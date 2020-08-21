Главная >> Новости >> спорт >> Закончить и забыть

Закончить и забыть

фото: Chase Agnello-Dean/NHLI via Getty Images




Большинство участников Национальной хоккейной лиги (НХЛ), судя по всему, не намерены затягивать с розыгрышем Кубка Стэнли.

Поэтому в четвертьфинальных сериях, похоже, редко какая пара доведёт противостояние до решающего седьмого матча.

Многих удивило блёклое выступление команды Александра Овечкина – «Вашингтон» ухитрился проиграть три матча кряду.

НХЛ. Кубок Стэнли. Четвертьфинал конференций

Счёт в сериях

Запад

«Вегас Голден Найтс» - «Чикаго Блэкхоукс» - 4:1.

«Колорадо Эвеланш» - «Аризона Койотс» - 4:1.

«Сент-Луис Блюз» - «Ванкувер Кэнакс» - 2:3.

«Даллас Старз» - «Калгари Флеймз» - 4:2.

Восток

«Филадельфия Флайерз» - «Монреаль Канадиенс» - 3:2.

«Бостон Брюинз» - «Каролина Харрикейнз» - 4:1.

«Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Айлендерс» - 1:4.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Коламбус Блю Джекетс» - 4:1.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: хоккей, плей-офф, НХЛ
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232
статья прочитана 141 раз
добавлена сегодня, 21 августа, 12:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка