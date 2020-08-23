Можно ли запивать таблетки чаем или кофе? 🔊 Воспроизвести Все периодически сталкиваются с необходимостью принимать какие-то таблетки. Это могут быть обезболивающие, антибиотики и противовирусные препараты, даже самые здоровые люди пьют витамины, профилактические и противозачаточные средства. Таблетированная форма лекарства предполагает запивание жидкостью. В связи с этим возникает вопрос, можно ли запивать таблетки чаем, кофе или другими напитками, которые окажутся под рукой.



При использовании любого препарата важно строго соблюдать все рекомендации производителя, указанные в инструкции к применению. Но там не всегда указывают, какая именно жидкость подойдёт для запивания. Если действовать произвольно, то можно не только снизить эффективность лекарства, но и нанести вред собственному здоровью. При использовании любого препарата важно строго соблюдать все рекомендации производителя, указанные в инструкции к применению. Но там не всегда указывают, какая именно жидкость подойдёт для запивания. Если действовать произвольно, то можно не только снизить эффективность лекарства, но и нанести вред собственному здоровью. Из этого материала вы узнаете о полезных свойствах кофе и чая, их влиянии на организм человека, а также найдёте ответ на вопрос, что будет, если запивать препараты этими напитками. Данная информация поможет вам принимать лекарства правильно, не усугубляя побочные эффекты.



Влияние чая на здоровье



Это самый востребованный напиток в мире, у него есть множество сортов и вариаций приготовления. Вне зависимости от сорта любой чай будет содержать кофеин, минеральные вещества, фенольные соединения, лигнин. Сочетание компонентов оказывает оздоровительный эффект на сердечно-сосудистую систему, обеззараживает желудочно-кишечный тракт, очищает организм от токсинов, усиливая потоотделение.



Если сравнивать чёрный и зелёный чай, то последний будет полезнее, к тому же его свойства лучше изучены человечеством. Он обладает противовоспалительным действием, способен снижать повышенную температуру, оказывает мочегонный эффект, стимулирует повышение концентрации внимания, помогает похудеть.



Чай и таблетки



Узнав о полезных свойствах, люди удивляются, почему нельзя запивать таблетки чаем. Первая причина – содержание кофеина, он стимулирует активность нервной системы. Успокоительные препараты и средства для снижения давления обладают противоположными свойствами, если запить их чаем, то можно столкнуться со скачком давления или нервным перевозбуждением.



Таким же активным компонентом являются танины, они могут вступать во взаимодействие с лекарственными средствами, образуя нерастворимый осадок. При этом лечение теряет свою эффективность или становится опасным.



Наиболее пагубное воздействие танины оказывают при взаимодействии с железом.



Категорически запрещено сочетать чай с противозачаточными и антибактериальными средствами, а также лекарствами, в составе которых есть алкалоиды, азот, препаратами для лечения язвенных поражений желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Это далеко не весь перечень, поэтому не стоит использовать напиток для запивания фармацевтических средств. Витаминные комплексы, которые не являются лекарственными средствами, тоже не стоит запивать чаем, так как они могут утратить эффективность.



Кофе и таблетки



Воздействие кофе на эффективность лекарств не изучено до конца. Тем не менее, ответ на вопрос, можно ли запивать таблетки чаем или кофе, однозначно будет отрицательным. Любой из кофейных напитков обладает мочегонным эффектом, он способен ускорить выведение препарата из организма, вывести до того, как он подействует.



Изучено взаимодействие со следующими группами:



● успокоительные. Алкалоид кофеин активизирует нервную систему, не позволяя ей успокоиться, эффективность будет снижена или сведена на нет;



● сердечно-сосудистые. После употребления кофе повышаются давление и пульс, из-за этого средства для снижения давления не работают. При повышенном кровяном давлении лучше вовсе отказаться от данного напитка;



● цитрамон и аспирин. Если запить их чем-то, содержащим кофеин, то действие неконтролируемо усилится. Это негативно сказывается на состоянии печени;



● антибиотики. Они не успевают подействовать, так как вымываются из организма быстрее, чем требуется. При этом снижается чувствительность бактерий к антибиотикам, что в перспективе становится опасным. Особенно это относится к эритромицину и пенициллиновой группе.



Чем запивать лекарства?



Лучшим выбором станет кипячёная вода комнатной температуры, в среднем на одну таблетку достаточно трети стакана. Если требуется большее количество, то это указывают в инструкции. Также стоит обратить внимание на рекомендации относительно времени приёма: на голодный желудок, после или во время еды.



Теперь вы знаете, можно ли запивать таблетки чаем и кофе, и какую жидкость лучше использовать для этой цели. Обратите внимание на то, что минеральная вода тоже не подходит. Присутствующие в ней соли могут замедлять усвоение компонентов лекарственных средств. По материалам СМИ Категории: здоровье Ключевые слова: кофе, чай, таблетки Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232 — статья прочитана 205 раз Комментарии