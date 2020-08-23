Реституции конец уж близок 🔊 Воспроизвести







Вильнюсские власти огласили окончательный список земельных участков в столице для стоящих в очереди наследников землевладельцев. Они вправе рассчитывать на компенсацию за невозвращённые владельцам земли, присоединённые к Вильнюсу до 1995 года.



Муниципалитет заново сформировал столько участков, что их хватит на всех ожидающих в списке, составленном Национальной земельной службой (NŽT), и даже немного больше, чтобы был выбор.



Однако список этих территорий уже является исчерпывающим, и людям, которые долго выбирали, будет предложено принять окончательное решение, поскольку эта часть процесса реституции подходит к концу.



«Для Вильнюсского городского самоуправления важно вернуть землю всем претендентам, поэтому в настоящее время участков предложено больше, чем ожидающих в очереди, чтобы люди могли, по крайней мере, выбрать участок земли в другом месте в качестве компенсации за то, что не была возвращена земля предков. Участки будут предоставлены бесплатно, но откладывать выбор больше не будем, поскольку планируем завершить реституцию ещё в этом году», - говорит заместитель мэра Витаутас Миталас. Муниципалитет заново сформировал столько участков, что их хватит на всех ожидающих в списке, составленном Национальной земельной службой (NŽT), и даже немного больше, чтобы был выбор.Однако список этих территорий уже является исчерпывающим, и людям, которые долго выбирали, будет предложено принять окончательное решение, поскольку эта часть процесса реституции подходит к концу.«Для Вильнюсского городского самоуправления важно вернуть землю всем претендентам, поэтому в настоящее время участков предложено больше, чем ожидающих в очереди, чтобы люди могли, по крайней мере, выбрать участок земли в другом месте в качестве компенсации за то, что не была возвращена земля предков. Участки будут предоставлены бесплатно, но откладывать выбор больше не будем, поскольку планируем завершить реституцию ещё в этом году», - говорит заместитель мэра Витаутас Миталас. В фонд возвращаемых участков входят участки различного назначения. Не всегда было возможно сформировать участки на территориях, где когда-то были земли предков человека, потому что с расширением города многие районы были урбанизированы и застроены.



Одни выбирают земельные участки коммерческого назначения, другие - участки с возможностью индивидуальной застройки или с возможностью ведения производственной деятельности.



Получив приглашения и ознакомившись с информацией, люди должны будут окончательно выбрать наиболее приемлемый вариант из предложенных на данном этапе.



В течение последних двух лет столичное самоуправление передало Вильнюсскому отделению NŽT кадастровые обмеры 845 земельных участков, в правах собственности было восстановлено около 2400 человек.



Весной этого года муниципалитет Вильнюса утвердил ещё 46 территорий (около 33,37 га), на которых в приоритетном порядке готовятся проекты формирования и переустройства участков, а также разрабатываются новые участки государственной земли для восстановления прав собственности.



По предварительным оценкам, их смогут получить около 230 человек.



Кроме того, муниципалитет Вильнюса в настоящее время спланировал и подготовил к передаче NŽT ещё 30 территорий, где ещё 170 человек смогут восстановить свои права собственности на землю.



Восстановление права собственности на землю не является исключительной компетенцией муниципалитета. Процесс занимает до года и даже больше: детальный план ещё должен быть утверждён многими государственными учреждениями. Кроме того, при планировке новых территорий необходимо позаботиться об обеспечении населения необходимой инфраструктурой.



Для реализации последнего этапа реституции отведено более 1% всех городских территорий.



Тем, кто откажется от предложенных земельных участков, государство возместит деньгами национализированную землю. "Обзор" Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Вильнюс, компенсация, возврат земли, национализация, реституция Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1232 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 163 раза Комментарии