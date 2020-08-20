С. Сквернялис: обсуждается возможность встречи с правительством Беларуси в Минске 🔊 Воспроизвести Саулюс Сквернялис. Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Литва обсуждает со странами Балтии возможность встречи в Минске с представителями правительства Беларуси для разговора о положении в этой стране, сказал премьер Литвы Саулюс Сквернялис.



О такой возможности, по словам С. Сквернялиса, он говорил в пятницу с премьерами стран Балтии.



"Мы ищем способы, чтобы институт посредничества заработал. И сегодня предпринимаются шаги, возможно, будут какие-то новости. Возможно, один из вариантов - определенные контакты с правительством. Обсуждается, будут ли эти контакты на уровне министров иностранных дел или на уровне премьеров", - сообщил премьер в четверг журналистам.



„Конечно“, – ответил премьер на вопрос, есть ли попытки договориться о встрече в Минске. О такой возможности, по словам С. Сквернялиса, он говорил в пятницу с премьерами стран Балтии."Мы ищем способы, чтобы институт посредничества заработал. И сегодня предпринимаются шаги, возможно, будут какие-то новости. Возможно, один из вариантов - определенные контакты с правительством. Обсуждается, будут ли эти контакты на уровне министров иностранных дел или на уровне премьеров", - сообщил премьер в четверг журналистам.„Конечно“, – ответил премьер на вопрос, есть ли попытки договориться о встрече в Минске.



"Мы обсудили много вопросов - от бытовых до ситуации в Беларуси, какие возможны решения, какие есть планы, перспективы (...). Самое главное, что человек, который в сущности соответствует статусу фактического лидера страны, который выбрал временное прибывание в Литве, чтобы были обеспечены все условия как для работы, так и для жизни. Я точно знаю, что есть решимость, если будет возможность (...), видно, что она действительно хочет и рвется вернуться в Беларусь", - отметил премьер.



Лидеры стран ЕС заявили, что никому из них не удалось после выборов пообщаться с А. Лукашенко.



МЕЖДУ ТЕМ



Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться



Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела республики. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.



Она отметила, что сейчас в Минске больше всего хотят, чтобы Запад не поддерживал тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране.



"Вот исходя из этого президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас", — сказала Эйсмонт.



По словам пресс-секретаря, Лукашенко считает, что его личные переговоры с Меркель в то время, как он общается с Путиным, выглядели бы "по меньшей мере несолидно". А эффект от разговора Лукашенко с Меркель был бы, скорее всего, отрицательным, добавила она.



Ранее немецкий канцлер заявила, что не может выступить посредником в ситуации с Белоруссией, поскольку глава государства отказался от телефонного разговора с ней. При этом сегодня ЕС отказался признавать итоги выборов и пообещал санкции против причастных к насилию в Белоруссии. Также премьер сообщил, что обсудил ситуацию со Светланой Тихановской."Мы обсудили много вопросов - от бытовых до ситуации в Беларуси, какие возможны решения, какие есть планы, перспективы (...). Самое главное, что человек, который в сущности соответствует статусу фактического лидера страны, который выбрал временное прибывание в Литве, чтобы были обеспечены все условия как для работы, так и для жизни. Я точно знаю, что есть решимость, если будет возможность (...), видно, что она действительно хочет и рвется вернуться в Беларусь", - отметил премьер.Лидеры стран ЕС заявили, что никому из них не удалось после выборов пообщаться с А. Лукашенко.МЕЖДУ ТЕМПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела республики. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.Она отметила, что сейчас в Минске больше всего хотят, чтобы Запад не поддерживал тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране."Вот исходя из этого президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас", — сказала Эйсмонт.По словам пресс-секретаря, Лукашенко считает, что его личные переговоры с Меркель в то время, как он общается с Путиным, выглядели бы "по меньшей мере несолидно". А эффект от разговора Лукашенко с Меркель был бы, скорее всего, отрицательным, добавила она.Ранее немецкий канцлер заявила, что не может выступить посредником в ситуации с Белоруссией, поскольку глава государства отказался от телефонного разговора с ней. При этом сегодня ЕС отказался признавать итоги выборов и пообещал санкции против причастных к насилию в Белоруссии. Инф. «Обзора», BNS, РИА Новости Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Лукашенко, Меркель, Сквернялис — статья прочитана 192 раза Комментарии