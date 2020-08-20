Командир 16-й Литовской… 🔊 Воспроизвести 20 августа исполняется 120 лет со дня рождения активного участника Великой Отечественной войны, командира 16-й Литовской ордена Красного Знамени Клайпедской стрелковой дивизии генерал-майора Адольфаса Урбшаса.



Родился Адольфас Урбшис 20 августа 1900 года в деревне Кирдонис (Рокишкский район, Литва). С 1912 года учился в частной гимназии Сахарова в г. Двинске (сегодня – г. Даугавпилс, Латвия), затем в период I мировой войны - в Третьей Варшавской гимназии г. Москвы и Правительственной гимназии в Режице (сегодня – г. Резекне, Латвия).



После объявления Литвой независимости, весной 1918 года, Адольфас возвращается на родину и продолжает учёбу в литовской гимназии г. Панявежиса.



Окончив гимназию, А.Урбшас решает выбрать себе профессию военного и поступает в Каунасское пехотное училище, которое оканчивает в 1921 году с присвоением воинского звания младшего лейтенанта. Родился Адольфас Урбшис 20 августа 1900 года в деревне Кирдонис (Рокишкский район, Литва). С 1912 года учился в частной гимназии Сахарова в г. Двинске (сегодня – г. Даугавпилс, Латвия), затем в период I мировой войны - в Третьей Варшавской гимназии г. Москвы и Правительственной гимназии в Режице (сегодня – г. Резекне, Латвия).После объявления Литвой независимости, весной 1918 года, Адольфас возвращается на родину и продолжает учёбу в литовской гимназии г. Панявежиса.Окончив гимназию, А.Урбшас решает выбрать себе профессию военного и поступает в Каунасское пехотное училище, которое оканчивает в 1921 году с присвоением воинского звания младшего лейтенанта. Первое место службы младшего лейтенанта А.Урбшаса – 4-й пехотный полк 1-й пехотной дивизии Литовской армии. Там он командует взводом.



В 1925 году А.Урбшас заканчивает высшие офицерские курсы в г. Каунасе, а в 1934 году – Академию генерального штаба Литовской армии.



В мае 1934 года он назначается начальником оперативного отдела 3-й пехотной дивизии, а в сентябре 1937 года – начальником штаба этой же дивизии. Ему присваивается воинское звание полковника.



За добросовестную службу в армии Литовской Республики награждён орденом Витаутаса Великого I степени (1930 г.) и орденом Гядиминаса III степени (1937 г.).



С провозглашением советской власти в Литве, в июле-августе 1940 года – командир 297-го стрелкового полка Литовской народной армии.



С августа 1940 года по июнь 1941 года – командир полка, затем начальник штаба 179-й стрелковой дивизии 29-го территориального корпуса Красной Армии. Его воинское звание осталось прежним – полковник.



С июня 1941 года полковник А.Урбшас – слушатель Военной академии Генерального штаба в Москве.



В декабре 1941 года А.Урбшас назначается инструктором на курсы старших офицерских командиров «Выстрел».



С февраля 1942 года он служит командиром 167-го стрелкового полка Литовской стрелковой дивизии, а в мае 1942 года он вновь возвращается на преподавательскую работу на курсы «Выстрел».



В апреле 1943 года полковник А.Урбшас назначается начальником штаба 16-й Литовской стрелковой дивизии. Участник боевых действий в Орловской области России, Белоруссии, Литве и Курляндии (Латвия).



15 июля 1943 года приказом № 108/н по войскам Центрального фронта полковник А.Урбшас награждается орденом Красной Звезды.



29 июля 1944 года приказом № 0661 по войскам 1-го Прибалтийского фронта А.Урбшас награждён орденом Отечественной войны I степени.



11 сентября 1944 года полковник Адольфас Урбшас назначается командиром 16-й Литовской стрелковой дивизии.



Под его командованием дивизия освобождала Жямайтию, Клайпедский край, участвовала во взятии города-порта Мемель (сегодня – Клайпеда) и встретила День Победы в Курляндии (Латвия).



26 октября 1944 года приказом № 0995 по войскам 1-го Прибалтийского фронта полковник А.Урбшас награждается орденом Красного Знамени.



Выписка из приказа: «6.10.1944 года 156 СП был контратакован превосходящими силами противника и оказался в тяжёлом положении. Товарищ А.Урбшас сам лично выехал на поле боя и железной рукой навёл боевой порядок, чем обеспечил блестящее выполнение боевой задачи. За три дня наступательных боёв в 16.00 10 октября 1944 года был освобождён крупный населённый пункт Литовской ССР, узел шоссейных дорог г. Кельме».



