Народ Литвы богатеет, но коронавирус притормозил этот процесс 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







Карантин, объявленный в Литве из-за коронавируса и продолжавшийся три месяца, замедлил рост доходов населения во втором квартале этого года. Однако уже в июне доходы росли также быстро, как и в начале года, сообщает Фонд социального страхования (ФСС - Sodra).



Кроме того, в июле на работу было принято на 14 тыс. человек больше, чем уволено - это самый высокий показатель за последние месяцы. По утверждению Фонда социального страхования, это означает, что люди активно возвращаются на рабочие места.



"Последствия коронавируса замедлили рост трудовых доходов, однако в июне доходы росли также быстро, как и в начале года. Другое дело, что мы видим предприятия, получающие госсубсидии, и что без субсидий сегодня ситуация была бы несколько сложнее", - заявила советник Отдела статистического анализа и прогнозов Фонда социального страхования Кристина Зитиките. Кроме того, в июле на работу было принято на 14 тыс. человек больше, чем уволено - это самый высокий показатель за последние месяцы. По утверждению Фонда социального страхования, это означает, что люди активно возвращаются на рабочие места."Последствия коронавируса замедлили рост трудовых доходов, однако в июне доходы росли также быстро, как и в начале года. Другое дело, что мы видим предприятия, получающие госсубсидии, и что без субсидий сегодня ситуация была бы несколько сложнее", - заявила советник Отдела статистического анализа и прогнозов Фонда социального страхования Кристина Зитиките. Она добавила, что медленнее восстанавливаются гостиницы, предприятия туризма и общественного питания, хотя в июле именно там количество работников росло быстрее всего. Также увеличились доходы связанных с сельским хозяйством работников.



К. Зитиките сообщила, что в июне рост средних трудовых доходов вернулся на уровень февраля, а по сравнению с июнем прошлого года - рост составил 11,4%.



Однако она подчеркнула, что нельзя называть рост стабильным, ведь на него оказывают влияние государственные субсидии.



Средние доходы населения, из которых уплачивались взносы в систему социального обеспечения, во втором квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 5,3% и составили 1319 евро (до уплаты налогов), а по сравнению с первым - снизились на 0,3%. В первом квартале годовой рост равнялся 10%.



По данным Фонда социального страхования, за квартал количество работников, которые официально проработали целый месяц снизилось на 2,2% или на 27 тыс.



Кристина Зитиките сообщила, что и в июне, и в июле баланс приема-увольнения работников был положительным, и только в июле принято на 14 тыс. больше, чем уволено. За время карантина уволено на 25 тыс. работников больше, чем принято на работу. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, карантин, коронавирус — статья прочитана 163 раза Комментарии