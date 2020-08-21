Закончить и забыть 🔊 Воспроизвести фото: Chase Agnello-Dean/NHLI via Getty Images







Большинство участников Национальной хоккейной лиги (НХЛ), судя по всему, не намерены затягивать с розыгрышем Кубка Стэнли.



Поэтому в четвертьфинальных сериях, похоже, редко какая пара доведёт противостояние до решающего седьмого матча.



Многих удивило блёклое выступление команды Александра Овечкина – «Вашингтон» ухитрился проиграть три матча кряду.



НХЛ. Кубок Стэнли. Четвертьфинал конференций



Счёт в сериях



Запад



«Вегас Голден Найтс» - «Чикаго Блэкхоукс» - 4:1.



«Колорадо Эвеланш» - «Аризона Койотс» - 4:1.



«Сент-Луис Блюз» - «Ванкувер Кэнакс» - 2:3.



«Даллас Старз» - «Калгари Флеймз» - 4:2.



Восток



«Филадельфия Флайерз» - «Монреаль Канадиенс» - 3:2.



«Бостон Брюинз» - «Каролина Харрикейнз» - 4:1.



«Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Айлендерс» - 1:4.



«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Коламбус Блю Джекетс» - 4:1. Поэтому в четвертьфинальных сериях, похоже, редко какая пара доведёт противостояние до решающего седьмого матча.Многих удивило блёклое выступление команды Александра Овечкина – «Вашингтон» ухитрился проиграть три матча кряду.«Вегас Голден Найтс» - «Чикаго Блэкхоукс» - 4:1.«Колорадо Эвеланш» - «Аризона Койотс» - 4:1.«Сент-Луис Блюз» - «Ванкувер Кэнакс» - 2:3.«Даллас Старз» - «Калгари Флеймз» - 4:2.«Филадельфия Флайерз» - «Монреаль Канадиенс» - 3:2.«Бостон Брюинз» - «Каролина Харрикейнз» - 4:1.«Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Айлендерс» - 1:4.«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Коламбус Блю Джекетс» - 4:1. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: хоккей, плей-офф, НХЛ Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232 — статья прочитана 141 раз Комментарии