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Литва составила список национальных санкций режиму Беларуси – Л.Линкявичюс





Литва подготовила список национальных санкций в отношении режима Беларуси, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Министр сообщил, что в списке, который Министерство иностранных дел в среду передало на утверждение Министерству внутренних дел, - 32 должностных лица.

"Мы приветствуем решимость Совета Европы продолжать процесс, который мы обсуждали на саммите министров иностранных дел, начать процесс о европейских санкциях, это очень важно. В поддержку этого решения мы начали процесс введения и национальных санкций против тех, кто применял насилие, чрезмерную силу, против руководителей тех ведомств, которые в ответе за эти действия, против тех, кто фальсифицировал выборы", - заявил министр BNS в среду.
По словам министра, это будет вклад Литвы в коллективные действия Евросоюза после белорусских событий. Окончательное решение о введении санкций должно принять Министерство внутренних дел Литвы.

Санкции запрещают въезд в Литву А. Лукашенко и некоторым близким к нему лицам.

Глава МИД сообщил, что, кроме Лукашенко, в список попали должностные лица ОМОН, КГБ и Центризбиркома Беларуси. Их имена он раскрывать не стал.

"Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что важнее всего будут европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать на данный момент", – добавил министр.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене заявила, что ознакомится со списком в четверг.

На чрезвычайном саммите глав стран ЕС в среду было решено ввести целевые санкции в отношении должностных лиц Беларуси.
BNS
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, санкции, список, Линкявичюс, план
статья прочитана 330 раз
добавлена сегодня, 20 августа, 10:30

Комментарии

вопрос
20 августа, 11:30
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Не могу понять, зачем Меркель - лидер страны-паровоза ЕС -
трижды звонила нелегитимному президенту Лукашенко?
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Alexandr
20 августа, 11:57
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Видать, разъясняла тому позицию литовского президента
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внимательный читатель
20 августа, 12:17
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Читаю все: и про российские и анти российские сайты.

Вот цитата из статьи
Уйдет ли Лукашенко и как ему поможет Путин? Что говорят эксперты в Европе, опубликованной на анти лукашенкоском сайте БЕЛОРУССКИЙ ПАРТИЗАН:

"Между тем, по мнению участника дискуссии, сотрудника белорусской редакции Radio Liberty Алексея Знаткевича, "страна прошла точку невозврата" - после событий минувшей недели и жестокого подавления протестов у Александра Лукашенко остался выбор между отставкой или установлением в стране диктаторского режима".

Если я правильно понимаю "великий и могучий", слова
или установлением в стране диктаторского режима
означают, что в стране такового еще нет.
Цирк на дроте.
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