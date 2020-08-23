Будущее создаём с обоюдным уважением и справедливостью 🔊 Воспроизвести Год начался напряжённо – пандемия коронавируса, нарастающие разногласия между ведущими мировыми державами, гонка вокруг технологий 5G. Эти темы объединяет одна составляющая – Китай, представители которого утверждают, что являются глашатаями мира и процветания на нашей планете.



В Китае распространение коронавируса почти обуздали. Сейчас возникает вопрос, как координировать борьбу против распространения вируса и обеспечить нормальное развитие экономики. В настоящее время все страны мира стараются открыть вакцину, которая помогла бы людям одолеть коронавирус. Не исключение и Китай. Президент страны обязуется, что после того, как китайцы создадут вакцину, она будет общедоступным продуктом.



Уже в первые дни 2020 года Китай оказался в центре всеобщего внимания. Накануне Нового года поступили сообщения о возникновении в городе Ухань «случая пневмонии неизвестного типа». Уже в первые дни 2020 года Китай оказался в центре всеобщего внимания. Накануне Нового года поступили сообщения о возникновении в городе Ухань «случая пневмонии неизвестного типа».



Все жители планеты оказались в состоянии шока – стало ясно, что жизнь уже никогда не будет такой, как прежде.



На борьбу с коронавирусом встали как правительства государств, так и медики, но конца кризису пока не видно.



Борьба с COVID-19 затянется



Однако Китай может служить примером для многих стран, которые сейчас страдают от коронавируса.



В стране, насчитывающей 1,4 млрд жителей, было зафиксировано лишь немногим более 84,6 тыс. случаев коронавируса. 4,6 тыс. человек не выжили, но более 79 тыс. заболевших выздоровели.



Всё это – благодаря введённым правительством Китая строгим мерам по обузданию распространения инфекции.



Многие сначала критиковали действия Китая, но сейчас уже критикуют правительства своих стран, которые не сумели обеспечить безопасность людей.



Сейчас в Китае ежедневно сообщается лишь о нескольких десятках новых случаев коронавируса, однако все новые очаги удаётся быстро потушить. За последние четыре месяца в огромной стране было зафиксировано лишь около 2 тысяч новых случаев заражения.



Второй секретарь посольства Китая в Литве госпожа Янцзинь Сунь рассказала, что борьба с коронавирусом ещё только начинается, и в будущем предстоит принять немало вызовов.



«Борьба с коронавирусом затянется надолго. Весь мир сделал серьёзные выводы из того, что происходило в последние месяцы. Многие страны, в том числе Китай и Литва, работу выполнили хорошо, но некоторым не удалось обуздать вирус», – говорит Янцзинь Сунь.



Посол Китая в Литве Шэн Жифэй несколько месяцев назад высказал аналогичную мысль: «Результаты, достигнутые Китаем в борьбе с эпидемией коронавируса, свидетельствуют о том, что победить в этой общей борьбе можно только объединёнными усилиями, общим участием, наладив чёткую работу и координацию всех механизмов».



Китайский дипломат отмечает, что правительства наших стран берут на себя ответственность и знают, что нужно делать.



«Вопрос только в том, как сохранить нормальное развитие экономики и эффективно бороться с распространением коронавируса. Главное, по-моему, не политизировать касающуюся вируса ситуацию. Международное сотрудничество является жизненно важным перед лицом этого брошенного всему человечеству вызова. Для вируса не существует государственных границ, а своекорыстие не является лекарством от этой заразы», – говорит Янцзинь Сунь.







Работают над созданием вакцины



В настоящее время все страны мира пытаются изобрести вакцину, которая помогла бы людям справиться с коронавирусом. Не исключение и Китай.



«Китай продвинулся вперёд в работе над разработкой вакцины против COVID-19, но окончательно она ещё не создана. К этому прилагается максимум усилий. Президент Китая заявил, что созданная китайцами вакцина будет общедоступным продуктом, страна поделится ею со всем миром», – говорит дипломат и ещё раз подчёркивает, что главным в борьбе с коронавирусом являются объединённые усилия мирового сообщества.



«Китай, как и Европейский союз, является непоколебимым союзником многовекторности и в борьбе с коронавирусом признаёт руководящую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Заявление США о выходе из ВОЗ не способствует преодолению кризиса, угрожающего всем странам. Китай не берёт на себя роль лидера в борьбе с COVID-19, но считает себя в равной степени с другими игроками международной арены ответственным за неё», – подчёркивает китайский дипломат.