Во время наступления в Жямайтии Литовская стрелковая дивизия в течение двух недель прошла с боями 187 км, освободила 419 населённых пунктов, в том числе 11 городов.



Противник понёс серьёзные потери: было убито 5630 солдат и офицеров, уничтожено 48 танков, несколько самоходных орудий, 29 бронетранспортёров, 3 танкетки, 31 артиллерийское орудие. Взято трофеев: 6 танков, 3 бронетранспортёра, 24 артиллерийских орудия, тысячи винтовок и автоматов.



31 октября 1944 года 16-я Литовская дивизия была награждена, как и её командир, орденом Красного Знамени.



2 ноября 1944 года полковнику Адольфасу Урбшису присваивается воинское звание генерал-майора.



28 января 1945 года по всему фронту начались бои за освобождение города-порта Клайпеды.



29 января, отступив на Куршскую косу, гитлеровцы в течение целого дня обстреливали город артиллерийским огнём.



В боях за Нерингу особенно отличились воины 156-го стрелкового полка. В ночь на 30 января они из района Смильтине в белых маскхалатах незаметно переправились на Куршскую косу через лёд залива, покрытый от разрывов снарядов большими трещинами, и внезапно атаковали немцев. Гитлеровцы не выдержали удара, бросили, не успев взорвать, склады с военным имуществом и стали отступать на север к маяку, где их ждали свои корабли. В конце косы противник был окончательно разгромлен. К вечеру 30 января 1945 года на маяке Куршской косы взвилось Знамя Победы.



За взятие города-порта Клайпеда дивизии было присвоено наименование «Клайпедская», а генерал-майор А.Урбшас стал первым военным комендантом города.



Уже после окончания войны А.Урбшасу первому было присвоено звание почётного гражданина г. Клайпеды.



С февраля 1945 года и до конца войны части 16-й Литовской стрелковой дивизии вели тяжёлые наступательные и оборонительные бои на либавском направлении в Курляндии, 8 мая 1945 года пришло известие о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Генерал-майор А.Урбшас участвовал в оформлении разоружения двух пехотных дивизий вермахта.



Но уже 11 мая 1945 года А.Урб­шас был внезапно снят с должности командира дивизии якобы за антисоветские высказывания.



Вот как описывает это событие заместитель командира дивизии, подполковник Юозас Листопадскис в своей книге «Laisvės ir vergijos metai», Vilnius, leidykla «Mintis», 1993 m. («Годы свободы и рабства», Вильнюс, издательство «Минтис»): «День победы отмечали у начальника штаба дивизии полковника С.Ракова. Комиссар дивизии И.Мацияускас (в 1945 году эта должность уже называлась заместитель командира дивизии по политической части) радовался, что война окончена, что дивизия скоро вернётся в Литву, и счастливый народ Литвы бойцов за его свободу встретит с цветами и венками. А генерал Урбшас ему ответил: «Смотри, чтобы тебя не встретили с пулемётами из кустов! Наверное, не знаешь, что сейчас творится в Литве!» И в самом деле, уже в то время литовские партизаны действовали широко и напористо».



В своей книге Й.Листопадскис указывает, что уже через несколько дней после этого празднования А.Урбшаса допрашивали два полковника из прокуратуры штаба армии. А в частной беседе «с глазу на глаз» А.Урбшас ему сказал, что, вероятно, будет арестован.



Но ареста не последовало, генерал-майор А.Урбшас был направлен в распоряжение Главного управления кадров Красной Армии.



С января 1946 года по сентябрь 1955 года он продолжал службу в должности старшего инструктора на высших офицерских курсах «Выстрел» в г. Солнечногорске.



С сентября 1955 года А.Урбшас – заведующий военной кафедрой Литовской ветеринарной академии.



В октябре 1961 года выведен в запас Вооружённых сил СССР.



С 1963 года по 1965 год работал заместителем директора Военного музея г. Каунаса.



В 1970 году Адольфасу Урбшасу было присвоено звание заслуженного работника культуры Литовской ССР.



Умер генерал-майор А.Урбшис 19 мая 1973 года, похоронен на Пятрашюнском кладбище г. Каунаса. Виктор ТЕРЁШИН, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне, Адольфас Урбшас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232 — статья прочитана 213 раз Комментарии