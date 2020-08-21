Закрытие VI Международного театрального фестиваля «Перекрёсток»/Sankryža в Друскининкай

Шестой международный театральный фестиваль «Перекрёсток»/Sankryža в Друскининкай проходил с 5 по 15 августа. Впрочем, торжественное закрытие фестиваля состоялось 14 августа. Зрители собрались на спектакль «Гамлет» вильнюсского молодёжного театра «Арлекин». Когда после спектакля стих шквал аплодисментов, то зазвучала музыка и на сцене появился потрясающий скрипач Борис Кирзнер со своей сольной программой.
Пока в зале шёл замечательный концерт, международное жюри - журналист и театральный критик Этери Кекелидзе (Эстония), Цецилия Курляндчик, руководитель культурных проектов газеты «Обзор», и Мантас Мицявичюс, организатор и ведущий массовых мероприятий, один из создателей ансамбля народного танца «Avilys», руководитель проектов культурно-массовых мероприятий санатория «Eglės sanatorija» (Литва), которое действовало на протяжении всего фестиваля, выносило вердикт, дискутируя за кулисами.
Жюри возглавил доктор филологических наук, преподаватель кафедры межкультурных исследований Центральной и Восточной Европы Варшавского университета Андрей Москвин. Отметим, что Андрей Москвин – автор многочисленных исследований по вопросам театра, кино и литературы Польши, Беларуси и России.
Надо отметить, что этот фестиваль состоялся в очень непростое время! Вокруг пандемия, и почти все фестивали во всём мире отменены или перенесены. В Друскининкай не смогли приехать многие тысячи отдыхающих, среди которых многочисленные поклонники фестиваля, плюс ко всему - маски и большая сложность при продаже билетов, заполняемости залов. И всё-таки организатор фестиваля «Перекрёсток»/Sankryža - Мария Танана рискнула! Рискнула, получив многочисленную поддержку различных спонсоров и слова благодарности по завершении фестиваля.
Огромное спасибо руководству компании YUCON. Отдельное спасибо администрации санатория «Eglės sanatorija» и лично Мантасу Мицявичюсу, которые создали все условия для прекрасного проживания и питания участникам фестиваля, а также прекрасную возможность проведения этого мероприятия.
Напомним, что «Eglės sanatorija» сделала два замечательных подарка зрителям на фестивале (о чём писал «Обзор»), это музыкальная терапия в виде открытого урока, который блестяще провёл Аркадий Готесман (Литва) и весёлая встреча детей с мистером Аркада (арт. Аркадий Винокур, Литва).
А потом зрители получили сразу три подарка в одной упаковке: и прекрасный фильм Чарли Чаплина "Малыш"(1929 г), и виртуозная игра на клавишных Дмитрия Голованова, и ювелирная работа перкуссиониста Аркадия Готесмана!
Большое спасибо самоуправлению города Друскининкай за оказанную большую поддержку фестивалю «Перекрёсток»/Sankryža, и многим другим спонсорам, логотипы которых были указаны на всех афишах фестиваля. А также большое спасибо всем информационным спонсорам. Особенно хочется выделить газету «Обзор», которая очень подробно информировала любителей театра о каждом дне фестиваля.
Вашему вниманию - решение жюри Шестого международного театрального фестиваля «Перекрёсток»/Sankryža в Друскининкай:
1. Номинация: за возвращение жанра немого кино современному зрителю – Аркадий Готесман и Дмитрий Голованов (Литва), фильм «Малыш»;
2. Номинация: за создание жанра музыкальной терапии в виде открытого урока – Аркадий Готесман (Литва);
3. Номинация: за актуальность и злободневность проблем – спектакль «Продукт» (Германия);
4. Номинация: за оригинальную трактовку сложного классического произведения – спектакль «Гамлет» (театр «Арлекин», Литва);
5. Номинация: за полное соответствие девизу и названию фестиваля «Перекрёсток» – соединение музыки, танца и слова - спектакль «На крыльях фламенко» (Литва).
К слову, здесь можно посмотреть и небольшой видеосюжет с этого спектакля.
