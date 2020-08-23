Гений, изменивший мир 🔊 Воспроизвести GPI представляет







Если мы введём имя известного учёного Никола Тесла в поисковую строчку системы Google, то через несколько мгновений на экране компьютера увидим почти 48 тысяч записей.



Имя известного инженера знакомо всем, кто интересуется инновационными инженерными решениями. Современный инженерный мир, несомненно, следует по пути, начертанному известным физиком.



В своё время имя известного изобретателя было мало кому знакомо. В конце XIX века предложенные им новаторские идеи казались абсурдными и лишёнными каких-либо перспектив. В то время общество скептически смотрело на его идеи беспроводной связи, эксперименты с рентгеновскими лучами, а открытие переменного тока втянуло учёного в огромную конкурентную борьбу, известную как «Война течений». Имя известного инженера знакомо всем, кто интересуется инновационными инженерными решениями. Современный инженерный мир, несомненно, следует по пути, начертанному известным физиком.В своё время имя известного изобретателя было мало кому знакомо. В конце XIX века предложенные им новаторские идеи казались абсурдными и лишёнными каких-либо перспектив. В то время общество скептически смотрело на его идеи беспроводной связи, эксперименты с рентгеновскими лучами, а открытие переменного тока втянуло учёного в огромную конкурентную борьбу, известную как «Война течений». Драматический фильм «Тесла» - о жестокой борьбе за свои новаторские идеи, которые изменили будущее человечества. Запутанные, сложные, полные интриг и безумства научные эксперименты Н.Теслы (актёр Итан Хоук), связь с бизнесменом Т.Эдисоном (актёр Джим Гэффиган) и физиком Дж.Вестингаузом (актёр Кайл МакЛоклен) ещё более укрепили его амбициозное видение будущего.



Рядом с обаятельным учёным всё время появляются красивые женщины, в том числе очаровательная француженка, примадонна сцены Сара Бернар. Хотя Н.Тесла время от времени поддавался женским чарам, он полагал, что близкие отношения будут только мешать научной деятельности.



Многие женщины искали путь к его сердцу, но только дочери финансового магната Анне Морган (актриса Ив Хьюсон) удалось остаться подольше в жизни Н.Теслы. Всё это время она пытается не только стать его другом, но и постоянной утешительницей.



Идея режиссёра Майкла Алмерейды создать фильм о величайшем изобретателе двадцатого века вызревала 35 лет. Посвятив много времени анализу научных изобретений Н.Теслы, режиссёр мастерски передаёт в фильме интригующие детали его личности: безумную страсть к науке, маниакальную тягу к чистоте, огромный дефицит сна, феноменальную фотографическую память, отличное чувство юмора.







С 21 августа любителей кино в Литве ждёт красочное и интригующее знакомство с гением, благодаря которому сегодня мы можем пользоваться очень многими инновационными идеями.



Режиссёр: Майкл Алмерейда.



Актёры: Итан Хоук («Танцуй сердцем», «Великолепная» се­мёр­ка»), Кайл МакЛоклен («Твин Пикс»), Джим Гэффиган («Родители лёгкого поведения»), Ив Хьюсон («Робин Гуд: Начало») и другие.



Возрастной ценз: N-7. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, кино Ключевые слова: GPI, Тесла, фильм «Тесла» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232 — статья прочитана 162 раза Комментарии