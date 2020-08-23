Будущее создаём с обоюдным уважением и справедливостью

В Китае распространение коронавируса почти обуздали. Сейчас возникает вопрос, как координировать борьбу против распространения вируса и обеспечить нормальное развитие экономики. В настоящее время все страны мира стараются открыть вакцину, которая помогла бы людям одолеть коронавирус. Не исключение и Китай. Президент страны обязуется, что после того, как китайцы создадут вакцину, она будет общедоступным продуктом.
Уже в первые дни 2020 года Китай оказался в центре всеобщего внимания. Накануне Нового года поступили сообщения о возникновении в городе Ухань «случая пневмонии неизвестного типа».
Вскоре эта коронавирусная инфекция парализовала не только Китай, но и весь мир. Прекратились авиаполёты, закрылись государственные границы, замерла экономика.
Все жители планеты оказались в состоянии шока – стало ясно, что жизнь уже никогда не будет такой, как прежде.
На борьбу с коронавирусом встали как правительства государств, так и медики, но конца кризису пока не видно.
Борьба с COVID-19 затянется
Однако Китай может служить примером для многих стран, которые сейчас страдают от коронавируса.
В стране, насчитывающей 1,4 млрд жителей, было зафиксировано лишь немногим более 84,6 тыс. случаев коронавируса. 4,6 тыс. человек не выжили, но более 79 тыс. заболевших выздоровели.
Всё это – благодаря введённым правительством Китая строгим мерам по обузданию распространения инфекции.
Многие сначала критиковали действия Китая, но сейчас уже критикуют правительства своих стран, которые не сумели обеспечить безопасность людей.
Сейчас в Китае ежедневно сообщается лишь о нескольких десятках новых случаев коронавируса, однако все новые очаги удаётся быстро потушить. За последние четыре месяца в огромной стране было зафиксировано лишь около 2 тысяч новых случаев заражения.
Второй секретарь посольства Китая в Литве госпожа Янцзинь Сунь рассказала, что борьба с коронавирусом ещё только начинается, и в будущем предстоит принять немало вызовов.
«Борьба с коронавирусом затянется надолго. Весь мир сделал серьёзные выводы из того, что происходило в последние месяцы. Многие страны, в том числе Китай и Литва, работу выполнили хорошо, но некоторым не удалось обуздать вирус», – говорит Янцзинь Сунь.
Посол Китая в Литве Шэн Жифэй несколько месяцев назад высказал аналогичную мысль: «Результаты, достигнутые Китаем в борьбе с эпидемией коронавируса, свидетельствуют о том, что победить в этой общей борьбе можно только объединёнными усилиями, общим участием, наладив чёткую работу и координацию всех механизмов».
Китайский дипломат отмечает, что правительства наших стран берут на себя ответственность и знают, что нужно делать.
«Вопрос только в том, как сохранить нормальное развитие экономики и эффективно бороться с распространением коронавируса. Главное, по-моему, не политизировать касающуюся вируса ситуацию. Международное сотрудничество является жизненно важным перед лицом этого брошенного всему человечеству вызова. Для вируса не существует государственных границ, а своекорыстие не является лекарством от этой заразы», – говорит Янцзинь Сунь.
В настоящее время все страны мира пытаются изобрести вакцину, которая помогла бы людям справиться с коронавирусом. Не исключение и Китай.
«Китай продвинулся вперёд в работе над разработкой вакцины против COVID-19, но окончательно она ещё не создана. К этому прилагается максимум усилий. Президент Китая заявил, что созданная китайцами вакцина будет общедоступным продуктом, страна поделится ею со всем миром», – говорит дипломат и ещё раз подчёркивает, что главным в борьбе с коронавирусом являются объединённые усилия мирового сообщества.
«Китай, как и Европейский союз, является непоколебимым союзником многовекторности и в борьбе с коронавирусом признаёт руководящую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Заявление США о выходе из ВОЗ не способствует преодолению кризиса, угрожающего всем странам. Китай не берёт на себя роль лидера в борьбе с COVID-19, но считает себя в равной степени с другими игроками международной арены ответственным за неё», – подчёркивает китайский дипломат.
Взаимоуважение и справедливость
Однако США в последнее время не только часто обвиняли ВОЗ, но и втягивались в нарастающие споры с Китаем. Это даже послужило поводом для разговоров о возвращении холодной войны.
