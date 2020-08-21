Главная >> Новости >> спорт >> Время истины

Время истины





Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) бодро провели и рестарт и уже ведут борьбу в рамках этапа плей-офф.

К рестарту были допущены не все участники регулярного чемпионата, а только те, кто имел шансы попасть в плей-оф.

В итоге команды провели разное количество игр.

Поэтому «Обзор», публикуя итоги рестарта, не указывает количество игр его участников, а только занятое место и количество побед.

К слову, команда Йонаса Валанчюнаса «Мемфис Гриззлиз» заняла 9-е место, а это значит, что двери плей-офф захлопнулись у неё буквально перед носом.

НБА. Регулярный чемпионат 2019/2020 года

Итоги рестарта

Восточная конференция

1. «Милуоки Бакс» - 56 побед, 2. «Торонто Рэпторс» - 53, 3. «Бостон Селтикс» - 48, 4. «Индиана Пэйсерс» - 45, 5. «Майами Хит» - 44, 6. «Филадельфия Сиксерс» - 43, 7. «Бруклин Нетс» - 35, 8. «Орландо Мэджик» - 33.
Западная конференция

1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 52, 2. «Лос-Анджелес Клипперс» - 49, 3. «Денвер Наггетс» - 46, 4. «Оклахома-Сити Тандер» - 44, 5. «Хьюстон Рокетс» - 44, 6. «Юта Джаз» - 44, 7. «Даллас Маверикс» - 43, 8. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 35.

Четвертьфиналы конференций

(счёт в сериях до четырёх побед)

Восток

«Торонто Рэпторс» - «Бруклин Нетс» - 2:0.

«Бостон Селтикс» - «Филадельфия Сиксерс» - 2:0.

«Милуоки Бакс» - «Орландо Мэджик» - 1:1.

«Индиана Пэйсерс» - «Майами Хит» - 0:2.

Запад

«Денвер Наггетс» - «Юта Джаз» - 1:1.

«Лос-Анджелес Клипперс» - «Даллас Маверикс» - 1:1.

«Хьюстон Рокетс» - «Оклахома-Сити Тандер» - 2:0.

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 1:1.
Инф
Категории: спорт
Ключевые слова: НБА, баскетбол, Результаты
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232
статья прочитана 128 раз
добавлена сегодня, 21 августа, 13:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка