Это моя жизнь

Приглашаем детей и молодёжь Литвы от 3 до 19 лет принять участие в международном проекте-фестивале «Corona Multimedia Showcase».
Перед его участниками стоит простая задача - поделиться вашим опытом преодоления карантинного времени во время пандемии Covid-19.
Это может быть рассказ, серия фотографий, рисунков, различных поделок, заснятых короткометражных видео и т.д., рассказывающих о том, как вы один или вместе с друзьями, или с членами вашей семьи преодолевали непростой период пандемии.
В проекте уже участвуют представители 45 стран мира. Каждый участник получит специальный сертификат Вашингтонского университета, одного из самых престижных центров науки и культуры США.
Представить работы можно до 9 октября 2020 года.
Подробнее о международном фестивале-проекте «Corona Multimedia Showcase» можно прочитать, в том числе и на русском языке, на сайте по адресу: https://coronashowcase.org/
Желае всем участникам прекрасных идей и творческих успехов!
Участвуйте и становитесь посланниками Литвы в этом замечательном проекте!
Телефоны проекта в Литве: (8 622) 21239, (8 693) 80038.
С некоторыми работами участников проекта можно ознакомиться в соцсети Facebook на странице «Daktaro Janušo Korčako centras».
Подробнее о международном фестивале-проекте «Corona Multimedia Showcase» можно прочитать, в том числе и на русском языке, на сайте по адресу: https://coronashowcase.org/
Желае всем участникам прекрасных идей и творческих успехов!
Участвуйте и становитесь посланниками Литвы в этом замечательном проекте!
Телефоны проекта в Литве: (8 622) 21239, (8 693) 80038.
С некоторыми работами участников проекта можно ознакомиться в соцсети Facebook на странице «Daktaro Janušo Korčako centras».