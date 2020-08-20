Это моя жизнь 🔊 Воспроизвести Международный проект «Corona Multimedia Showcase» шагает вперёд и объединяет юное поколение мира.



Приглашаем детей и молодёжь Литвы от 3 до 19 лет принять участие в международном проекте-фестивале «Corona Multimedia Showcase».



Перед его участниками стоит простая задача - поделиться вашим опытом преодоления карантинного времени во время пандемии Covid-19.



Это может быть рассказ, серия фотографий, рисунков, различных поделок, заснятых короткометражных видео и т.д., рассказывающих о том, как вы один или вместе с друзьями, или с членами вашей семьи преодолевали непростой период пандемии.



В проекте уже участвуют представители 45 стран мира. Каждый участник получит специальный сертификат Вашингтонского университета, одного из самых престижных центров науки и культуры США. Приглашаем детей и молодёжь Литвы от 3 до 19 лет принять участие в международном проекте-фестивале «Corona Multimedia Showcase».Перед его участниками стоит простая задача - поделиться вашим опытом преодоления карантинного времени во время пандемии Covid-19.Это может быть рассказ, серия фотографий, рисунков, различных поделок, заснятых короткометражных видео и т.д., рассказывающих о том, как вы один или вместе с друзьями, или с членами вашей семьи преодолевали непростой период пандемии.В проекте уже участвуют представители 45 стран мира. Каждый участник получит специальный сертификат Вашингтонского университета, одного из самых престижных центров науки и культуры США.







Подробнее о международном фестивале-проекте «Corona Multimedia Showcase» можно прочитать, в том числе и на русском языке, на сайте по адресу: https://coronashowcase.org/



Желае всем участникам прекрасных идей и творческих успехов!



Участвуйте и становитесь посланниками Литвы в этом замечательном проекте!



Телефоны проекта в Литве: (8 622) 21239, (8 693) 80038.



С некоторыми работами участников проекта можно ознакомиться в соцсети Facebook на странице «Daktaro Janušo Korčako centras».



Представить работы можно до 9 октября 2020 года.С работами участников проекта можно будет познакомиться на специальном сайте ЮНЕСКО, в рамках 9-й недели печати и творчества, которая будет проходить с 24 по 31 октября 2020 г. под патронатом ЮНЕСКО.Подробнее о международном фестивале-проекте «Corona Multimedia Showcase» можно прочитать, в том числе и на русском языке, на сайте по адресу: https://coronashowcase.org/Желае всем участникам прекрасных идей и творческих успехов!Участвуйте и становитесь посланниками Литвы в этом замечательном проекте!Телефоны проекта в Литве: (8 622) 21239, (8 693) 80038.С некоторыми работами участников проекта можно ознакомиться в соцсети Facebook на странице «Daktaro Janušo Korčako centras». Ирина БЕЛЕНЕ, координатор международного проекта-фестиваля «Corona Multimedia Showcase» по Литве , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, образование Ключевые слова: конкурс, «Corona Multimedia Showcase», «Daktaro Janušo Korčako centras» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232 — статья прочитана 172 раза Комментарии