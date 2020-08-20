С завтрашнего дня в Литве вводится обязательное ношение масок на всех мероприятиях 🔊 Воспроизвести © Александр Кряжев РИА Новости







С пятницы в Литве вводится обязательное ношение масок на всех мероприятиях, как в открытых, так и в закрытых пространствах.



В решении министра здравоохранения А. Вериги указано, что обязательное ношение масок вводится как для культурных, спортивных, так и других развлекательных мероприятий.



До сих пор носить маски было не обязательно на открытых пространствах, а также в закрытых помещениях, если между зрителями обеспечена дистанция в два метра.



В решении министра и оперативного руководителя также указано, что в закрытых и открытых пространствах следует соблюдать дистанцию не менее одного метра, а маски обязательны. В решении министра здравоохранения А. Вериги указано, что обязательное ношение масок вводится как для культурных, спортивных, так и других развлекательных мероприятий.До сих пор носить маски было не обязательно на открытых пространствах, а также в закрытых помещениях, если между зрителями обеспечена дистанция в два метра.В решении министра и оперативного руководителя также указано, что в закрытых и открытых пространствах следует соблюдать дистанцию не менее одного метра, а маски обязательны. Инф. «Обзора», BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, министр здравоохранения, маски, обязательное — статья прочитана 384 раза Комментарии