США восстановят санкции ООН против Ирана через месяц 🔊 Воспроизвести Госсекретарь США Майкл Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате ограничительных мер в отношении Тегерана



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Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг отправляется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы уведомить Совет Безопасности о решении Соединенных Штатов начать процесс восстановления антииранских санкций. Как утверждается в распространенном в среду сообщении Госдепартамента, через 30 дней после этого рестрикции будут восстановлены.



"Госсекретарь Помпео с 20 по 21 августа отправиться в Нью-Йорк, чтобы уведомить СБ ООН о том, что США инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана. Через 30 дней после уведомления ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе требование о том, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащение урана. Это также [касается и] продления 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана", - сказано в сообщении. Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг отправляется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы уведомить Совет Безопасности о решении Соединенных Штатов начать процесс восстановления антииранских санкций. Как утверждается в распространенном в среду сообщении Госдепартамента, через 30 дней после этого рестрикции будут восстановлены."Госсекретарь Помпео с 20 по 21 августа отправиться в Нью-Йорк, чтобы уведомить СБ ООН о том, что США инициируют процесс восстановления санкций ООН против Ирана. Через 30 дней после уведомления ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе требование о том, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащение урана. Это также [касается и] продления 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана", - сказано в сообщении. В Госдепартаменте отметили, что уведомление Вашингтона является следствием того, что американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана 14 августа не набрал в СБ ООН нужного количества голосов: большинство стран при голосовании воздержалось, а Россия и Китай выступили против.



В рамках своей поездки глава американского внешнеполитического ведомства также намерен встретиться с генсеком ООН Антониу Гутерришем, чтобы "обсудить Иран и другие вопросы, вызывающие общее беспокойство".



Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме сообщил, что дал указание Помпео уведомить Совбез ООН о намерении США "восстановить практически все санкции ООН против Ирана, [действие которых] ранее было приостановлено". При этом Трамп в очередной раз подверг критике Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Два года назад я вывел США из катастрофической иранской ядерной сделки, которая стала продуктом провальной внешней политики администрации [предыдущего президента США Барака] Обамы и [вице-президента Джозефа] Байдена", - сказал американский лидер.



Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что решение о законности запроса США о возвращении санкций, несмотря на выход Вашингтона из иранской ядерной сделки, будут принимать сами страны - члены ООН. ТАСС Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, санкции, Иран — статья прочитана 194 раза Комментарии