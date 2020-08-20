Литовский производитель удобрений надеется на ветер 🔊 Воспроизвести







Один из крупнейших в Литве частных концернов Achemos grupe, который недавно объявил о планах инвестировать в парк ветрогенераторов в Балтийском море и построить завод компонентов для таких генераторов в Клайпеде, учредил предназначенную для этих проектов компанию Smeltes veju jegaine.



Ее возглавил Паулюс Петрашка, работавший в другой компании концерна - Renerga, которой принадлежат парки ветрогенераторов мощностью 117,5 мегаватт в Литве и за рубежом, сообщила Achemos grupe.



Член правления Achemos grupe Нерюс Ясинавичюс ранее говорил, что концерн уже подготовил предварительные бизнес-планы и встречается с мировыми лидерами этого рынка и потенциальными партнерами.



По его словам, завод компонентов для ветрогенераторов может быть построен на неиспользуемой территории погрузочной компании группы Klasco на полуострове Смельте.



Концерну принадлежат парки ветрогенераторов мощностью 60 мегаватт в Чехии и Хорватии, а также парки в Кретингском и Аникщяйском районах Литвы общей мощностью 57,5 мегаватта. Один из крупнейших в Литве частных концернов Achemos grupe, который недавно объявил о планах инвестировать в парк ветрогенераторов в Балтийском море и построить завод компонентов для таких генераторов в Клайпеде, учредил предназначенную для этих проектов компанию Smeltes veju jegaine.Ее возглавил Паулюс Петрашка, работавший в другой компании концерна - Renerga, которой принадлежат парки ветрогенераторов мощностью 117,5 мегаватт в Литве и за рубежом, сообщила Achemos grupe.Член правления Achemos grupe Нерюс Ясинавичюс ранее говорил, что концерн уже подготовил предварительные бизнес-планы и встречается с мировыми лидерами этого рынка и потенциальными партнерами.По его словам, завод компонентов для ветрогенераторов может быть построен на неиспользуемой территории погрузочной компании группы Klasco на полуострове Смельте.Концерну принадлежат парки ветрогенераторов мощностью 60 мегаватт в Чехии и Хорватии, а также парки в Кретингском и Аникщяйском районах Литвы общей мощностью 57,5 мегаватта. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: концерн, Achemos grupe, парк ветрогенераторов, Smeltes veju jegaine — статья прочитана 86 раз Комментарии