонентов для ветрогенераторов может быть построен на неиспользуемой территории погрузочной компании группы Klasco на полуострове Смельте.
Концерну принадлежат парки ветрогенераторов мощностью 60 мегаватт в Чехии и Хорватии, а также парки в Кретингском и Аникщяйском районах Литвы общей мощностью 57,5 мегаватта.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: концерн, Achemos grupe, парк ветрогенераторов, Smeltes veju jegaine
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