Взаимоуважение и справедливость



Однако США в последнее время не только часто обвиняли ВОЗ, но и втягивались в нарастающие споры с Китаем. Это даже послужило поводом для разговоров о возвращении холодной войны.



Китай обвиняли в искусственном создании вируса, демонстрировании своего военного потенциала, шпионаже и подобных вещах. Китайский дипломат утверждает, что такие разногласия между Китаем и США нагнетаются администрацией Вашингтона.



«Китай старается сохранить нормальные отношения и сотрудничество с Соединёнными Штатами. Мы не хотим заменить США на международной арене и стремимся к мирному сосуществованию, несмотря на все имеющиеся различия», – говорит Янцзинь Сунь.



«Один принцип останется неизменным – мы по-прежнему будем глашатаями мира и процветания на нашей планете. Все страны, большие и малые, мы будем считать своими равными партнёрами. Таков принцип китайской культуры – мы всегда будем уважать других и стремиться к благоденствию. Нашей целью является создание сообщества, имеющего общее видение будущего. Мы знаем, что весь мир сейчас связан узами глобализации, и ни одна страна не может остаться изолированной от международного сообщества», – ещё в прошлом году говорил посол Китая в Литве Шэн Жифэй.



В свою очередь, Янцзинь Сунь подчёркивает, что взаимоуважение и справедливость – это ключи к продуктивным двусторонним отношениям, отмечая при этом, что Китай никогда не пожертвует интересами страны ради двусторонних отношений, но и не стремится развязать холодную войну, потому что это не отвечает ничьим интересам и не принесёт миру ничего, кроме вреда.



Технологический прогресс



Говоря о разногласиях в области внедрения технологий 5G, Янцзинь Сунь также подчеркнула, что китайские технологии не создают угрозу для человечества, а служат его благосостоянию и процветанию.



«Развитие технологий – это международный продукт, который помогает миру и человечеству идти вперёд. Никакая страна не может быть единоличным лидером в области технологий. Наши новейшие технологии уже служат миру, и мы не должны доказывать безопасность технологий «Huawei», поскольку нет доказательств, что они небезопасны. Факты доказывают, что технологии «Huawei» – лучшие в области 5G», – утверждает Янцзинь Сунь.



Будущее региона – в Китае



Есть ещё одна область, создающая напряжение в мире и в двусторонних отношениях США и Китая, – это вопрос Тайваня.



На прошлой неделе на Тайвань прибыл министр здравоохранения США Алекс Азар, самый высокопоставленный американский чиновник из посетивших остров с 1979 г., когда США отказались от дипломатического признания Тайваня и нормализовали отношения с Китаем.



Такое сближение американцев с Тайванем Пекину не нравится. Китай осуждает этот визит.



«Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Этот факт признаёт международное сообщество. Процветание этого региона и благосостояние его людей неразрывно связаны с остальной континентальной частью Китая. Независимость Тайваня не имеет будущего. Люди, живущие по обеим сторонам Тайваньского пролива, – это братья и сёстры. Мы всегда помогаем друг другу в трудные времена», – подчёркивает Янцзинь Сунь.



Масштаб сотрудничества увеличивается



Говоря о двусторонних отношениях наших стран, китайские дипломаты отмечают, что они как никогда хороши, а количество платформ сотрудничества неуклонно растёт.



«Китай всегда поддерживал независимость и суверенитет Литвы. Политика Китая в отношении Литвы остаётся неизменной – мы стремимся к основанному на взаимоуважении равноправному партнёрству. Пекин хочет помочь Литве реализовать стратегические цели развития. У нас есть возможности для этого.



Такие инициативы проекта «Один пояс и один путь», как сеть скорых почтовых поездов, курсирующих между Китаем и Европой, будут нужны обеим сторонам и удовлетворят потребности всей Европы. Дайте нам больше возможностей, и мы совершим для вас больше чудес. Мы счастливы помочь Литве в борьбе с коронавирусом, поставляя медицинские и защитные средства», – говорит Янцзинь Сунь.



Ждут литовских предпринимателей



В период пандемии мировые экономические связи оборвались, но Китай с открытой душой ждёт возвращения литовского бизнеса.



