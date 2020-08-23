Хоккей вне политики 🔊 Воспроизвести







Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в середине сентября обсудит ситуацию вокруг чемпионата мира, который в 2021 году должны принять Минск и Рига. Латвийские власти дали понять, что не хотят проводить турнир совместно с Беларусью, где продолжаются политические протесты, однако международная федерация призывает не делать поспешных выводов.



История с проведением мирового первенства в столицах двух стран получила продолжение в понедельник в связи с внеочередным заседанием латвийского кабинета министров. По его итогам ожидаемое и тревожное для многих любителей хоккея решение озвучил премьер-министр прибалтийской республики Кришьянис Кариньш, впервые на политическом уровне поднявший вопрос о переносе соревнований из Минска. Ранее об этом говорил вице-президент IIHF Калерво Куммола, но его слова в кулуарах федерации расценивали, скорее, как обиду за то, что Финляндия проиграла совместной заявке Беларуси и Латвии на выборах организаторов чемпионата мира-2021 в 2017 году. История с проведением мирового первенства в столицах двух стран получила продолжение в понедельник в связи с внеочередным заседанием латвийского кабинета министров. По его итогам ожидаемое и тревожное для многих любителей хоккея решение озвучил премьер-министр прибалтийской республики Кришьянис Кариньш, впервые на политическом уровне поднявший вопрос о переносе соревнований из Минска. Ранее об этом говорил вице-президент IIHF Калерво Куммола, но его слова в кулуарах федерации расценивали, скорее, как обиду за то, что Финляндия проиграла совместной заявке Беларуси и Латвии на выборах организаторов чемпионата мира-2021 в 2017 году. «Призовём IIHF вместо Беларуси найти другую страну. Если федерация откажется и ситуация в Беларуси не изменится, правительство может принять решение о том, что Латвия не будет участвовать в организации чемпионата мира 2021 года», - цитирует Кариньша агентство LETA.



Нельзя забывать о коронавирусе



После заявления латвийских властей в пресс-службе IIHF ТАСС сообщили, что вопрос, связанный с проведением чемпионата мира в Беларуси, будет рассмотрен на совете в сентябре, заседание впервые за долгое время пройдёт не в онлайн-режиме.



Там отметили, что продолжат внимательно следить за позицией Латвии по данному вопросу. «IIHF понимает озабоченность латвийского правительства. Главной целью IIHF остаётся проведение чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге, как было решено советом и национальными ассоциациями - членами международной федерации на ежегодном конгрессе в 2017 году, - говорится в сообщении. - В настоящее время мы ожидаем дальнейших сообщений от латвийского правительства».



В пресс-службе добавили, что сроков для принятия решения относительно чемпионата мира нет. «Мы продолжим нашу работу с организационными комитетами в Минске и Риге и будем поддерживать тесный контакт с соответствующими заинтересованными сторонами в обеих странах», - отметили в федерации.



Было также подчёркнуто, что едва ли не более важным фактором в организации турнира является ситуация с пандемией коронавируса, в условиях которой необходимо принимать все меры для обеспечения безопасности игроков и зрителей.



Минск ждёт сборную Брагина



На заявления о возможном отказе Латвии принимать чемпионат мира ответил и президент IIHF Рене Фазель. Он считает, что пока не время принимать решение относительно проведения турнира в Минске. Глава федерации выразил надежду на то, что ситуация в Беларуси в скором времени стабилизируется.



«Мы не рассматриваем такой вариант (переноса турнира из Минска), - сказал Фазель ТАСС. - Наша цель - провести турнир в Минске и Риге. Я реально надеюсь, что всё это напряжение пойдёт на спад к середине сентября, сейчас слишком рано принимать какие-то решения. У нас сейчас достаточно работы, связанной с проведением чемпионатов мира среди молодёжи и юниоров, учитывая коронавирус. И какова ситуация будет с коронавирусом в мае, мы ещё не знаем».



Президент IIHF в очередной раз напомнил, что вмешиваться в политику его организация не собирается. «16-18 сентября пройдёт совет IIHF, тогда посмотрим, какова ситуация в Беларуси, и выскажем свою позицию в ответ на решение латвийских властей, - сказал он. - Но мы не намерены влиять на политические решения. Если правительство Латвии скажет, что страна не сможет организовать чемпионат мира, это будет не наше решение».



Именно в Минске сборная России должна провести матчи предварительного раунда, составы групп этой стадии были утверждены в середине мая. Подопечные Валерия Брагина сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и с хозяевами соревнований. ТАСС Категории: спорт Ключевые слова: Минск, хоккей, Международная федерация хоккея, IIHF Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232 География: Латвия, Рига — статья прочитана 154 раза Комментарии