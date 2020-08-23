Так было… Полвека назад в Литве 🔊 Воспроизвести Август 1970 года



В Вильнюсе, в конце улицы Антакальнис, начато строительство моста через реку Нярис – это будет самый длинный мост в столице: около четырёхсот метров, шесть его пролётов уложат на семь опор. Мост соединит микрорайон Жирмунай с Нямянчинским шоссе, на что уйдёт около двух лет. Проект разработан ленинградскими проектировщиками, а строить будут литовские строители. При этом будут применены новейшие методы мостостроения.



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Точность до микрона! – такова характеристика нового координатно-расточного станка, изготовленного на Каунасском заводе им. Ф.Дзержинского. Это третий станок в гамме, созданной конструкторами и производственниками завода в текущей пятилетке. Они предназначены для чистовой обработки мелких деталей и устанавливаются вместо устаревших швейцарских станков на предприятиях часовой, приборостроительной и радиотехнической промышленности. В Вильнюсе, в конце улицы Антакальнис, начато строительство моста через реку Нярис – это будет самый длинный мост в столице: около четырёхсот метров, шесть его пролётов уложат на семь опор. Мост соединит микрорайон Жирмунай с Нямянчинским шоссе, на что уйдёт около двух лет. Проект разработан ленинградскими проектировщиками, а строить будут литовские строители. При этом будут применены новейшие методы мостостроения.● ● ●Точность до микрона! – такова характеристика нового координатно-расточного станка, изготовленного на Каунасском заводе им. Ф.Дзержинского. Это третий станок в гамме, созданной конструкторами и производственниками завода в текущей пятилетке. Они предназначены для чистовой обработки мелких деталей и устанавливаются вместо устаревших швейцарских станков на предприятиях часовой, приборостроительной и радиотехнической промышленности. ● ● ●



Трикотажная фабрика «Вярпстас» - одно из старейших предприятий Шяуляй. Здесь ежегодно выпускают около двух с половиной миллионов штук шерстяных изделий, обновляется более шестидесяти процентов выпускаемого ассортимента. С начала года на предприятии введены новые производственные мощности, освоен выпуск изделий из новых видов пряжи. Красивые чистошерстяные женские и мужские свитеры, модные ажурные кофточки – всё это пользуется высоким спросом у покупателей.



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В Вильнюсе прошло заседание постоянной рабочей группы по экономическим вопросам сельского хозяйства стран – членов СЭВ.



- Литва не случайно выбрана для такого важного международного совещания, – заявил на итоговой пресс-конференции руководитель группы, профессор Н.П. Александров. - Всесоюзный интерес вызывают не только успехи тружеников села, но и достижения экономической науки. К их числу следует отнести экономическую оценку земли, разработанную в Литве; дифференциацию закупочных цен на сельхозпродукцию; применение математических методов в сельском хозяйстве – всё это хороший опыт для всей страны.



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Более 150 промышленных, торговых и культурно-просветительных объектов строит в этом году Панявежский показательный стройтрест. И строит хорошо. Уже сдано в эксплуатацию 26 тысяч квадратных метров жилья, крупнейшая в городе школа, новый производственный корпус завода «Экранас», производственные мощности на заводе автокомпрессоров, металлоизделий и ряд других объектов. Коллектив строителей обязался выполнить программу последнего года пятилетки досрочно.



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Ежегодно в лечебных учреждениях Бирштонаса отдыхают и поправляют своё здоровье свыше 20 тысяч человек, и с каждым годом их число увеличивается. Заметно растёт число и тех, кто приезжает в Бирштонас на выходные и праздничные дни. Город становится центром водного спорта и постоянно совершенствует свою материальную базу. Бирштонас – курорт небольшой, но он бросает смелый вызов знаменитым курортам Литвы. Здесь реконструируют городское хозяйство, ведут современную застройку жилого фонда, оздоровительных и лечебных учреждений.



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Студенческие строительные отряды – замечательная традиция в трудовом воспитании молодёжи. В нынешнем году их было создано 117 с общей численностью более 12 тысяч юношей и девушек, работавших на различных объектах городов и районов. Часть из них трудились в братских республиках, странах социалистического содружества. Сорок семь отрядов былo занятo в колхозах и совхозах, а в свободное от работы время студенты выступали с концертами художественной самодеятельности, читали лекции и доклады. Лучшим студенческим стройотрядом был признан отряд Вильнюсского пед­института.



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Нида – это не только курорт, но и своеобразный этнографический музей. Здесь постоянно ведутся реставрационные работы в старинных куршских усадьбах; восстанавливаются улочки и рыбацкие баркасы; собираются предметы старинного быта. Появились в посёлке и кухни, которые будут угощать туристов традиционными куршскими блюдами. Отдыхающие в Ниде будут чувствовать себя как в гостях у старых куршских рыбаков.



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Конкурс бальных танцев «Золотые дюны» прошёл в Паланге. Янтарный приз завоевали танцоры международного класса каунасцы Лайма Бальсевичюте и Пятрас Янулявичюс. Второе место заняли исполнители латиноамериканских и классических танцев из Ленинграда, третье досталось москвичам.



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В республику прибыла большая группа французской молодёжи, совершающая путешествие по СССР. Молодые французы проведут в Литве три дня, побывают в Вильнюсе и Каунасе, Пирчюпяй и Электренай. Подготовил Яков ПРОХОРОВ, cпециально для «Обзора» , По материалам газет «Советская Литва», «Тiesа» и «Кomjaunimo tiesa» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Советская Литва, «Вярпстас» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232 — статья прочитана 46 раз Комментарии