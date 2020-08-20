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На вильнюсской телебашне начнутся трансляции LRT Lituanica на Сувалкийский край Польши
В четверг на Вильнюсской телебашне пройдет мероприятие, посвященное началу трансляций литовского телеканала иновещания LRT Lituanica на Сувалкийский край в Польше.
В пресс-релизе Центра радио и телевидения говорится, что "впервые литовское телевидение дойдет до литовцев в другой стране по эфирной телесети путем формирования целевой региональной зоны охвата".
До сих пор литовское телевидение могли смотреть только жители приграничья. Теперь программы телеканала LRT Lituanica увидят бесплатно жители всего Сувалкийского края. Канал можно смотреть наземным цифровым способом, то есть при помощи обыкновенной уличной антенны.
Проживающие в Польше литовцы высказали свое желание смотреть литовское телевидение премьеру Саулюсу Сквернялису.
Телеканал иновещания LRT Lituanica начал работу в 2007 году, тогда он назывался LTV World. Программа этого круглосуточного канала была составлена из лучших передач литовского общественного телевидения. Канал был создан для эмигрантов из Литвы и зарубежных литовских общин.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: LRT Lituanica
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