«Нам хочется, чтобы литовские предприниматели вернулись в Китай и продолжили там свою деятельность. Мы благодарны правительству и людям Литвы за доверие и поддержку, которые мы почувствовали во время кризиса, вызванного COVID-19, – говорит Янцзинь Сунь. – Здоровые и нормальные отношения между Китаем и Литвой являются фундаментальным условием установления деловых контактов. Китай никогда не отступит от основополагающих принципов взаимоуважения и суверенитета, которые мы ценим так же, как и Литва. Если мы, как и ранее, будем твёрдо придерживаться этих принципов, в будущем сможем порадоваться ещё более тесному сотрудничеству и получить больше ощутимых результатов. Вскоре эта коронавирусная инфекция парализовала не только Китай, но и весь мир. Прекратились авиаполёты, закрылись государственные границы, замерла экономика.Все жители планеты оказались в состоянии шока – стало ясно, что жизнь уже никогда не будет такой, как прежде.На борьбу с коронавирусом встали как правительства государств, так и медики, но конца кризису пока не видно.Однако Китай может служить примером для многих стран, которые сейчас страдают от коронавируса.В стране, насчитывающей 1,4 млрд жителей, было зафиксировано лишь немногим более 84,6 тыс. случаев коронавируса. 4,6 тыс. человек не выжили, но более 79 тыс. заболевших выздоровели.Всё это – благодаря введённым правительством Китая строгим мерам по обузданию распространения инфекции.Многие сначала критиковали действия Китая, но сейчас уже критикуют правительства своих стран, которые не сумели обеспечить безопасность людей.Сейчас в Китае ежедневно сообщается лишь о нескольких десятках новых случаев коронавируса, однако все новые очаги удаётся быстро потушить. За последние четыре месяца в огромной стране было зафиксировано лишь около 2 тысяч новых случаев заражения.Второй секретарь посольства Китая в Литве госпожа Янцзинь Сунь рассказала, что борьба с коронавирусом ещё только начинается, и в будущем предстоит принять немало вызовов.«Борьба с коронавирусом затянется надолго. Весь мир сделал серьёзные выводы из того, что происходило в последние месяцы. Многие страны, в том числе Китай и Литва, работу выполнили хорошо, но некоторым не удалось обуздать вирус», – говорит Янцзинь Сунь.Посол Китая в Литве Шэн Жифэй несколько месяцев назад высказал аналогичную мысль: «Результаты, достигнутые Китаем в борьбе с эпидемией коронавируса, свидетельствуют о том, что победить в этой общей борьбе можно только объединёнными усилиями, общим участием, наладив чёткую работу и координацию всех механизмов».Китайский дипломат отмечает, что правительства наших стран берут на себя ответственность и знают, что нужно делать.«Вопрос только в том, как сохранить нормальное развитие экономики и эффективно бороться с распространением коронавируса. Главное, по-моему, не политизировать касающуюся вируса ситуацию. Международное сотрудничество является жизненно важным перед лицом этого брошенного всему человечеству вызова. Для вируса не существует государственных границ, а своекорыстие не является лекарством от этой заразы», – говорит Янцзинь Сунь.В настоящее время все страны мира пытаются изобрести вакцину, которая помогла бы людям справиться с коронавирусом. Не исключение и Китай.«Китай продвинулся вперёд в работе над разработкой вакцины против COVID-19, но окончательно она ещё не создана. К этому прилагается максимум усилий. Президент Китая заявил, что созданная китайцами вакцина будет общедоступным продуктом, страна поделится ею со всем миром», – говорит дипломат и ещё раз подчёркивает, что главным в борьбе с коронавирусом являются объединённые усилия мирового сообщества.«Китай, как и Европейский союз, является непоколебимым союзником многовекторности и в борьбе с коронавирусом признаёт руководящую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Заявление США о выходе из ВОЗ не способствует преодолению кризиса, угрожающего всем странам. Китай не берёт на себя роль лидера в борьбе с COVID-19, но считает себя в равной степени с другими игроками международной арены ответственным за неё», – подчёркивает китайский дипломат.Однако США в последнее время не только часто обвиняли ВОЗ, но и втягивались в нарастающие споры с Китаем. Это даже послужило поводом для разговоров о возвращении холодной войны.Китай обвиняли в искусственном создании вируса, демонстрировании своего военного потенциала, шпионаже и подобных вещах. Китайский дипломат утверждает, что такие разногласия между Китаем и США нагнетаются администрацией Вашингтона.