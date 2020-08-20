У Литвы ещё есть время для договора стран Балтии о бойкоте БелАЭС 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Так как Латвия не согласна взять на себя обязательство не покупать дешёвую электроэнергию, которая будет произведена на Белорусской АЭС (БелАЭС), советник президента Литвы заявила, что время для достижения трехстороннего договора стран Балтии о бойкоте электроэнергии всё ещё есть.



После того, как Г. Науседа поднял вопрос о БелАЭС на саммите Совета Европы, его советник Аста Скайсгерите заявила, что ожидается реакция Латвии.



Однако она признала, что сложно договариваться, когда позиции не совпадают.



"Нелегко договариваться, когда позиции не совпадают. И всё же, пока БелАЭС не начала производить электроэнергию, ее экспортировать, у нас есть время на переговоры. Мы еще не потеряли надежду, что у нас получится трехсторонний договор", - в четверг сказала общественному радио LRT radijas советник Аста Скайсгерите. После того, как Г. Науседа поднял вопрос о БелАЭС на саммите Совета Европы, его советник Аста Скайсгерите заявила, что ожидается реакция Латвии.Однако она признала, что сложно договариваться, когда позиции не совпадают."Нелегко договариваться, когда позиции не совпадают. И всё же, пока БелАЭС не начала производить электроэнергию, ее экспортировать, у нас есть время на переговоры. Мы еще не потеряли надежду, что у нас получится трехсторонний договор", - в четверг сказала общественному радио LRT radijas советник Аста Скайсгерите. Советник отметила, что Литва надеется на то, что в вопросе о БелАЭС победит солидарность стран Балтии.



"Суть в том, что Литва не будет покупать эту электроэнергию, когда будет начато ее производство. Мы считаем, что региональная солидарность стран Балтии, которую мы целенаправленно создаем на протяжении 30 лет после восстановления независимости, всё же победит", - подчеркнула она.



Литва - самый активный критик БелАЭС и готова бойкотировать производимую на станции электроэнергию, которая по себестоимости будет явно ниже, чем поступающая в Литву из Швеции. К слову, Вильнюс почему-то ни разу не давал оценки шведским АЭС, электричество которых также попадает в Литву.



Польша, планирующая обзавестись собственными АЭС, поддерживает идею Литвы о бойкоте электроэнергии с БелАЭС.



Вильнюс пытается убедить Латвию и Эстонию также принять участие в сугубо политическом бойкоте БелАЭс. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Беларусь, энергетика, импорт, БелАЭС — статья прочитана 172 раза Комментарии