Лучшая мужская роль: Андрис Булис, спектакль «Facebook.Life» (Латвия).
Гран-при: спектакль «Уне» (Литва), отмечена актриса Бируте Мар - за гармоничное соединение таланта актрисы, драматурга и исследователя. «Королева моноспектаклей сегодняшнего дня» Бируте Мар подарила публике встречу с легендарной литовской актрисой Уне Бабицкайте-Бай.
Занавес опущен.
Шестой международный театральный фестиваль «Перекрёсток»/Sankryža-2020 в Друскининкай, доставив огромное удовольствие зрителям, приобретя новых поклонников, закончил свою работу.
До встречи на «Перекрёстке»/Sankryža-2021 в Друскининкай в первой половине августа 2021 года!
Надо отметить, что этот фестиваль состоялся в очень непростое время! Вокруг пандемия, и почти все фестивали во всём мире отменены или перенесены. В Друскининкай не смогли приехать многие тысячи отдыхающих, среди которых многочисленные поклонники фестиваля, плюс ко всему - маски и большая сложность при продаже билетов, заполняемости залов. И всё-таки организатор фестиваля «Перекрёсток»/Sankryža - Мария Танана рискнула! Рискнула, получив многочисленную поддержку различных спонсоров и слова благодарности по завершении фестиваля.
Огромное спасибо руководству компании YUCON. Отдельное спасибо администрации санатория «Eglės sanatorija» и лично Мантасу Мицявичюсу, которые создали все условия для прекрасного проживания и питания участникам фестиваля, а также прекрасную возможность проведения этого мероприятия.
Напомним, что «Eglės sanatorija» сделала два замечательных подарка зрителям на фестивале (о чём писал «Обзор»), это музыкальная терапия в виде открытого урока, который блестяще провёл Аркадий Готесман (Литва) и весёлая встреча детей с мистером Аркада (арт. Аркадий Винокур, Литва).
А потом зрители получили сразу три подарка в одной упаковке: и прекрасный фильм Чарли Чаплина "Малыш"(1929 г), и виртуозная игра на клавишных Дмитрия Голованова, и ювелирная работа перкуссиониста Аркадия Готесмана!
Большое спасибо самоуправлению города Друскининкай за оказанную большую поддержку фестивалю «Перекрёсток»/Sankryža, и многим другим спонсорам, логотипы которых были указаны на всех афишах фестиваля. А также большое спасибо всем информационным спонсорам. Особенно хочется выделить газету «Обзор», которая очень подробно информировала любителей театра о каждом дне фестиваля.
Вашему вниманию - решение жюри Шестого международного театрального фестиваля «Перекрёсток»/Sankryža в Друскининкай:
1. Номинация: за возвращение жанра немого кино современному зрителю – Аркадий Готесман и Дмитрий Голованов (Литва), фильм «Малыш»;
2. Номинация: за создание жанра музыкальной терапии в виде открытого урока – Аркадий Готесман (Литва);
3. Номинация: за актуальность и злободневность проблем – спектакль «Продукт» (Германия);
4. Номинация: за оригинальную трактовку сложного классического произведения – спектакль «Гамлет» (театр «Арлекин», Литва);
5. Номинация: за полное соответствие девизу и названию фестиваля «Перекрёсток» – соединение музыки, танца и слова - спектакль «На крыльях фламенко» (Литва).
К слову, здесь можно посмотреть и небольшой видеосюжет с этого спектакля.
Лучшая мужская роль: Андрис Булис, спектакль «Facebook.Life» (Латвия).
Гран-при: спектакль «Уне» (Литва), отмечена актриса Бируте Мар - за гармоничное соединение таланта актрисы, драматурга и исследователя. «Королева моноспектаклей сегодняшнего дня» Бируте Мар подарила публике встречу с легендарной литовской актрисой Уне Бабицкайте-Бай.
Занавес опущен.
Шестой международный театральный фестиваль «Перекрёсток»/Sankryža-2020 в Друскининкай, доставив огромное удовольствие зрителям, приобретя новых поклонников, закончил свою работу.
До встречи на «Перекрёстке»/Sankryža-2021 в Друскининкай в первой половине августа 2021 года!