Китай обвиняли в искусственном создании вируса, демонстрировании своего военного потенциала, шпионаже и подобных вещах. Китайский дипломат утверждает, что такие разногласия между Китаем и США нагнетаются администрацией Вашингтона.
«Китай старается сохранить нормальные отношения и сотрудничество с Соединёнными Штатами. Мы не хотим заменить США на международной арене и стремимся к мирному сосуществованию, несмотря на все имеющиеся различия», – говорит Янцзинь Сунь.
«Один принцип останется неизменным – мы по-прежнему будем глашатаями мира и процветания на нашей планете. Все страны, большие и малые, мы будем считать своими равными партнёрами. Таков принцип китайской культуры – мы всегда будем уважать других и стремиться к благоденствию. Нашей целью является создание сообщества, имеющего общее видение будущего. Мы знаем, что весь мир сейчас связан узами глобализации, и ни одна страна не может остаться изолированной от международного сообщества», – ещё в прошлом году говорил посол Китая в Литве Шэн Жифэй.
В свою очередь, Янцзинь Сунь подчёркивает, что взаимоуважение и справедливость – это ключи к продуктивным двусторонним отношениям, отмечая при этом, что Китай никогда не пожертвует интересами страны ради двусторонних отношений, но и не стремится развязать холодную войну, потому что это не отвечает ничьим интересам и не принесёт миру ничего, кроме вреда.
Технологический прогресс
Говоря о разногласиях в области внедрения технологий 5G, Янцзинь Сунь также подчеркнула, что китайские технологии не создают угрозу для человечества, а служат его благосостоянию и процветанию.
«Развитие технологий – это международный продукт, который помогает миру и человечеству идти вперёд. Никакая страна не может быть единоличным лидером в области технологий. Наши новейшие технологии уже служат миру, и мы не должны доказывать безопасность технологий «Huawei», поскольку нет доказательств, что они небезопасны. Факты доказывают, что технологии «Huawei» – лучшие в области 5G», – утверждает Янцзинь Сунь.
Будущее региона – в Китае
Есть ещё одна область, создающая напряжение в мире и в двусторонних отношениях США и Китая, – это вопрос Тайваня.
На прошлой неделе на Тайвань прибыл министр здравоохранения США Алекс Азар, самый высокопоставленный американский чиновник из посетивших остров с 1979 г., когда США отказались от дипломатического признания Тайваня и нормализовали отношения с Китаем.
Такое сближение американцев с Тайванем Пекину не нравится. Китай осуждает этот визит.
«Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Этот факт признаёт международное сообщество. Процветание этого региона и благосостояние его людей неразрывно связаны с остальной континентальной частью Китая. Независимость Тайваня не имеет будущего. Люди, живущие по обеим сторонам Тайваньского пролива, – это братья и сёстры. Мы всегда помогаем друг другу в трудные времена», – подчёркивает Янцзинь Сунь.
Масштаб сотрудничества увеличивается
Говоря о двусторонних отношениях наших стран, китайские дипломаты отмечают, что они как никогда хороши, а количество платформ сотрудничества неуклонно растёт.
«Китай всегда поддерживал независимость и суверенитет Литвы. Политика Китая в отношении Литвы остаётся неизменной – мы стремимся к основанному на взаимоуважении равноправному партнёрству. Пекин хочет помочь Литве реализовать стратегические цели развития. У нас есть возможности для этого.
Такие инициативы проекта «Один пояс и один путь», как сеть скорых почтовых поездов, курсирующих между Китаем и Европой, будут нужны обеим сторонам и удовлетворят потребности всей Европы. Дайте нам больше возможностей, и мы совершим для вас больше чудес. Мы счастливы помочь Литве в борьбе с коронавирусом, поставляя медицинские и защитные средства», – говорит Янцзинь Сунь.
Ждут литовских предпринимателей
В период пандемии мировые экономические связи оборвались, но Китай с открытой душой ждёт возвращения литовского бизнеса.
