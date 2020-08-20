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Это моя жизнь

Международный проект «Corona Multimedia Showcase» шагает вперёд и объединяет юное поколение мира.                       

Приглашаем детей и молодёжь Литвы от 3 до 19 лет принять участие в международном проекте-фестивале «Corona Multimedia Showcase».

Перед его участниками стоит простая задача - поделиться вашим опытом преодоления карантинного времени во время пандемии Covid-19.

Это может быть рассказ, серия фотографий, рисунков, различных поделок, заснятых короткометражных видео и т.д., рассказывающих о том, как вы один или вместе с друзьями, или с членами вашей семьи преодолевали непростой период пандемии.

В проекте уже участвуют представители 45 стран мира. Каждый участник получит специальный сертификат Вашингтонского университета, одного из самых престижных центров науки и культуры США.
Представить работы можно до 9 октября 2020 года.

С работами участников проекта можно будет познакомиться на специальном сайте ЮНЕСКО, в рамках 9-й недели печати и творчества, которая будет проходить с 24 по 31 октября 2020 г. под патронатом ЮНЕСКО.

Подробнее о международном фестивале-проекте «Corona Multimedia Showcase» можно прочитать, в том числе и на русском языке, на сайте по адресу:  https://coronashowcase.org/   

Желае всем участникам прекрасных идей и творческих успехов!

Участвуйте и становитесь посланниками Литвы в этом замечательном проекте!

Телефоны проекта в Литве: (8 622) 21239, (8 693) 80038.

С некоторыми работами участников проекта можно ознакомиться в соцсети Facebook на странице «Daktaro Janušo Korčako centras». 

Ирина БЕЛЕНЕ, координатор международного проекта-фестиваля «Corona Multimedia Showcase» по Литве, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии, образование
Ключевые слова: конкурс, «Corona Multimedia Showcase», «Daktaro Janušo Korčako centras»
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232
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добавлена сегодня, 20 августа, 12:30

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