За сутки в Литве - 32 новых случая коронавируса и одна смерть 🔊 Воспроизвести Фото sam.lrv.lt







За минувшие сутки в Литве подверждено 32 новых случая коронавируса и один смертельный исход, общее количество случаев выросло до 2528, сообщило в четверг, 20 августа, Министерство здравоохранения Литвы.



В данный момент коронавирусом больны 686 человек, 1747 человек выздоровели.



В изоляции находится 120 человек.



От коронавируса скончались 82 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 3146 человек.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 156 завозных случаев.



За минувшие сутки проведено 4973 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 594 тыс. 478.



В данный момент коронавирусом больны 686 человек, 1747 человек выздоровели.В изоляции находится 120 человек.От коронавируса скончались 82 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находится 3146 человек.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 156 завозных случаев.За минувшие сутки проведено 4973 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 594 тыс. 478. Инф. «Обзора», BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: коронавирус, Литва, смертность — статья прочитана 180 раз Комментарии