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Закончить и забыть
Большинство участников Национальной хоккейной лиги (НХЛ), судя по всему, не намерены затягивать с розыгрышем Кубка Стэнли.
Поэтому в четвертьфинальных сериях, похоже, редко какая пара доведёт противостояние до решающего седьмого матча.
Многих удивило блёклое выступление команды Александра Овечкина – «Вашингтон» ухитрился проиграть три матча кряду.
НХЛ. Кубок Стэнли. Четвертьфинал конференций
Счёт в сериях
Запад
«Вегас Голден Найтс» - «Чикаго Блэкхоукс» - 4:1.
«Колорадо Эвеланш» - «Аризона Койотс» - 4:1.
«Сент-Луис Блюз» - «Ванкувер Кэнакс» - 2:3.
«Даллас Старз» - «Калгари Флеймз» - 4:2.
Восток
«Филадельфия Флайерз» - «Монреаль Канадиенс» - 3:2.
«Бостон Брюинз» - «Каролина Харрикейнз» - 4:1.
«Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Айлендерс» - 1:4.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Коламбус Блю Джекетс» - 4:1.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232
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