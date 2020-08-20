Литва составила список национальных санкций режиму Беларуси – Л.Линкявичюс

Литва подготовила список национальных санкций в отношении режима Беларуси, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Министр сообщил, что в списке, который Министерство иностранных дел в среду передало на утверждение Министерству внутренних дел, - 32 должностных лица.
"Мы приветствуем решимость Совета Европы продолжать процесс, который мы обсуждали на саммите министров иностранных дел, начать процесс о европейских санкциях, это очень важно. В поддержку этого решения мы начали процесс введения и национальных санкций против тех, кто применял насилие, чрезмерную силу, против руководителей тех ведомств, которые в ответе за эти действия, против тех, кто фальсифицировал выборы", - заявил министр BNS в среду.
По словам министра, это будет вклад Литвы в коллективные действия Евросоюза после белорусских событий. Окончательное решение о введении санкций должно принять Министерство внутренних дел Литвы.
Санкции запрещают въезд в Литву А. Лукашенко и некоторым близким к нему лицам.
Глава МИД сообщил, что, кроме Лукашенко, в список попали должностные лица ОМОН, КГБ и Центризбиркома Беларуси. Их имена он раскрывать не стал.
"Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что важнее всего будут европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать на данный момент", – добавил министр.
Министр внутренних дел Рита Тамашунене заявила, что ознакомится со списком в четверг.
На чрезвычайном саммите глав стран ЕС в среду было решено ввести целевые санкции в отношении должностных лиц Беларуси.
Санкции запрещают въезд в Литву А. Лукашенко и некоторым близким к нему лицам.
Глава МИД сообщил, что, кроме Лукашенко, в список попали должностные лица ОМОН, КГБ и Центризбиркома Беларуси. Их имена он раскрывать не стал.
"Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что важнее всего будут европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать на данный момент", – добавил министр.
Министр внутренних дел Рита Тамашунене заявила, что ознакомится со списком в четверг.
На чрезвычайном саммите глав стран ЕС в среду было решено ввести целевые санкции в отношении должностных лиц Беларуси.
трижды звонила нелегитимному президенту Лукашенко?
Вот цитата из статьи
Уйдет ли Лукашенко и как ему поможет Путин? Что говорят эксперты в Европе, опубликованной на анти лукашенкоском сайте БЕЛОРУССКИЙ ПАРТИЗАН:
"Между тем, по мнению участника дискуссии, сотрудника белорусской редакции Radio Liberty Алексея Знаткевича, "страна прошла точку невозврата" - после событий минувшей недели и жестокого подавления протестов у Александра Лукашенко остался выбор между отставкой или установлением в стране диктаторского режима".
Если я правильно понимаю "великий и могучий", слова
или установлением в стране диктаторского режима
означают, что в стране такового еще нет.
Цирк на дроте.