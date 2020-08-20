СМИ: Неймар может пропустить финал Лиги чемпионов из-за обмена футболками с игроком «РБ Лейпциг» 🔊 Воспроизвести



Нападающий «ПСЖ» Неймар может быть отстранен от финала Лиги чемпионов из-за обмена футболками с защитником «РБ Лейпциг» Марселем Хальстенбергом после полуфинальной игры, утверждает The Sun.



Сообщается, что УЕФА запрещает игрокам обмениваться футболками из-за пандемии коронавируса. Подобное нарушение медицинского протокола может привести к одноматчевой дисквалификации и обязательной 12-дневной изоляции.



Обмен футболками между Неймаром и Хальстенбергом оказался запечатлен на видео телевизионными камерами.



Ладно бы, Неймар тут же надел бы чужую футболку на себя, так нет же!



Тогда, по идее, надо как-то воспрепятствовать коронавирусу на футбольном поле дополнительными мерами, ведь футболисты то и дело берут незащищёнными руками один и тот же мяч, падают незащищёнными частями тела на одну и ту же траву...



Финал Лиги чемпионов запланирован на ближайшее воскресенье, 23 августа. Соперником «ПСЖ» станет победитель матча «Бавария» — «Лион». Нападающий «ПСЖ» Неймар может быть отстранен от финала Лиги чемпионов из-за обмена футболками с защитником «РБ Лейпциг» Марселем Хальстенбергом после полуфинальной игры, утверждает The Sun.Сообщается, что УЕФА запрещает игрокам обмениваться футболками из-за пандемии коронавируса. Подобное нарушение медицинского протокола может привести к одноматчевой дисквалификации и обязательной 12-дневной изоляции.Обмен футболками между Неймаром и Хальстенбергом оказался запечатлен на видео телевизионными камерами.Ладно бы, Неймар тут же надел бы чужую футболку на себя, так нет же!Тогда, по идее, надо как-то воспрепятствовать коронавирусу на футбольном поле дополнительными мерами, ведь футболисты то и дело берут незащищёнными руками один и тот же мяч, падают незащищёнными частями тела на одну и ту же траву...Финал Лиги чемпионов запланирован на ближайшее воскресенье, 23 августа. Соперником «ПСЖ» станет победитель матча «Бавария» — «Лион». Категории: спорт Ключевые слова: футбол, коронавирус — статья прочитана 199 раз Комментарии