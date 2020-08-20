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Власти Омской области подтвердили госпитализацию Навального

© РИА Новости / Евгений Одиноков


«Сегодня в аэропорту Омск (Центральный) совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании S7, на борту которого находился блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи блогера доставили в одну из больниц города», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

В Минздраве Омской области отметили в беседе с РИА Новости, что Навальный находится в реанимации омской больницы, врачи проводят его обследование.

Госпитализированный в омскую больницу политик Алексей Навальный находится без сознания, медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в соцсети Twitter, сообщает superomsk.ru.
А пока суд да дело, «Эхо Москвы» уже всё выяснило.

Лечащий врач политика Анастасия Васильева считает, что его могли отравить неким химическим веществом. Васильева также исключила возможность отравления из-за приема лекарственных препаратов. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Он вообще никаких препаратов не принимал кроме единственного, понижающего артериального давления, и глазные капли. Любое другое лекарственное воздействие исключено, он не принимал никаких препаратов вообще», — сказала она.

А.Васильева выразила уверенность, что отравление Алексея Навального имеет насильственный характер.

«Конечно, это явно на отравление, я ни капельки в этом не сомневаюсь, потому что Алексей довольно здоровый человек, и вся его история болезни, которую я знаю, связана с теми или иными насильственными действиями Скорее всего, это оксибутират, сложно делать предположения, надо осмотреть его, посмотреть на зрачковую реакцию. По-хорошему надо делать токсикологическую экспертизу. Сейчас можно только сделать предположение, что это отравление неизвестным химическим веществом», — заключила она. Лечащий врач добавила, что сейчас направляется в Омск и будет добиваться возможности провести осмотр А.Навального.

Издание Омск-онлайн, ссылаясь на предварительные данные утверждает, что в организме Алексея Навальный оксибутират натрия, это лекарственное средство, которое используют в неврологии, оно влияет на работу тканей мозга и сердца. Часто его применяют при общей анестезии.

Литовское информационное агентство BNS, естественно, охотно поддержало именно эту версию:

По материалам российских и зарубежных СМИ
Категории: в России
Ключевые слова: отравление, Омск, алексей навальный
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добавлена сегодня, 20 августа, 12:08

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