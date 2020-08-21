Время истины

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) бодро провели и рестарт и уже ведут борьбу в рамках этапа плей-офф.
К рестарту были допущены не все участники регулярного чемпионата, а только те, кто имел шансы попасть в плей-оф.
В итоге команды провели разное количество игр.
Поэтому «Обзор», публикуя итоги рестарта, не указывает количество игр его участников, а только занятое место и количество побед.
К слову, команда Йонаса Валанчюнаса «Мемфис Гриззлиз» заняла 9-е место, а это значит, что двери плей-офф захлопнулись у неё буквально перед носом.
НБА. Регулярный чемпионат 2019/2020 года
Итоги рестарта
Восточная конференция
1. «Милуоки Бакс» - 56 побед, 2. «Торонто Рэпторс» - 53, 3. «Бостон Селтикс» - 48, 4. «Индиана Пэйсерс» - 45, 5. «Майами Хит» - 44, 6. «Филадельфия Сиксерс» - 43, 7. «Бруклин Нетс» - 35, 8. «Орландо Мэджик» - 33.
Западная конференция
1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 52, 2. «Лос-Анджелес Клипперс» - 49, 3. «Денвер Наггетс» - 46, 4. «Оклахома-Сити Тандер» - 44, 5. «Хьюстон Рокетс» - 44, 6. «Юта Джаз» - 44, 7. «Даллас Маверикс» - 43, 8. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 35.
Четвертьфиналы конференций
(счёт в сериях до четырёх побед)
Восток
«Торонто Рэпторс» - «Бруклин Нетс» - 2:0.
«Бостон Селтикс» - «Филадельфия Сиксерс» - 2:0.
«Милуоки Бакс» - «Орландо Мэджик» - 1:1.
«Индиана Пэйсерс» - «Майами Хит» - 0:2.
Запад
«Денвер Наггетс» - «Юта Джаз» - 1:1.
«Лос-Анджелес Клипперс» - «Даллас Маверикс» - 1:1.
«Хьюстон Рокетс» - «Оклахома-Сити Тандер» - 2:0.
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 1:1.
1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 52, 2. «Лос-Анджелес Клипперс» - 49, 3. «Денвер Наггетс» - 46, 4. «Оклахома-Сити Тандер» - 44, 5. «Хьюстон Рокетс» - 44, 6. «Юта Джаз» - 44, 7. «Даллас Маверикс» - 43, 8. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 35.
Четвертьфиналы конференций
(счёт в сериях до четырёх побед)
Восток
«Торонто Рэпторс» - «Бруклин Нетс» - 2:0.
«Бостон Селтикс» - «Филадельфия Сиксерс» - 2:0.
«Милуоки Бакс» - «Орландо Мэджик» - 1:1.
«Индиана Пэйсерс» - «Майами Хит» - 0:2.
Запад
«Денвер Наггетс» - «Юта Джаз» - 1:1.
«Лос-Анджелес Клипперс» - «Даллас Маверикс» - 1:1.
«Хьюстон Рокетс» - «Оклахома-Сити Тандер» - 2:0.
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 1:1.