«Нам хочется, чтобы литовские предприниматели вернулись в Китай и продолжили там свою деятельность. Мы благодарны правительству и людям Литвы за доверие и поддержку, которые мы почувствовали во время кризиса, вызванного COVID-19, – говорит Янцзинь Сунь. – Здоровые и нормальные отношения между Китаем и Литвой являются фундаментальным условием установления деловых контактов. Китай никогда не отступит от основополагающих принципов взаимоуважения и суверенитета, которые мы ценим так же, как и Литва. Если мы, как и ранее, будем твёрдо придерживаться этих принципов, в будущем сможем порадоваться ещё более тесному сотрудничеству и получить больше ощутимых результатов.
Все жители планеты оказались в состоянии шока – стало ясно, что жизнь уже никогда не будет такой, как прежде.
На борьбу с коронавирусом встали как правительства государств, так и медики, но конца кризису пока не видно.
Борьба с COVID-19 затянется
Однако Китай может служить примером для многих стран, которые сейчас страдают от коронавируса.
В стране, насчитывающей 1,4 млрд жителей, было зафиксировано лишь немногим более 84,6 тыс. случаев коронавируса. 4,6 тыс. человек не выжили, но более 79 тыс. заболевших выздоровели.
Всё это – благодаря введённым правительством Китая строгим мерам по обузданию распространения инфекции.
Многие сначала критиковали действия Китая, но сейчас уже критикуют правительства своих стран, которые не сумели обеспечить безопасность людей.
Сейчас в Китае ежедневно сообщается лишь о нескольких десятках новых случаев коронавируса, однако все новые очаги удаётся быстро потушить. За последние четыре месяца в огромной стране было зафиксировано лишь около 2 тысяч новых случаев заражения.
Второй секретарь посольства Китая в Литве госпожа Янцзинь Сунь рассказала, что борьба с коронавирусом ещё только начинается, и в будущем предстоит принять немало вызовов.
«Борьба с коронавирусом затянется надолго. Весь мир сделал серьёзные выводы из того, что происходило в последние месяцы. Многие страны, в том числе Китай и Литва, работу выполнили хорошо, но некоторым не удалось обуздать вирус», – говорит Янцзинь Сунь.
Посол Китая в Литве Шэн Жифэй несколько месяцев назад высказал аналогичную мысль: «Результаты, достигнутые Китаем в борьбе с эпидемией коронавируса, свидетельствуют о том, что победить в этой общей борьбе можно только объединёнными усилиями, общим участием, наладив чёткую работу и координацию всех механизмов».
Китайский дипломат отмечает, что правительства наших стран берут на себя ответственность и знают, что нужно делать.
«Вопрос только в том, как сохранить нормальное развитие экономики и эффективно бороться с распространением коронавируса. Главное, по-моему, не политизировать касающуюся вируса ситуацию. Международное сотрудничество является жизненно важным перед лицом этого брошенного всему человечеству вызова. Для вируса не существует государственных границ, а своекорыстие не является лекарством от этой заразы», – говорит Янцзинь Сунь.
В настоящее время все страны мира пытаются изобрести вакцину, которая помогла бы людям справиться с коронавирусом. Не исключение и Китай.
«Китай продвинулся вперёд в работе над разработкой вакцины против COVID-19, но окончательно она ещё не создана. К этому прилагается максимум усилий. Президент Китая заявил, что созданная китайцами вакцина будет общедоступным продуктом, страна поделится ею со всем миром», – говорит дипломат и ещё раз подчёркивает, что главным в борьбе с коронавирусом являются объединённые усилия мирового сообщества.
«Китай, как и Европейский союз, является непоколебимым союзником многовекторности и в борьбе с коронавирусом признаёт руководящую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Заявление США о выходе из ВОЗ не способствует преодолению кризиса, угрожающего всем странам. Китай не берёт на себя роль лидера в борьбе с COVID-19, но считает себя в равной степени с другими игроками международной арены ответственным за неё», – подчёркивает китайский дипломат.
Взаимоуважение и справедливость
Однако США в последнее время не только часто обвиняли ВОЗ, но и втягивались в нарастающие споры с Китаем. Это даже послужило поводом для разговоров о возвращении холодной войны.
Китай обвиняли в искусственном создании вируса, демонстрировании своего военного потенциала, шпионаже и подобных вещах. Китайский дипломат утверждает, что такие разногласия между Китаем и США нагнетаются администрацией Вашингтона.
