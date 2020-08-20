Литва составила список национальных санкций режиму Беларуси – Л.Линкявичюс 🔊 Воспроизвести







Литва подготовила список национальных санкций в отношении режима Беларуси, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.



Министр сообщил, что в списке, который Министерство иностранных дел в среду передало на утверждение Министерству внутренних дел, - 32 должностных лица.



"Мы приветствуем решимость Совета Европы продолжать процесс, который мы обсуждали на саммите министров иностранных дел, начать процесс о европейских санкциях, это очень важно. В поддержку этого решения мы начали процесс введения и национальных санкций против тех, кто применял насилие, чрезмерную силу, против руководителей тех ведомств, которые в ответе за эти действия, против тех, кто фальсифицировал выборы", - заявил министр BNS в среду. Министр сообщил, что в списке, который Министерство иностранных дел в среду передало на утверждение Министерству внутренних дел, - 32 должностных лица."Мы приветствуем решимость Совета Европы продолжать процесс, который мы обсуждали на саммите министров иностранных дел, начать процесс о европейских санкциях, это очень важно. В поддержку этого решения мы начали процесс введения и национальных санкций против тех, кто применял насилие, чрезмерную силу, против руководителей тех ведомств, которые в ответе за эти действия, против тех, кто фальсифицировал выборы", - заявил министр BNS в среду. По словам министра, это будет вклад Литвы в коллективные действия Евросоюза после белорусских событий. Окончательное решение о введении санкций должно принять Министерство внутренних дел Литвы.



Санкции запрещают въезд в Литву А. Лукашенко и некоторым близким к нему лицам.



Глава МИД сообщил, что, кроме Лукашенко, в список попали должностные лица ОМОН, КГБ и Центризбиркома Беларуси. Их имена он раскрывать не стал.



"Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что важнее всего будут европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать на данный момент", – добавил министр.



Министр внутренних дел Рита Тамашунене заявила, что ознакомится со списком в четверг.



На чрезвычайном саммите глав стран ЕС в среду было решено ввести целевые санкции в отношении должностных лиц Беларуси. BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, санкции, список, Линкявичюс, план — статья прочитана 330 раз Комментарии