Время истины

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Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) бодро провели и рестарт и уже ведут борьбу в рамках этапа плей-офф.



К рестарту были допущены не все участники регулярного чемпионата, а только те, кто имел шансы попасть в плей-оф.



В итоге команды провели разное количество игр.



Поэтому «Обзор», публикуя итоги рестарта, не указывает количество игр его участников, а только занятое место и количество побед.



К слову, команда Йонаса Валанчюнаса «Мемфис Гриззлиз» заняла 9-е место, а это значит, что двери плей-офф захлопнулись у неё буквально перед носом.



НБА. Регулярный чемпионат 2019/2020 года



Итоги рестарта



Восточная конференция



1. «Милуоки Бакс» - 56 побед, 2. «Торонто Рэпторс» - 53, 3. «Бостон Селтикс» - 48, 4. «Индиана Пэйсерс» - 45, 5. «Майами Хит» - 44, 6. «Филадельфия Сиксерс» - 43, 7. «Бруклин Нетс» - 35, 8. «Орландо Мэджик» - 33. К рестарту были допущены не все участники регулярного чемпионата, а только те, кто имел шансы попасть в плей-оф.В итоге команды провели разное количество игр.Поэтому «Обзор», публикуя итоги рестарта, не указывает количество игр его участников, а только занятое место и количество побед.К слову, команда Йонаса Валанчюнаса «Мемфис Гриззлиз» заняла 9-е место, а это значит, что двери плей-офф захлопнулись у неё буквально перед носом.1. «Милуоки Бакс» - 56 побед, 2. «Торонто Рэпторс» - 53, 3. «Бостон Селтикс» - 48, 4. «Индиана Пэйсерс» - 45, 5. «Майами Хит» - 44, 6. «Филадельфия Сиксерс» - 43, 7. «Бруклин Нетс» - 35, 8. «Орландо Мэджик» - 33. Западная конференция



1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 52, 2. «Лос-Анджелес Клипперс» - 49, 3. «Денвер Наггетс» - 46, 4. «Оклахома-Сити Тандер» - 44, 5. «Хьюстон Рокетс» - 44, 6. «Юта Джаз» - 44, 7. «Даллас Маверикс» - 43, 8. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 35.



Четвертьфиналы конференций



(счёт в сериях до четырёх побед)



Восток



«Торонто Рэпторс» - «Бруклин Нетс» - 2:0.



«Бостон Селтикс» - «Филадельфия Сиксерс» - 2:0.



«Милуоки Бакс» - «Орландо Мэджик» - 1:1.



«Индиана Пэйсерс» - «Майами Хит» - 0:2.



Запад



«Денвер Наггетс» - «Юта Джаз» - 1:1.



«Лос-Анджелес Клипперс» - «Даллас Маверикс» - 1:1.



«Хьюстон Рокетс» - «Оклахома-Сити Тандер» - 2:0.



«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 1:1. Инф Категории: спорт Ключевые слова: НБА, баскетбол, Результаты Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232 — статья прочитана 128 раз Комментарии