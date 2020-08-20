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ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса





В Москве предотвратили похищение одного из лидеров народного ополчения Донбасса, которого планировали переправить на Украину. Руководили операцией, по данным Центра общественных связей ФСБ, глава департамента контрразведки СБУ Руснак и руководитель 5-го управления ДКР СБУ Поклад.

При попытке похищения были задержаны семеро россиян, силовики приводят их фамилии: Макаров, Мищенко, Капкаева, Кормич, Пызин, Мороз и Долгов. Их действия координировали украинцы Игорь Мищенко и Андрей Байдала. Последний известен как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины под псевдонимом Швед. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор терактов, в том числе убийства Захарченко, сообщают vesti.ru.
По оперативным данным, похищение было намечено на 30 июля в Подмосковье. Злоумышленники под видом покупателей недвижимости оказались в одной машине с потерпевшим: ударив его электрошокером, они планировали скрутить его и вывезти в укромное место, после чего переправить на Украину. Однако лидер народного ополчения оказал сопротивление и скрылся.

Следователи отмечают, что было сформировано две группы захвата – в них вошли члены подмосковных ОПГ. Так, группа под руководством Макарова получила 50 тысяч долларов задатка, а после операции им обещали перевести еще 150 тысяч долларов. За переправку человека через границу отвечал Мороз.

Оперативные данные говорят о том, что злоумышленники планировали и другие похищения и убийства на территории России. В ЦОС ФСБ отметили, что они вели наблюдения за несколькими адресами в разных регионах страны.

Все подозреваемые в покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой, взяты под стражу.

Категории: в России
Ключевые слова: ополчение, СБУ, ФСБ
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добавлена сегодня, 20 августа, 16:00

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