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СМИ: Неймар может пропустить финал Лиги чемпионов из-за обмена футболками с игроком «РБ Лейпциг»
Нападающий «ПСЖ» Неймар может быть отстранен от финала Лиги чемпионов из-за обмена футболками с защитником «РБ Лейпциг» Марселем Хальстенбергом после полуфинальной игры, утверждает The Sun.
Сообщается, что УЕФА запрещает игрокам обмениваться футболками из-за пандемии коронавируса. Подобное нарушение медицинского протокола может привести к одноматчевой дисквалификации и обязательной 12-дневной изоляции.
Обмен футболками между Неймаром и Хальстенбергом оказался запечатлен на видео телевизионными камерами.
Ладно бы, Неймар тут же надел бы чужую футболку на себя, так нет же!
Тогда, по идее, надо как-то воспрепятствовать коронавирусу на футбольном поле дополнительными мерами, ведь футболисты то и дело берут незащищёнными руками один и тот же мяч, падают незащищёнными частями тела на одну и ту же траву...
Финал Лиги чемпионов запланирован на ближайшее воскресенье, 23 августа. Соперником «ПСЖ» станет победитель матча «Бавария» — «Лион».
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол, коронавирус
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