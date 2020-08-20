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За сутки в Литве - 32 новых случая коронавируса и одна смерть
За минувшие сутки в Литве подверждено 32 новых случая коронавируса и один смертельный исход, общее количество случаев выросло до 2528, сообщило в четверг, 20 августа, Министерство здравоохранения Литвы.
В данный момент коронавирусом больны 686 человек, 1747 человек выздоровели.
В изоляции находится 120 человек.
От коронавируса скончались 82 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 3146 человек.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 156 завозных случаев.
За минувшие сутки проведено 4973 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 594 тыс. 478.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: коронавирус, Литва, смертность
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