«Китай старается сохранить нормальные отношения и сотрудничество с Соединёнными Штатами. Мы не хотим заменить США на международной арене и стремимся к мирному сосуществованию, несмотря на все имеющиеся различия», – говорит Янцзинь Сунь.
«Один принцип останется неизменным – мы по-прежнему будем глашатаями мира и процветания на нашей планете. Все страны, большие и малые, мы будем считать своими равными партнёрами. Таков принцип китайской культуры – мы всегда будем уважать других и стремиться к благоденствию. Нашей целью является создание сообщества, имеющего общее видение будущего. Мы знаем, что весь мир сейчас связан узами глобализации, и ни одна страна не может остаться изолированной от международного сообщества», – ещё в прошлом году говорил посол Китая в Литве Шэн Жифэй.
В свою очередь, Янцзинь Сунь подчёркивает, что взаимоуважение и справедливость – это ключи к продуктивным двусторонним отношениям, отмечая при этом, что Китай никогда не пожертвует интересами страны ради двусторонних отношений, но и не стремится развязать холодную войну, потому что это не отвечает ничьим интересам и не принесёт миру ничего, кроме вреда.
Технологический прогресс
Говоря о разногласиях в области внедрения технологий 5G, Янцзинь Сунь также подчеркнула, что китайские технологии не создают угрозу для человечества, а служат его благосостоянию и процветанию.
«Развитие технологий – это международный продукт, который помогает миру и человечеству идти вперёд. Никакая страна не может быть единоличным лидером в области технологий. Наши новейшие технологии уже служат миру, и мы не должны доказывать безопасность технологий «Huawei», поскольку нет доказательств, что они небезопасны. Факты доказывают, что технологии «Huawei» – лучшие в области 5G», – утверждает Янцзинь Сунь.
Будущее региона – в Китае
Есть ещё одна область, создающая напряжение в мире и в двусторонних отношениях США и Китая, – это вопрос Тайваня.
На прошлой неделе на Тайвань прибыл министр здравоохранения США Алекс Азар, самый высокопоставленный американский чиновник из посетивших остров с 1979 г., когда США отказались от дипломатического признания Тайваня и нормализовали отношения с Китаем.
Такое сближение американцев с Тайванем Пекину не нравится. Китай осуждает этот визит.
«Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Этот факт признаёт международное сообщество. Процветание этого региона и благосостояние его людей неразрывно связаны с остальной континентальной частью Китая. Независимость Тайваня не имеет будущего. Люди, живущие по обеим сторонам Тайваньского пролива, – это братья и сёстры. Мы всегда помогаем друг другу в трудные времена», – подчёркивает Янцзинь Сунь.
Масштаб сотрудничества увеличивается
Говоря о двусторонних отношениях наших стран, китайские дипломаты отмечают, что они как никогда хороши, а количество платформ сотрудничества неуклонно растёт.
«Китай всегда поддерживал независимость и суверенитет Литвы. Политика Китая в отношении Литвы остаётся неизменной – мы стремимся к основанному на взаимоуважении равноправному партнёрству. Пекин хочет помочь Литве реализовать стратегические цели развития. У нас есть возможности для этого.
Такие инициативы проекта «Один пояс и один путь», как сеть скорых почтовых поездов, курсирующих между Китаем и Европой, будут нужны обеим сторонам и удовлетворят потребности всей Европы. Дайте нам больше возможностей, и мы совершим для вас больше чудес. Мы счастливы помочь Литве в борьбе с коронавирусом, поставляя медицинские и защитные средства», – говорит Янцзинь Сунь.
Ждут литовских предпринимателей
В период пандемии мировые экономические связи оборвались, но Китай с открытой душой ждёт возвращения литовского бизнеса.
«Нам хочется, чтобы литовские предприниматели вернулись в Китай и продолжили там свою деятельность. Мы благодарны правительству и людям Литвы за доверие и поддержку, которые мы почувствовали во время кризиса, вызванного COVID-19, – говорит Янцзинь Сунь. – Здоровые и нормальные отношения между Китаем и Литвой являются фундаментальным условием установления деловых контактов. Китай никогда не отступит от основополагающих принципов взаимоуважения и суверенитета, которые мы ценим так же, как и Литва. Если мы, как и ранее, будем твёрдо придерживаться этих принципов, в будущем сможем порадоваться ещё более тесному сотрудничеству и получить больше ощутимых результатов.