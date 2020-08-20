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С завтрашнего дня в Литве вводится обязательное ношение масок на всех мероприятиях
С пятницы в Литве вводится обязательное ношение масок на всех мероприятиях, как в открытых, так и в закрытых пространствах.
В решении министра здравоохранения А. Вериги указано, что обязательное ношение масок вводится как для культурных, спортивных, так и других развлекательных мероприятий.
До сих пор носить маски было не обязательно на открытых пространствах, а также в закрытых помещениях, если между зрителями обеспечена дистанция в два метра.
В решении министра и оперативного руководителя также указано, что в закрытых и открытых пространствах следует соблюдать дистанцию не менее одного метра, а маски обязательны.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, министр здравоохранения, маски, обязательное
Комментарии
spoinlyglafems
20 августа, 14:38
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