«Китай старается сохранить нормальные отношения и сотрудничество с Соединёнными Штатами. Мы не хотим заменить США на международной арене и стремимся к мирному сосуществованию, несмотря на все имеющиеся различия», – говорит Янцзинь Сунь.«Один принцип останется неизменным – мы по-прежнему будем глашатаями мира и процветания на нашей планете. Все страны, большие и малые, мы будем считать своими равными партнёрами. Таков принцип китайской культуры – мы всегда будем уважать других и стремиться к благоденствию. Нашей целью является создание сообщества, имеющего общее видение будущего. Мы знаем, что весь мир сейчас связан узами глобализации, и ни одна страна не может остаться изолированной от международного сообщества», – ещё в прошлом году говорил посол Китая в Литве Шэн Жифэй.В свою очередь, Янцзинь Сунь подчёркивает, что взаимоуважение и справедливость – это ключи к продуктивным двусторонним отношениям, отмечая при этом, что Китай никогда не пожертвует интересами страны ради двусторонних отношений, но и не стремится развязать холодную войну, потому что это не отвечает ничьим интересам и не принесёт миру ничего, кроме вреда.Говоря о разногласиях в области внедрения технологий 5G, Янцзинь Сунь также подчеркнула, что китайские технологии не создают угрозу для человечества, а служат его благосостоянию и процветанию.«Развитие технологий – это международный продукт, который помогает миру и человечеству идти вперёд. Никакая страна не может быть единоличным лидером в области технологий. Наши новейшие технологии уже служат миру, и мы не должны доказывать безопасность технологий «Huawei», поскольку нет доказательств, что они небезопасны. Факты доказывают, что технологии «Huawei» – лучшие в области 5G», – утверждает Янцзинь Сунь.Есть ещё одна область, создающая напряжение в мире и в двусторонних отношениях США и Китая, – это вопрос Тайваня.На прошлой неделе на Тайвань прибыл министр здравоохранения США Алекс Азар, самый высокопоставленный американский чиновник из посетивших остров с 1979 г., когда США отказались от дипломатического признания Тайваня и нормализовали отношения с Китаем.Такое сближение американцев с Тайванем Пекину не нравится. Китай осуждает этот визит.«Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Этот факт признаёт международное сообщество. Процветание этого региона и благосостояние его людей неразрывно связаны с остальной континентальной частью Китая. Независимость Тайваня не имеет будущего. Люди, живущие по обеим сторонам Тайваньского пролива, – это братья и сёстры. Мы всегда помогаем друг другу в трудные времена», – подчёркивает Янцзинь Сунь.Говоря о двусторонних отношениях наших стран, китайские дипломаты отмечают, что они как никогда хороши, а количество платформ сотрудничества неуклонно растёт.«Китай всегда поддерживал независимость и суверенитет Литвы. Политика Китая в отношении Литвы остаётся неизменной – мы стремимся к основанному на взаимоуважении равноправному партнёрству. Пекин хочет помочь Литве реализовать стратегические цели развития. У нас есть возможности для этого.Такие инициативы проекта «Один пояс и один путь», как сеть скорых почтовых поездов, курсирующих между Китаем и Европой, будут нужны обеим сторонам и удовлетворят потребности всей Европы. Дайте нам больше возможностей, и мы совершим для вас больше чудес. Мы счастливы помочь Литве в борьбе с коронавирусом, поставляя медицинские и защитные средства», – говорит Янцзинь Сунь.В период пандемии мировые экономические связи оборвались, но Китай с открытой душой ждёт возвращения литовского бизнеса.«Нам хочется, чтобы литовские предприниматели вернулись в Китай и продолжили там свою деятельность. Мы благодарны правительству и людям Литвы за доверие и поддержку, которые мы почувствовали во время кризиса, вызванного COVID-19, – говорит Янцзинь Сунь. – Здоровые и нормальные отношения между Китаем и Литвой являются фундаментальным условием установления деловых контактов. Китай никогда не отступит от основополагающих принципов взаимоуважения и суверенитета, которые мы ценим так же, как и Литва. Если мы, как и ранее, будем твёрдо придерживаться этих принципов, в будущем сможем порадоваться ещё более тесному сотрудничеству и получить больше ощутимых результатов. Инф. «Обзора» Категории: политика, в мире Ключевые слова: Китай, COVID-19 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232 — статья прочитана 163 раза Комментарии