Власти Омской области подтвердили госпитализацию Навального 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Евгений Одиноков



«Сегодня в аэропорту Омск (Центральный) совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании S7, на борту которого находился блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи блогера доставили в одну из больниц города», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.



В Минздраве Омской области отметили в беседе с РИА Новости, что Навальный находится в реанимации омской больницы, врачи проводят его обследование.



Госпитализированный в омскую больницу политик Алексей Навальный находится без сознания, медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в соцсети Twitter, сообщает «Сегодня в аэропорту Омск (Центральный) совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании S7, на борту которого находился блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи блогера доставили в одну из больниц города», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.В Минздраве Омской области отметили в беседе с РИА Новости, что Навальный находится в реанимации омской больницы, врачи проводят его обследование.Госпитализированный в омскую больницу политик Алексей Навальный находится без сознания, медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в соцсети Twitter, сообщает superomsk.ru.



Лечащий врач политика Анастасия Васильева считает, что его могли отравить неким химическим веществом. Васильева также исключила возможность отравления из-за приема лекарственных препаратов. Об этом она сообщила в эфире радиостанции



«Он вообще никаких препаратов не принимал кроме единственного, понижающего артериального давления, и глазные капли. Любое другое лекарственное воздействие исключено, он не принимал никаких препаратов вообще», — сказала она.



А.Васильева выразила уверенность, что отравление Алексея Навального имеет насильственный характер.



«Конечно, это явно на отравление, я ни капельки в этом не сомневаюсь, потому что Алексей довольно здоровый человек, и вся его история болезни, которую я знаю, связана с теми или иными насильственными действиями Скорее всего, это оксибутират, сложно делать предположения, надо осмотреть его, посмотреть на зрачковую реакцию. По-хорошему надо делать токсикологическую экспертизу. Сейчас можно только сделать предположение, что это отравление неизвестным химическим веществом», — заключила она. Лечащий врач добавила, что сейчас направляется в Омск и будет добиваться возможности провести осмотр А.Навального.



Издание Омск-онлайн, ссылаясь на предварительные данные утверждает, что в организме Алексея Навальный оксибутират натрия, это лекарственное средство, которое используют в неврологии, оно влияет на работу тканей мозга и сердца. Часто его применяют при общей анестезии.



Литовское информационное агентство BNS, естественно, охотно поддержало именно эту версию:



А пока суд да дело, «Эхо Москвы» уже всё выяснило.Лечащий врач политика Анастасия Васильева считает, что его могли отравить неким химическим веществом. Васильева также исключила возможность отравления из-за приема лекарственных препаратов. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Он вообще никаких препаратов не принимал кроме единственного, понижающего артериального давления, и глазные капли. Любое другое лекарственное воздействие исключено, он не принимал никаких препаратов вообще», — сказала она.А.Васильева выразила уверенность, что отравление Алексея Навального имеет насильственный характер.«Конечно, это явно на отравление, я ни капельки в этом не сомневаюсь, потому что Алексей довольно здоровый человек, и вся его история болезни, которую я знаю, связана с теми или иными насильственными действиями Скорее всего, это оксибутират, сложно делать предположения, надо осмотреть его, посмотреть на зрачковую реакцию. По-хорошему надо делать токсикологическую экспертизу. Сейчас можно только сделать предположение, что это отравление неизвестным химическим веществом», — заключила она. Лечащий врач добавила, что сейчас направляется в Омск и будет добиваться возможности провести осмотр А.Навального.Издание Омск-онлайн, ссылаясь на предварительные данные утверждает, что в организме Алексея Навальный оксибутират натрия, это лекарственное средство, которое используют в неврологии, оно влияет на работу тканей мозга и сердца. Часто его применяют при общей анестезии.Литовское информационное агентство BNS, естественно, охотно поддержало именно эту версию: По материалам российских и зарубежных СМИ Категории: в России Ключевые слова: отравление, Омск, алексей навальный — статья прочитана 163 раза Комментарии